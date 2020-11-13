Джеймс Гилмор: Россия пытается изолировать жителей Абхазии и Южной Осетии от остальной части их родины – Грузии

Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах её международно признанных границ. Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил посол США в этой международной организации Джеймс Гилмор.

В заседании Постоянного совета приняли участие Сопредседатели Женевских дискуссий – Тойво Клаар (ЕС), Джихан Султаноглу (ООН) и Рудольф Михалка (ОБСЕ).

«Соединенные Штаты призывают Россию, как сторону конфликта, вывести свои войска на довоенные позиции в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года и отменить признание грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – так называемыми независимыми государствами. Южная Осетия и Абхазия являются частями Грузии, и будущее граждан, проживающих там, будет лучше, если они будут частью реальной страны, Грузии. Провокационные действия России - это попытка распространить свое влияние на оккупированные территории и изолировать жителей этих территорий от остальной части их родины – Грузии. Эта агрессия продолжает оказывать прямое и негативное воздействие на благосостояние затронутого конфликтом населения по обе стороны административной границы. Мы призываем Россию и де-факто власти освободить задержанных гражданских лиц, в том числе Зазу Гахеладзе, и восстановить передвижение и доступ к неотложной медицинской помощи через административные границы. Виновные в убийствах и произвольных задержаниях граждан Грузии будут привлечены к ответственности», – заявил Джеймс Гилмор.

Дипломат выступил за восстановление миссии ОБСЕ в Грузии «с полным доступом на международно признанную территорию страны».

Гилмор также обвинил Россию в срыве очередного раунда Женевских дискуссий. Ранее с таким же заявлением выступила грузинская сторона.

Заявления посла США уже прокомментировали в Сухуми. В МИД самопровозглашенной республики Абхазия отметили, что перенос раунда Женевских дискуссий «был напрямую связан с угрозой распространения заболевания».

«Никаких других причин здесь искать не следует. В работе Женевских дискуссий заинтересованы все участвующие в них стороны. Пора бы уже это осознать и перестать спекулировать на этой теме», – сказано в заявлении.

Абхазская сторона также не согласна с утверждением Гилмора о том, что Россия – «сторона конфликта».

«Вновь заявляем о неприемлемости обсуждения вопросов, касающихся Республики Абхазия на различных международных площадках, в том числе в ОБСЕ, в отсутствии представителей нашей страны. Результатом такого подхода являются искаженные представления о происходящем в регионе, которые регулярно транслируются грузинской стороной и ее западными партнерами на международную аудиторию», – говорится в заявлении ведомства.