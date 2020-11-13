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Прощание с монастырем (фотогалерея)

Армения до 15 ноября 2020 года должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район. Под контролем Баку окажется и монастырский комплекс Дадиванк. Многие, в том числе военнослужащие, решили попрощаться со святыней.

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