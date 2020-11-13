Бунт болельщика

Грузинские болельщики подвергли жесткой критике руководство Федерации футбола Грузии и мэра Тбилиси, присутствовавших на вчерашнем матче между Грузией и Северной Македонией. Любители футбола, которым запретили находиться на трибунах из-за эпидемиологической обстановки, провели сегодня акцию возле здания ФФГ.

Матч между Грузией и Северной Македонией за выход в финальный этап Чемпионата Европы по футболу болельщики назвали величайшим разочарованием в истории грузинского футбола. Представители спортивной общественности называют множество причин и ошибок, повлиявших на исход игры. В частности, Грузия не воспользовалась преимуществом домашнего поля, запретив болельщикам присутствовать на трибунах из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Впрочем, запрет оказался не для всех. Пока сотни любителей футбола наблюдали за игрой с экрана, установленного возле стадиона, с трибун стадиона за матчем следили мэр Тбилиси Каха Каладзе со своим сыном, президент Федерации футбола Леван Кобиашвили и несколько других известных в Грузии людей. Этот факт еще больше возмутил и без того раздосадованных болельщиков. Многие из них сегодня устроили акцию возле здания ФФГ.

Желая напомнить чиновникам об идее всеобщего равенства, они планировали передать руководству федерации книгу Джорджа Оруэлла «Скотный двор», однако охранники не пустили их в здание, после чего между протестующими и несколькими представителями федерации произошла словесная перепалка, перешедшая в физическое противостояние. Один из участников акции в интервью телекомпании «Рустави 2» заявил:

«Мы хотели сдать книгу в канцелярию, а нам сказали, что федерация закрыта. Ее финансируем мы – грузинский народ. Они обязаны работать, открывать для нас двери и служить гражданам».

Произошедшее прокомментировал секретарь ФФГ Давид Муджири:

«К зданию федерации пришла группа провокаторов. Ни одного из них я не считаю болельщиком. Это обычные провокаторы, которые действуют не как патриоты, не по-человечески. Провокации, которые они сегодня устроили, неприемлемы, соответственно, для меня не станет индикатором акция провокаторов, подосланных Мелия и Аладашвили».

Впрочем, недовольных решением руководства ФФГ хватало и за пределами акции. Среди таких известный грузинский футболист прошлого Шота Арвеладзе:

«Такого важного матча эта сборная, эти футболисты еще не играли. На них больше всего сказались ответственность, психологическое давление и пустые трибуны. Я действительно не могу одобрить решение не пускать болельщиков на стадион. Это должно было стать нашим главным оружием. Мы были обязаны использовать этот фактор в своих интересах. Организовать это в таком большом городе, на таком большом стадионе было возможно. Несмотря на плохой результат, мы должны получить хороший опыт, чтобы были возможности сыграть матчи такого ранга».

В сети тоже болельщики выражают свое возмущение. Один из них в Facebook написал:

«Вы настолько потеряли самоуважение, что даже не замечаете того, как вы поступили с людьми, приняв это решение (провести матч без болельщиков). Сами расселись в ложах, а на улице людям раздавали штрафы в 2000 лари».

Действительно, о том, что болельщиков, собравшихся возле стадиона поддержать свою команду, правоохранители штрафовали за нарушение комендантского часа, сообщали и многие СМИ. Еще одна пользовательница Facebook по этому поводу написала:

«Это унижение людей, этого нельзя им прощать и оправдывать поведение Каладзе и Кобиашвили их необразованностью. Людям штрафы выписывают, а эти воры спокойно расхаживают».

Впрочем, как утверждает сам мэр Тбилиси, оштрафован был лишь один человек. «У него не возникнет проблем, и мы решим их в полном соответствии с требованиями закона», – пообещал Каладзе. Пост с этими словами он опубликовал на своей официальной страничке, здесь же градоначальник принес извинения болельщикам:

«Я находился там в качестве приглашенного делегацией УЕФА ветерана. Это не была какая-то привилегия чиновника, «подстава» или незаконное действие. Я получил пригласительный от УЕФА и ФФГ, странно было бы, если я и другие ветераны футбола не стояли рядом с парнями (действующими футболистами сборной) в эти наиважнейшие минуты. Тут же хочу коснуться темы присутствия на трибуне моего старшего сына Левана. Он сопровождает меня практически на каждый матч, и по инерции и вчера пошли вместе. Наверное, я должен был учесть ситуацию, связанную с регуляциями, однако вчера у меня был такой эмоциональный день, что, к сожалению, я не обратил внимания на этот факт. Что касается людей, которые искренне критиковали меня, я приношу извинения каждому из них за эту непреднамеренную ошибку».

Между тем мишенью для критики со стороны болельщиков и спортивной общественности стал и главный тренер грузинской сборной Владимир Вайсс. Даже многие журналисты, разочаровавшиеся в стратегии наставника грузинских футболистов, отказались присутствовать на его пресс-конференции, среди таких и Отар Маглакелидзе:

«Вайсс неоднократно совершал тактические ошибки. В Грузии его прозвали чересчур осторожным тренером. Можно конечно быть осторожным, но на этот раз он сделал большую ошибку – опоздал с заменой. В основном раздражение вызывает тот факт, что во время такого исторического матча он совершенно не использовал тот ресурс, который у него был. Возможно, у него и не было звезд на скамье запасных, однако оставались ребята, которые действительно могли оживить игру. В сборной есть Зура Давиташвили – представитель нового поколения футболистов, на которого возлагали надежды грузинские болельщики. Его на поле выпустили во время дополнительного времени, когда в этом уже не было смысла», – говорит Маглакелидзе.

Сам Вайсс уже извинился за поражение, ответственность за которое он полностью взял на себя. Он заявил, что намерен покинуть пост главного тренера после оставшихся в текущем розыгрыше Лиги наций матчей. Грузии предстоит провести две игры – 15 ноября со сборной Армении, а 18-го – с командой Эстонии.