Британский премьер уволил своего старшего советника Каммингса

Британский премьер Борис Джонсон уволил политтехнолога Доминика Каммингса с поста Старшего специального советника премьер-министра.



Каммингс и его союзник Ли Кейн - горячие сторонники выхода Британии из ЕС, обвиняли Джонсона в установлении «мачистской культуры» и провоцировании нескольких «кризисных ситуаций», пишет британская газета «Гардиан». Автор публикации называет создавшееся положение в канцелярии премьер-министра «зияющей дырой».

Один из источников газеты рассказал, что причиной увольнения Каммингса стали его высказывания о Джонсоне. Среди других советников премьера, по сведениям газеты, воцарилось удовлетворение уходом Каммингса. Они посоветовали премьеру немедленно назначить кого-то из членов парламента главой своей канцелярии, чтобы тот помог ликвидировать назногласия между парламентариями. В статье, в частности, говорится, что ряд парламентариев предупредили Джонсона, что его партия может стать «неуправляемой».

Временным главой канцелярии Джонсона может быть назначен сэр Эдвард Листер, советник Бориса Джонсона по стратегическим вопросам, пишет «Гардиан».

Разноголосица в окружении премьера обострилась на фоне мрачной эпидемической обстановки - число жертв коронавируса на этой неделе превысило 50 тысяч. Одновременно, нервная атмосфера царит в Лондоне в связи приближающейся датой завершения переговоров по торговым вопросам с ЕС и фактическим выходом из ЕС.



Официальная церемония выхода Великобритании из ЕС состоялась в полночь с 31 января на 1 февраля 2020 года. По соглашению с ЕС 31 января 2020 года Великобритания потеряла представительство и право голоса в органах власти ЕС, но при этом она осталась частью единого экономического пространства вплоть до конца 2020 года. В течение 11 месяцев Великобритания и ЕС должны договориться о новых условиях торговли и сотрудничества.

В середине октября премьер-министр Великобритании в телеобращении призвал британцев готовиться к выходу из Евросоюза с 1 января 2021 года без торгового соглашения. Вместе с тем Джонсон выразил надежду на скорое продолжение переговоров с ЕС о Брекзите.

По словам британского премьера, если соглашение так и не будет подписано, то Лондон будет работать с ЕС как Австралия – по принципам свободной торговли.