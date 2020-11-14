Израильские спецслужбы убили второго человека в «Аль-Каиде» по запросу США

Израильские спецслужбы в августе убили по запросу США высокопоставленного члена террористической организации «Аль-Каида» Абдуллу Ахмеда Абдуллу. Американские спецслужбы считали его вторым человеком в «Аль-Каиде», отвечающим за оперативное планирование в организации. О спецоперации сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке.

57-летний Абдулла, известный также как Абу Мухамма аль-Масри, подозревался американскими спецслужбами в организации терактов у посольств США в 1998 году. Тогда мощные бомбы были взорваны перед посольствами США в Найроби в Кении и в Дар-эс-Саламе в Танзании. В результате погибли 224 человека, включая 12 американцев, более 4,5 тысячи получили ранения.

По данным газеты, аль-Масри был убит в годовщину терактов вместе со своей дочерью, вдовой сына бывшего лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена Хамзы бен Ладена. Они были застрелены двумя мотоциклистами, скрывшимися с места покушения. Ахмед Абдулла считался преемником главы «Аль-Каиды» Аймана Аз-Завахири. Анонимный телеграм-канал Directorate 4, отслеживающий сообщения радикальных исламистов, отмечает, что сам Аз-Завахири тоже мог умереть в начале осени.

Американские или израильские власти сообщение газеты пока не комментируют.