Накануне состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как сообщает МИД Армении, министр Мнацаканян и генсек ООН обсудили развития, последовавшие после совместного заявления премьер-министра Армении, президентов Азербайджана и России 10 ноября о прекращении огня и размещении российских миротворцев в Карабахе.

Мнацаканян подчеркнул необходимость проведения дискуссий по всем вопросам, касающимся нагорно-карабахского мирного процесса, исключительно в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этой связи генсек ООН подтвердил поддержку формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Глава МИД Армении всесторонне представил гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате турецко-азербайджанской агрессии, и шаги, предпринятые властями Карабаха и Армении для его разрешения. Собеседники также отметили участие соответствующих органов ООН в преодолении последствий гуманитарного кризиса в Карабахе.

Министр иностранных дел Армении подчеркнул необходимость защиты и восстановления прав перемещенных карабахских армян и важную роль ООН в этом процессе в рамках возложенного на нее международного мандата.

«Стороны подчеркнули необходимость сохранения армянского исторического и культурного наследия, находящегося под угрозой в Карабахе из-за азербайджанской оккупации», - говорится в сообщении МИД Армении.