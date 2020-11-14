Картина из музея: Портрет Николая (Колау) Чернявского

Братья Зданевичи – подвижники авангардного искусства в Тифлисе начала XX века, одни из «открывателей» Пиросмани. Илья, генерирующий идеи и Кирилл, воплощающий их визуально. В рамках проекта «Картина из музея» «Эхо Кавказа» продолжает рассказывать о шедеврах, хранящихся в Национальном музее Грузии.