Accessibility links

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
искать текст ...
Предыдущий Следующий
Breaking News
Видео

Картина из музея: Портрет Николая (Колау) Чернявского

Картина из музея: Портрет Николая (Колау) Чернявского
Embed
Картина из музея: Портрет Николая (Колау) Чернявского

No media source currently available

0:00 0:02:58 0:00

Братья Зданевичи – подвижники авангардного искусства в Тифлисе начала XX века, одни из «открывателей» Пиросмани. Илья, генерирующий идеи и Кирилл, воплощающий их визуально. В рамках проекта «Картина из музея» «Эхо Кавказа» продолжает рассказывать о шедеврах, хранящихся в Национальном музее Грузии.

Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Слушать радио
Back to top
XS
SM
MD
LG