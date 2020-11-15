В Грузии зафиксировано 3 020 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Грузии зафиксировали 3 020 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом на брифинге заявил глава операционного штаба при Координационном межведомственном совете Александр Ходжеванишвили.

Больше всего заболевших в Тбилиси – 1 354. На столицу приходится почти 45% новых случаев заражения. По регионам факты распределены следующим образом:

Тбилиси – 1 354;

Аджария – 410;

Имерети – 398;

Самегрело-Земо Сванети - 248;

Квемо Картли - 198;

Шида Картли - 153;

Кахетия – 126;

Гурия – 60;

Мцхета-Мтианети - 41;

Самцхе-Джавахети - 26;

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 6.

За последние 24 часа скончались еще 34 пациента: Тбилиси – 18, в Аджарии – 8, в Имерети – 6, в Квемо Картли – 1, в Кахетии – 1. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 703.

Выздоровели в общей сложности 62 061 человека, из них 3 387 пациентов – за минувшие сутки.

В настоящее время в стране 16 888 активных случаев COVID-19. Из них 5 592 пациента (более 33%) проходят лечение в больницах, 8 016 (до 48%) – на дому, а 3 280 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.

Тяжелых пациентов на сегодня 735. К аппаратам ИВЛ подключены 334 человека, что на шесть меньше в сравнении с данными субботы. В режиме карантина находятся 2 326 граждан, а 47 548 – в режиме самоизоляции.

Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. С тех пор в стране лабораторно подтверждено 79 678 случаев инфицирования, сообщает агентство «Новости-Грузия».