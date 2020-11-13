Локдаун: слово года, которое Грузия пока не произнесла

Грузия в ожидании введения новых ограничений. Власти заявляют, что объявлять локдаун не намерены, хотя известно, что ведутся консультации относительно принятия дополнительных мер по ограничению распространения COVID-19.

С начала этой недели в крупных городах Грузии уже ввели ограничения на передвижение после 22:00. За последние семь дней ежедневный показатель выявляемости новых случаев инфицирования вырос почти на семь сотен. В прошлую пятницу их количество составило 2775, а сегодня было зафиксировано 3473 новых случая COVID-19.

Замглавы Центра контроля над заболеваниями Паата Имнадзе говорит, что эффект от запрета на передвижение в ночное время суток можно будет заметить примерно через две недели.

«Часто задают вопрос: «Что, корона засыпает после 10 часов вечера?» Это все проанализировано в статье журнала «Ланцет». Согласно данным, приведенным там, индекс репродукции – т.е. то, насколько быстро распространяется вирус, сократится почти вдвое в течение двух недель после введения таких мер. А уже через месяц индекс репродукции снизится более чем в половину», – сказал Имнадзе.

Известно, что сегодня на заседании межведомственного координационного совета обсуждались дополнительные мероприятия, которые планируется провести, но окончательное решение объявлено не было. При этом локдаун – слово, кстати, признанное экспертами авторитетного словаря Collins словом 2020 года, – как говорят грузинские власти, пока не рассматривается. Накануне глава инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе заявил, что «до него еще далеко»:

«Если вы посмотрите на карту, где красным цветом отмечены страны, объявившие полный локдаун, розовым – частичный, а незакрашенные – страны, которые почти не вводили (ограничения), – мы входим именно в (категорию) этих, незакрашенных. А вся Европа – или красная, или розовая. В странах Европы все намного строже, чем у нас, и у этого есть свои причины – страна приняла во внимание заказ общества, которое категорически не хочет локдауна, приняла во внимание политические процессы, период выборов, которого не было в других странах, или был, но они их отложили – так сделали более 70 стран. А мы не отложили, и это надо ценить».

Профессор Георгий Пхакадзе, советник Генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения, убежден: страну нужно было закрыть уже давно. По его словам, индикатором для принятия этого решения является количество свободных реанимационных коек. Здесь работает принцип светофора: если их занятость составляет менее 50% – зона считается зеленой, от 50% до 75% – желтой, а при 75% загруженности и выше, говорит профессор, решение может быть только одно: страну нужно закрывать.

«К сожалению, Грузия перешагнула красную линию еще в прошлом месяце (…) У нас все очень плохо, и страну нужно закрывать как можно быстрее. Каждую минуту, на которую мы откладываем закрытие страны, мы теряем одного человека. Тут уже вопрос не в том, сколько у нас инфицированных – эта статистика уже потеряла смысл. Сейчас главное то, сколько людей у нас погибло. И погибло не только от ковида, а от того, что они не смогли получить обыкновенные сервисы – у человека произошел инфаркт, не приехала вовремя скорая и не сделали вовремя операцию – это тоже все жертвы ковида», – говорит Георгий Пхакадзе.

За словом «локдаун» сразу следует слово «экономика». Георгий Пхакадзе говорит, что в ходе встреч со специалистами разных сфер они обсуждали вопрос и с экономической точки зрения. И здесь чаша весов с локдауном тоже перевесила:

«Для меня, как врача, специалиста общественного здравоохранения, (важно) здоровье не только физическое и ментальное, но и материальное. Тут экономисты просчитали все на опыте разных стран и разных эпидемий, которые у нас были, – это SARS, MERS, Эбола, испанка. Калькуляция была очень интересная. Они говорили так, очень просто: «Чем быстрее страна полностью закроется, тем легче будет экономический выход из ситуации». Т.е. чем дольше страна будет тянуть, не полностью закрываться – давайте вот это закроем, а это оставим, – те страны, которые будут заниматься этой белибердой, пострадают больше всего. И с точки зрения здравоохранения, и с точки зрения экономики».

За последние сутки в Грузии скончались 37 пациентов с COVID-19, выздоровели – 3342.