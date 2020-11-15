Заместитель директора больницы Ахалгори скончался от коронавируса при транспортировке в клинику в Тбилиси

Житель Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия Онисе Гатенашвили скончался во время транспортировки в клинику на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Об этом говорится в заявлении аппарата государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.

По данным СМИ, скончался 68-летний Онисе Гатенашвили – хирург и заместитель директора больницы Ахалгори. Он был инфицирован корановирусом. Мужчина лечился на дому, а когда его состояние ухудшилось, семья потребовала перевозки в Тбилиси. Вместо этого Гатенашвили был доставлен в Цхинвали, где ему стало еще хуже.

Согласно заявлению госминистра, 14 ноября при участии Красного Креста был организован вывоз больного на лечение в Тбилиси. Отмечается, что правительство организовало медицинскую эвакуацию в кратчайшие сроки, сразу после получения уведомления от Красного Креста. «Состояние пациента было крайне тяжелым, и он скончался в машине скорой помощи», - сказано в заявлении.

Ахалгорский муниципалитет оказались в полной изоляции, после того как югоосетинские власти закрыли переходный пункт на контролируемую Тбилиси территорию. Это произошло еще осенью прошлого года, после обострения ситуации на одном из участков административной границы. В марте 2020 года югоосетинские власти закрыли все переходные пункты через разделительную линию, ссылаясь на опасность распространения коронавируса.

С недавнего времени исключения допускаются для пенсионеров. Также из Южной Осетии вывозят тяжело больных, однако эти процедуры необходимо согласовывать с Международным комитетом Красного Креста.

«Оккупированный Ахалгори закрыт уже больше года. Закрытие переходных пунктов уже унесло жизни 16 человек», - сообщили в аппарате госминистра. В Тбилиси «призывают международные организации и партнеров усилить давление на оккупационный режим» для того, чтобы «облегчить судьбу населения» по обе стороны разделительной линии и обеспечить им доступ к «критически важной помощи».