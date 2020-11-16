Вакцина Moderna от коронавируса показала почти 95% эффективности

Эффективность разрабатываемой американской компанией Moderna вакцины против коронавируса нового типа по итогам третьей фазы испытаний составляет 94,5 процента. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе компании. Только пятеро вакцинированных заразились COVID-19, у всех болезнь прошла в лёгкой форме.

В ходе третьей фазы испытаний в исследовании приняли участие более 30 тысяч человек, на промежуточном этапе заразились 95 человек — 90 из них получили плацебо, утверждают в компании. Компания планирует подать заявку на регистрацию препарата в американский регулятор — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Разрешение на экстренное использование может быть выдано уже до конца года.

Moderna представила промежуточные результаты третьей фазы испытаний через неделю после того, как об успехах своего препарата отчитались американская Pfizer и немецкая BioNTech. Их вакцина предварительно показала 90-процентную эффективность.

Оба препарата основаны на инновационном РНК-механизме действия. Участок РНК вируса, кодирующий его шиповидный белок, специальным образом упаковывается в оболочку из других молекул, которая позволяет ему попасть внутрь клетки. Несмотря на то, что способ работы считается перспективным, в клинической практике пока не используется ни одна такая вакцина.

РНК-вакцина нуждаются в особых условиях хранения. Препарат Pfizer и BioNTech хранится при температуре не выше минус 70 градусов Цельсия. Это требует хорошей медицинской инфраструктуры и может помешать её использованию за пределами густонаселённых регионов богатых стран. Moderna утверждает, что ей удалось повысить этот порог до минус 20 градусов.

11 ноября о первых результатах третьей фазы клинических испытаний отчитались создатели российского препарата "Спутник V ". По их утверждениям, эффективность составила 92 процента. При этом действие оценивалось после введения первой дозы двухкомпонентной вакцины.