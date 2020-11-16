«Единственный путь наладить ситуацию в стране – это начать диалог»

Грузинская оппозиция продолжает протестные акции c требованиями отстранить от должности главу ЦИК и провести внеочередные парламентские выборы. Приведут ли митинги к желаемому результату?

– Верите ли вы в то, что протест приведет к повторным выборам?

Даниэл, 31 год: Нет, потому что подобных акций в истории Грузии было немало. Практически все они заканчиваются безрезультатно. Можно сказать, что правы всегда оказываются те, кто находится у власти, даже если так не считает народ. Протестные акции ничего не изменят. Думаю, что для смены ситуации необходима какая-то политическая идея, которую будет поддерживать весь народ Грузии. К сожалению, сегодня таковой нет ни у «позиции», ни у оппозиции.

Циала, 80 лет: (Протесты) обязательно должны привести нас к повторным выборам. Столько людей недовольны и обеспокоены итогами голосования, что акции не пройдут бесследно. Я уверена, что у всего этого будет какой-то итог. Конечно, я верю в это, в крайнем случае, стороны сядут за стол переговоров, стороны обязательно должны пойти на компромиссы. Пусть в ходе диалога решат, как должна развиваться Грузия. Сейчас все стоят на своих позициях, однако во избежание обострения ситуации нужно что-то предпринять. Если сами не могут договориться, пусть пригласят представителей других государств, которые рассудят их.

Джемал, 71 год: Я думаю, нет, ничего у них (оппозиции) не получится, мне в это не верится. Люди приняли решение, и что теперь, устраивать переворот в государстве? Я не политик, но понятно же, что оппозиция никак не может доказать свою правоту, что выборы были сфальсифицированы. Они не признают итогов, пытаются сместить главу ЦИК и привести на этот пост своего человека. Мы уже не раз проходили это, и я уверен, что особых нарушений на этом голосовании не было. Мне не хочется возвращаться в то время, когда в государстве все противостояли друг другу. «Националы» пытаются доказать свою правоту, но они сами в свое время фальсифицировали выборы. «Нечистые» люди не должны говорить о чистоте.

Хатия, 29 лет: Я не думаю, что протесты приведут к новым выборам. И у властей, и у оппозиции достаточно много сторонников, которые будут продолжать доказывать свою позицию. Единственный путь наладить ситуацию в стране – это начать диалог. Переговоры – самый разумный ход, может, так оппозиция и власти пойдут друг другу на какие-то уступки, считаю, лучше уж так, чем проводить новые выборы.

Давид, 36 лет: Думаю, что стоит учитывать существующую эпидемиологическую ситуацию. Очень сложно сейчас выразить массовый протест на акциях, которые проводятся на улицах, и как-то повлиять на правящую силу. Впрочем, можно использовать социальные сети и таким образом показать настрой народа. Не знаю… может, так это и произойдет (будут назначены внеочередные выборы).

​Жительница Тбилиси: Как можно проводить повторное голосование, когда народ сделал свой выбор? Я не помню, чтобы в Грузии хоть раз такое случалось, как бы оппозиция не была недовольна их итогами. Я отдала голос за человека, который был самым приемлемым для меня, и я не изменю своего мнения, сомневаюсь, что кто-то изменит. Так какой смысл в новых выборах? Часть оппозиции утверждает, что голосование было сфальсифицировано, потому что они не смогли получить желаемое количество голосов, но это решение приняли люди. И вообще, я не хочу, чтобы у власти находились агенты Саакашвили.