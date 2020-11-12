Оксюморон в грузинской политике: диалог как «горячий снег»?

Представители правящей «Грузинской мечты» и оппозиции сели за стол переговоров. Разрешить политический кризис, вызванный непризнанными оппозицией итогами парламентских выборов, помогают западные дипломаты. Встреча, которую уже назвали разминкой перед бескомпромиссными переговорами, состоялась в резиденции посла США в Грузии.

«Не стоит ожидать результатов на первой же встрече», – сказал спикер парламента, один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе по завершении встречи с оппозицией в резиденции посла США Келли Дегнан. Талаквадзе подчеркнул важную роль американского дипломата и посла ЕС Карла Херцеля – им удалось усадить за стол переговоров представителей девяти партий, прошедших в парламент. И произошло это на 12-й день после выборов и возникновения политического кризиса из-за непризнания оппозицией их итогов. Все эти дни не прекращались шумные акции протеста, в ходе которых власть не только задерживала их участников, но и применила против них водометы.

Теперь, возможно, все будет иначе, следует из слов Арчила Талаквадзе:

«Эта было позитивное начало политических консультаций. У меня большая надежда, что диалог продолжится, и мы придем к результату, очень важному для нашего общества и демократии. У нас большое желание сблизить наши позиции, этому послужила сегодняшняя встреча. Мы обменялись аргументами, которые были у всех сторон».

Не останавливались на подробностях и не вдавались в детали и представители оппозиционных сил, хотя встреча и длилась более трех часов. Пространство для компромисса есть, сообщил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе и добавил:

«Наша задача, как ответственных сил, попытаться шаг за шагом найти возможность компромисса. Но в поисках выхода наша позиция останется твердой: компромисса не будет за счет того, что плохо и незаконно для нашей страны».

На конструктивный диалог настроена лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили. Тем не менее она еще до встречи заявила, что кризис был вызван «Грузинской мечтой», и что ее партия не намерена отступать.

«Все международные партнеры должны понять: в Грузии выборы тотально и постыдно были сфальсифицированы и такое никогда не должно повториться. Мы требуем назначения повторных выборов. У нашей партии очень четкая позиция в этом вопросе, в противном случае, мы не пойдем в парламент».

Лидер «лейбористов» Шалва Нателашвили покинул встречу раньше всех – по личным обстоятельствам. Для журналистов у него нашелся такой комментарий:

«Выборы должны пройти заново. Итоги должны быть аннулированы. Для нас не имеет значения, это сделает ЦИК или Верховный суд. Повторные выборы должны состояться через два месяца, с новой администрацией ЦИК, который, возможно, будет укомплектован с помощью представителей ОБСЕ и ЕС. И еще: пересчет голосов так же не поможет в этой ситуации, как покойнику не может помочь реанимация».

При этом главный лейборист несколько раз повторил, что он не знает, что скажут другие политические лидеры. При этом он указывал на некий диссонанс, который стал звучать в последние дни в стане оппозиции, и диссонанс был внесен председателем «Нацдвижения» Григолом Вашадзе. Два дня назад тот неожиданно для всех заявил, что необходимо «сменить улицу на трибуну».

Не внесло ясности в дело и вчерашнее интервью Григола Вашадзе «Рустави 2», где он заявил, что «последним спусковым крючком для него стал провал согласованной встречи» оппозиции и власти при содействии международных партнеров. Сегодня большинство оппозиционных лидеров заявили, что они не в курсе, о какой встрече идет речь, а лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе просто сказал: «Григол Вашадзе врет».

Сам Вашадзе тоже присутствовал на сегодняшней встрече, но не стал общаться с журналистами. И хотя его заявления о «спусковом крючке и провалившейся встрече» во второй половине дня отодвинулись на второй план, тем не менее осадок от предположений, что некоторые политики из оппозиции все-таки войдут в парламент, остается.

О необходимости вхождения оппозиции в парламент говорил сегодня и министр финансов Иване Мачавариани:

«Ультиматум и диалог исключают друг друга. Вести диалог с учетом выдвигаемых ими условий (пересмотр итогов выборов) – это как горячий снег, такого не бывает. Не нужно забывать, что никогда таким важным не было утверждение, легитимация бюджета, как сейчас. И когда они говорят, что они не собираются разрушать страну, и это хорошо, то они должны понимать, что вопрос разрушения или нерушимости страны упирается в то, что они должны войти в парламент и принять активное участие в рассмотрении бюджета».

При этом представители власти в течение дня подчеркивали, что они не смогут пойти на уступки и проигнорировать мнение 48% избирателей – это около двух миллионов. В ответ оппоненты власти указывали на то, что суммарно оппозиция набрала 52%, соответственно, и они не могут игнорировать мнение своих избирателей.

И после встречи с послами США и ЕС представители оппозиции отмечали, что пока их решение о широкомасштабных акциях остается в силе. Следующая намечена на 14 ноября.

Акиця намечена и в честь приезда госсекретаря Майка Помпео.

17 или 18 ноября, как сообщил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава, объединенная оппозиция намерена вместе со своими сторонниками отметить приезд госсекретаря молчаливой акцией протеста. В руках участники акции, как сообщил Угулава, будут держать плакаты с единственной надписью: «Выборы сфальсифицированы».

Возможно, эта акция и не состоится, если власть и оппозиция смогут договориться по поводу выборов.

Хотя явных предпосылок к разрешению кризиса пока нет, тем не менее все стороны сегодня отмечали, что осталось очень мало времени до вторых туров, которые должны состояться 21 ноября. И вся надежда на западных дипломатов, ведь именно им в начале года удалось вывести Грузию из политического кризиса, вызванного провалом избирательной реформы. По новой, компромиссной, системе и состоялись парламентские выборы, но судьба десятого созыва парламента пока остается неясной.

Новая система, приближенная к пропорциональной, предусматривает избрание 120 депутатов по пропорциональным спискам, а 30 - по мажоритарным. Но еще не решена судьба в 16 мажоритарных округах. В 15 из них фаворитами считаются представители правящей «Грузинской мечты». По данным на сегодняшний день: «Мечта» получает 75 мандатов; блок «Единое национальное движение – Сила в единстве» – 35; «Европейская Грузия» – 5; «Лело для Грузии», «Стратегия Агмашенебели», «Альянс патриотов» и «Гирчи» – по четыре мандата; «Алеко Элисашвили – Граждане» – два; «Шалва Нателашвили – Лейбористcкая партия – один.