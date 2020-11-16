В Абхазии выявлено 34 случая коронавируса, один человек скончался

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 208 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 34 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 95 человек, 84 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 31 человека оценивается как тяжелое, 22 – средней степени тяжести. Выписаны 4 человека.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 25 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 32 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.

В мобильном госпитале скончался пациент 1943 года рождения, с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Мужчина получал необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончался ночью 15 октября от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5101 человек. 62 летальных случая. Выздоровели 3470.