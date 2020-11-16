Армянская трагедия

Сейчас, когда, война на Южном Кавказе подходит к концу, самое время сделать из нее некоторые выводы.

Главный состоит в том, что события вокруг Карабаха – лучший урок для тех наивных, кто считает, что благосклонность Москвы можно заработать такой сущей мелочью, как, скажем, отказ от намерения вступить в НАТО или демонстрация верности во внешней политике. При этом внутри страны строить полноценную демократию, бороться с коррупцией, сажать воров и бандитов, назначать на высшие государственные посты молодежь с западным образованием.

«Для Кремля самое важное – это геополитические интересы, а что тут у нас внутри будет, ее не интересует» – сколько раз мы все слышали этот на первый взгляд вполне разумный аргумент. Все было бы правильно, если бы речь шла о какой-либо другой стране. Но не России…

За что наказали Армению, причем жестко, демонстративно? Правительство Пашиняна не собиралось выходить из ЕврАзЭС – ОДКБ, ставить вопрос о вступлении в НАТО, требовать вывода российской базы из Гюмри, отказываться от пророссийской ориентации. Армяне всего лишь захотели навести порядок у себя в стране. Не затрагивая основы основ, святая святых – общий вектор направления, зная мнительный и обидчивый характер стратегического партнера. Они всего-то решили бороться с коррупцией и посадить под замок пару-тройку несознательных соотечественников, которые все прошедшие десятилетия с особым размахом грабили страну.

Ну, казалось бы, по логике грузинской ваты – какое до этого дело России? Но, увы, выясняется, что главные коррупционеры Армении не просто главные коррупционеры, но еще и верные друзья Путина. Увы, выясняется, что в сфере влияния России борьба с коррупцией и есть главное преступление, которое прощению не подлежит.

Кстати говоря, это должно быть интересно и абхазам, которые многие годы ломают голову, пытаясь ответить на вопрос – почему Россия всячески блокирует любые реформы в Абхазии, ведь Москве от них никакого вреда нет? Почему символом пророссийскости обязательно должны быть коррупция, бандитизм, кланы, криминальные авторитеты? Почему нельзя иначе?

Это должно быть интересно и осетинам, которые никак не могли понять, почему, по какому принципу Кремль взъелся на Аллу Джиоеву и не позволил ей стать президентом, хотя она была ничуть не менее пророссийская, чем все остальные осетинские лидеры?

Вот только не спрашивайте у меня – почему? Я не знаю почему, могу только предположить. В первую очередь, вероятно, имеет место т.н. негативная селекция, когда один бандит на верхушке пирамиды ставит вокруг себя таких же бандитов, потому, что, во-первых, ему с ними проще, во-вторых, для того, чтобы никто не выглядел лучше него.

Кроме того, на всем постсоветском пространстве, по мнению российских идеологов, должна действовать одна система, должны действовать одинаковые правила игры, а власть должна быть в руках у ментально близких людей. Так устроены все империи еще со времен римлян, которые на каждой завоеванной территории строили амфитеатры и бани. Ментальное единство – вот главный краеугольный камень любой империи.

Поэтому Пашинян, который вовсе не собирался идти против России, совершил самое жуткое преступление с точки зрения путинской вертикали власти – пошел против системы.

Так что, дорогие мои соотечественники… Никакого отказа от НАТО вам не хватит. Пророссийский режим означает глухую диктатуру, коррупцию, почти официальную отмену выборов и вора в законе в каждом подъезде… Хотите этого – что ж, флаг вам в руки…

Второй урок – это собственно события в Армении. У них есть определенное сходство с Грузией в том смысле, что наши народы слишком большое значение придают территориям. В 1993 году армяне свой приоритет четко сформулировали: на первом месте территория и лишь после нее – развитие страны. Ради сохранения Карабаха армянский народ десятилетия терпел некомпетентную власть, коррупцию и кланы только потому, что это устраивало Россию… Пойти против России означало потерять Карабах, поэтому армяне закрывали глаза на то, что пророссийский режим душит страну.

Разве это не похоже на значительную часть грузин, готовых полностью сдаться на милость Москвы, лишь бы вернуть потерянные территории? Не понимая, что отдельная территория не может быть поставлена выше всей страны, и коррупционно-бандитская Грузия будет убогой, недееспособной помойкой и с Абхазией, и без нее.

В ближайшие месяцы армян ждут тяжелейшие времена. Сейчас там еще отголоски войны, митинги, протесты, все вокруг кипит, страсти накалены, адреналин зашкаливает. Но рано или поздно это все закончится. Власть – какая-нибудь – стабилизируется, солдаты разойдутся по домам, беженцев расселят по бесхозным зданиям. Адреналин уйдет.

И тогда начнется массовая, всеобщая национальная депрессия. Знаю, о чем говорю, – так было в Грузии в 93-94 годах, после целого ряда тяжелых военных поражений. Армению накроет всеобщее чувство отчаяния, безысходности, такой мрак, будто завтрашнее утро не наступит… Позже начнется осознание происходящего и попытка ответить на главный вопрос – что делать дальше?

Есть только два пути. Первый – это снова по кругу. Снова Россия, снова «Не будем злить Россию, и она вернет нам потерянные земли». Второй раз в одну реку. Снова не Карабах – это продолжение Армении, а Армения – продолжение Карабаха. Снова верховенство территории над развитием страны.

Результат можно прогнозировать прямо сейчас, как говорится, не отходя от кассы, – земли все равно не вернутся, ибо Азербайджан уже не тот, что в 93-м, и Турция совсем не та. Значит снова бесполезные ожидания, еще более глубокий застой, еще более острое чувство бесперспективности и усилившаяся миграция.

И есть второй выход – понять, что территории важны, но они не могут и не должны стоять выше страны в целом. Армения должна перестать цепляться за территории и идти туда, где ее место, – в Европу. Идти, не поддаваясь на российские искушения, идти, забыв о прошлом и о предках. Не интересуясь, кто раньше принял христианство, чьи храмы древнее и кто был по национальности Наполеон. К черту Наполеона, вы потеряли 30 лет и не можете позволить себе терять еще ни одного дня…

Выдающегося ума человек – Левон Тер-Петросян… В 1997 году он разглядел грозные контуры будущей расплаты – Азербайджан, который начинает становиться на ноги и рано или поздно потребует своего.

В 1997 году его не послушали. Сейчас нет времени на то, чтобы допустить эту ошибку вторично…

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