Тбилиси – за мир в Карабахе, но с опаской смотрит на российских миротворцев

Может ли Тбилиси спокойно вздохнуть после подписания Баку и Ереваном с участием Москвы договора о прекращении войны в Нагорном Карабахе? В течение целого дня в Грузии ищут ответа на этот вопрос. Президент Саломе Зурабишвили уже поздравила оба соседних государства с окончанием войны, посчитав, что на Кавказе началась новая эра. Но принесет ли она долгосрочный мир, стабильность и безопасность региону, когда гарантом выступает Россия?

Несмотря на разные эмоции, которые испытывают сейчас в двух государствах – Армении и Азербайджане, президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила оба. Через несколько часов после подписания соглашения между Баку, Ереваном и Москвой о прекращении войны в Нагорном Карабахе президент Зурабишвили на своей странице Twitter написала:

«На Кавказе начинается новая эра. Поздравляю наших друзей, Армению и Азербайджан, с окончанием трагической войны и благодарю всех координаторов. Мои соболезнования семьям погибших. У мира и стабильности нет альтернативы! Вместе запускаем новую главу сотрудничества».

Вслед за президентом, но со сдержанным оптимизмом свое заявление распространил грузинский МИД. В нем выражается надежда, что договор будет способствовать полномасштабному урегулированию конфликта:

«Грузия поддерживает диалог между обеими сторонами. Кроме того, мы выражаем готовность внести свой вклад в мирный процесс вместе с международным сообществом. Мы считаем, что активные усилия международного сообщества и задействование многосторонних международных механизмов окажут свое влияние на обеспечение долгосрочного мира, который откроет новые возможности для региона в целом», – говорится в заявлении МИД Грузии.

Тбилиси 28 сентября, на следующий же день после начала последнего конфликта в Нагорном Карабахе, предложил Баку и Еревану свою роль медиатора и площадку для переговоров. Все полтора месяца с тех пор Грузия придерживалась нейтральной позиции и четко дала понять что, ни Армения, ни Азербайджан не могут рассчитывать на использование грузинской территории для военного транзита.

Грузинским властям было нелегко в эти дни, им приходилось опровергать информацию о том, что страна помогает той или иной стороне, успокаивать этнических армян, компактно проживающих в Самцхе-Джавахети, которые всеми силами хотели помочь армянам Нагорного Карабаха и пару раз даже перекрыли дорогу в знак протеста.

Были опасения, что армяно-азербайджанское противостояние может перекинуться и на население Грузии, а пара снарядов в виде беспилотников все же долетели до двух кахетинских сел.

Тогда большинство грузинских экспертов склонялись к мысли, что Москва, оттягивая свою помощь Еревану, по-своему мстила пришедшему на волне революции премьер-министру Николу Пашиняну, и что эта пауза продлится до возвращения Баку значительных территорий в Нагорном Карабахе, и что Азербайджан согласится на размещение российских миротворцев, только с участием Турции.

Отчасти так и получилось, но если, как считает политолог Торинке Шарашенидзе, профессор Института по общественным связям (GIPA), больше всех в выигрыше оказался Азербайджан, затем Россия, а потом и Турция, то премьер-министру Николу Пашиняну явно не позавидуешь:

«Наверное, в Армении будет переворот, мирный или насильственный, но, в любом случае, Пашиняна отправят в отставку. После него маловероятно, чтобы к власти пришел прозападный лидер. Думаю, в самом большом выигрыше – Азербайджан, который вернул контроль над большей частью территорий в Нагорном Карабахе. То, что в Лачинском коридоре и в других местах будут расположены российские миротворцы, это само собой говорит об усилении позиции России в регионе. И мне кажется, за эти полтора месяца, когда шла широкомасштабная война, Грузия избежала самого худшего сценария – Россия для переброски своих сил не потребовала от нас коридора».

Торнике Шарашенидзе – из тех наблюдателей, которые считают, что сама развязка карабахской войны и то, как Москва поступила с Ереваном, могут стать поводом для размышления для де-факто властей Абхазии и Южной Осетии.

России нельзя доверять, считают многие в Грузии. «Надеюсь, не настанет 1920 год», – написал на своей странице в Facebook историк, лектор университета Ильи Димитри Силакадзе. То, что с новым договором Россия приходит и в Азербайджан, заставляет его провести хоть и не прямые, но все же параллели с 1920 годом. Ведь Красная Армия именно тогда начала наступать на кавказские республики, именно с Азербайджана, и тогда между армянами и азербайджанцами тоже шла война из-за Нагорного Карабаха.

«Факт, что посредником выступила российская сторона, которая дополнительно ввела еще две тысячи военных, и у нее в кармане ключ от мира или войны. А как Россия манипулирует этим ключом, всегда всем известно. Для Грузии это плохо, как в 1920-м, так и 2020-м влияние России в регионе выросло невиданно».

Грузинские наблюдатели в соцсетях и СМИ много говорят о том, как президент Азербайджана Ильхам Алиев все рассчитал и выбрал удачное время с учетом пандемии, а также выборов в США, чтобы вернуть контроль над территориями Нагорного Карабаха.

Оценивают и действия премьер-министра Никола Пашиняна. Многие считают, что тот оказался в плену собственной пропаганды и переоценил свои силы.

Но так не считает историк, один из лидеров Республиканской партии Давид Бердзенишвили. На своей странице в Facebook он написал, что хотя армянскому народу понадобится много времени, чтобы осознать это, тем не менее «Пашинян начал процесс освобождения Армении от карабахского груза, который мешает стране идти вперед и развиваться:

«Самый сильный армянин – Пашинян. Армения, связанная Карабахом, была обречена. Не имеет значения, сохранит он власть или нет. Никол Пашинян посмотрел правде в глаза, повоевал и, как ожидалось, проиграл. Но он смог сделать то, чего не отважились сделать другие, – поступил адекватно», – считает Давид Бердзенишвили, учитывая то, что Армения пока сохраняет контроль над Степанакертом и Лачинским коридором. Политик вспоминает и раннюю статью Никола Пашиняна, в которой он писал о том, как необходимо армянскому народу освободиться от плена прошлого.

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