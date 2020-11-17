Корабль Сrew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКС

Бывший премьер-министр Молдавии, председатель оппозиционной партии "Действие солидарность" Майя Санду одержала победу во втором туре президентских выборов в воскресенье. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные ЦИК страны.

После подсчета протоколов с 99 процентов избирательных участков, Санду получила 57, 7 процентов голосов избирателей, её соперник, действующий президент Молдавии Игорь Додон – 42,3 процентов.

Окончательные итоги выборов будут подведены в понедельник утром, когда подсчет голосов завершится в Канаде и США. При этом живущие за границей граждане Молдавии более склонны поддерживать Санду.

За Санду вновь, как и в первом туре, проголосовали крупные города, кроме Бельц, а также молодежь и диаспоры в европейских странах. Додона поддержали жители Бельц, сельские районы, решившие проголосовать жители Приднестровья, а наибольшего успеха он добился в Гагаузии, где его поддержали 95 процентов жителей.

Майя Санду поблагодарила своих избирателей. Она обещала объединить расколотое в ходе выборов общество и решать экономические проблемы. Она также заявила о намерении добиваться роспуска парламента и досрочных парламентских выборов.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон пока своё поражение не признал.

Ранее были опубликованы данные экзитпола, который провёл молдавский Институт публичной политики. Согласно им, Санду получает 54,7 процента голосов избирателей, Додон – 45,3.

Ещё один опрос агентства "Интеллект груп" дал почти такие же результаты – 54,8 процента голосов за Санду.

Явка во втором туре выборов превысила 50 процентов. В первом туре проголосовали около 43 процентов имеющих право голоса.

В самой Молдавии голосовали более 1 миллиона 300 тысяч человек, и ещё около 250 тысяч – за рубежом. Живущие за границей граждане страны более склонны поддерживать Санду.

Майя Санду – кандидат от проевропейской Партии действия и справедливости. В первом туре она набрала 36 голосов, Додон – 32 процента. Додон, поддержанный Партией социалистов, считается пророссийским кандидатом. Санду выступает за европейскую ориентацию Молдавии, в то же время подчёркивая, что она не хочет портить отношения с Москвой. Главной проблемой страны она называет коррупцию, в этом же контексте говоря и о проблеме Приднестровья.

Майя Санду уже была соперницей Додона на выборах президента в 2016 году, тогда она проиграла. В 2019 году несколько месяцев она была премьер-министром – сформировав неожиданный альянс с Додоном против олигарха Влада Плахотнюка, который в результате был вынужден покинуть страну. Впоследствии президент уволил Санду, и она стала лидером оппозиции.