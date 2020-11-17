Обама об августовской войне: «Путину, похоже, это сошло с рук»

Экс-президент США Барак Обама рассказал в первом томе своих мемуаров «Земля обетованная» об общении с российскими президентами Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.

Обама сравнивает Путина с боссами чикагской мафии, а про Медведева говорит, что тот не обладал реальной властью.

Августовскую войну между Россией и Грузией Обама назвал российским вторжением в Грузию и «знаком растущей самоуверенности и общей угрожающей позиции Путина». При этом, по его словам, «Путину, похоже, это сошло с рук».

Как пишет РИА Новости, 44-й президент США описывает и разногласия с Медведевым по Грузии и называет «бесцельным» замечание российского президента о том, что Россию приветствовали в Южной Осетии, а американцев в Ираке — нет.

Euronews пишет, что в 768-страничной книге воспоминаний Обама дал свою оценку политикам и лидерам других стран, с которыми встречался за восемь лет президентства.

Например, тогдашний президент Франции Николя Саркози, по его словам, «выпячивал грудь, как задиристый петух».