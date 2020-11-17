В Германии спустя почти год после громкого ограбления сокровищницы "Зелёный свод" в Дрездене под стражу взяты трое подозреваемых.

Как сообщает DPA, все они граждане ФРГ. Их арестовали в Берлине. По данным следствия, подозреваемые, предположительно, связаны с организованной преступностью столицы Германии.

В спецоперации в Берлине участвовали более 1600 сотрудников полиции, проведены обыски 18 объектов, включая квартиры и гаражи. Еще два человека, как отмечается, находятся в розыске.

Ранним утром 25 ноября 2019 года был совершен поджог электрощита, который обеспечивает электричеством "Зелёный свод" и другие музеи Дрездена. Позднее злоумышленники, разрезав решетку на окне, проникли внутрь сокровищницы. Их добычей стали драгоценности XVIII века, в частности, элементы трех гарнитуров, эфес шпаги, инкрустированный 770 бриллиантами, королевское жемчужное ожерелье, бриллиантовый польский Орден Белого орла, подвески и нагрудные украшения. Bild тогда, не уточняя источника, приводила стоимость похищенного примерно в миллиард евро. Ни один из предметов до сих пор не найден.

В январе израильская охранная фирма CGI сообщила, что получила несколько писем с предложением купить бриллиант "Саксонский белый" весом 49,84 карата и звезду Ордена Белого орла, украденные из дрезденского музея. Предполагаемые грабители потребовали оплату в биткоинах, пишет "Немецкая волна".