В Абхазии растет недовольство веерными отключениями электричества, введенными с 15 ноября по всей территории республики. Районы обесточиваются по графику на шесть часов в сутки, создавая серьезные неудобства людям.

– В Абхазии с 15 ноября начались веерные отключения электроэнергии. Как вы справляетесь? И как вы оцениваете действия властей?

Алексей Ломия, юрист: Наша энергосистема находится в очень плачевном состоянии. Эти веерные отключения рано или поздно предполагались. Но все мы должны понять, что нарастающее количество электроприборов у населения никак не может сосуществовать с таким количеством майнеров в Абхазии. Это уже всем очевидно, что с появлением майнеров наша энергосистема совсем просела. И вот эти полумеры со стороны властей, с введением какого-то повышенного тарифа для них, с попыткой их легализовать, я думаю, что это полумеры, которые не приведут ни к чему хорошему. Совершенно очевидно, что здесь нужно поступить самым драконовским способом, всем миром надо объединиться и эту деятельность запретить категорически, пока мы не наведем порядок в своей энергосистеме. Категорически запретить всем без разбору! От мала до велика, независимо от того, кто занимается, как занимается и т.д. Легально, нелегально, всем запретить, потому что мы не выдерживаем. Мы должны это признать!

Римма Хашба: Подстраиваемся под то расписание, которое они нам диктуют. Очень сложно, потому что, когда включают свет, отключается вода или наоборот. Или интернет отключается. И постоянно у нас: свет есть – воды нет, вода есть – света нет. Стиральную машинку включить невозможно, постирать. Честно говоря, после войны, по-моему, было легче. Мы одну проблему не решили с теми, кто не оплачивал за электроэнергию, и была большая проблема. Сегодня добавились еще майнеры. Летят трансформаторы по районам. У нас одно удовольствие, что мы живем в собственном доме, давно решили проблему отопления, то есть поставили печку, буржуйку, купили дрова. У нас маленькие дети, рассчитываем только на себя. Но как без стирки, без воды? Это нереально выживать так. А если еще люди болеют, им как быть? Плюс без света сидеть, просто уже невыносимо! В мои 67 лет просто невозможно, никакого просвета в жизни нет.

Леуан Лагулаа: Помимо веерных отключений, еще происходят внеплановые, например, у меня в Ачадаре позавчера не было света более 10 часов. Как я отношусь к тому, власть справляется или нет, мне кажется, что не справляется, причем не только эта власть, и предыдущая, и до нее власть не справлялась. Не видно, что власть способна решить этот вопрос. Особенно с усугублением майнинга, поэтому ситуация такая критическая. Я думаю, что власть… по крайней мере, она нам не говорит, какие у нее есть пути выхода. Кроме того, чтобы попросить людей, которые занимаются майнингом, не заниматься этим.

Девушка: Я категорически против криптовалюты и майнеров, за наживой легких денег мы просто приводим всю нашу энергетику в ужасное состояние. Отключать в такой холод свет, это, конечно, ужасно. Мы пытаемся подстроиться под новый график, отапливать все комнаты обогревателями, но за три часа дом не успевает нагреться. Мы пытаемся выжить, как и все в нашей стране. Пьем горячий чай, сидим дома, не выходим в такой холод.

– Как вы оцениваете действия властей?

Девушка: Думаю, что это вынужденная мера, надо решать проблему с криптофермами. Либо их переключать на самостоятельный СухумГЭС, отключать их от общей сети, но жить так дальше, наверное, все понимают, что невозможно. Еще зима не началась, а у нас нет света по шесть часов в сутки, это не дело.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия