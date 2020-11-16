«У нас линии просто не выдерживают». Абхазия в энергокризисе

В Абхазии растет недовольство веерными отключениями электричества, введенными с 15 ноября по всей территории республики. Со вчерашнего дня районы обесточиваются по графику на шесть часов в сутки, создавая серьезные неудобства людям. Объединенная оппозиция выступила с требованием принять жесткие меры по пресечению незаконной деятельности майнинговых ферм. Ее лидеры уверены, что именно масштабный майнинг, к которому допущены избранные, является основной причиной энергокризиса.

Тема веерных отключений электроэнергии самая актуальная и обсуждаемая сегодня в Абхазии. Их необходимость обосновывается тем, что потребление электроэнергии растет и превышает выработку, а вся энергосистема испытывает запредельные нагрузки, которые приводят к авариям.

Но даже в то время, когда электричество есть, напряжение в сети низкое, а включение и выключение системы сопровождается скачками напряжения, в результате, у рядовых потребителей бытовая техника то не включается, то выходит из строя. Естественно, никто за эти убытки ответственности не несет.

Веерные отключения в Абхазии имели место и в прошлые годы, но они всегда были связаны с тем, что в Джварском водохранилище ИнгурГЭС падал уровень воды до критического и потребление сокращали, чтобы избежать аварии. Это обычно происходило в конце января и в феврале. С началом дождей и таяния снегов уровень воды поднимался, и подача электроэнергии входила в обычное русло.

В этом году столь раннее введение веерных отключений связывают с неконтролируемым ростом числа майнинговых ферм, так как Абхазия чрезвычайно привлекательна для этого рода деятельности из-за очень низкой цены на электроэнергию.

Лидеры объединенной оппозиции обратились к действующей власти, они считают, что было принято ошибочное и противоречивое решение: с одной стороны, правительство легализовало деятельность по добыче криптовалют, а, с другой стороны, ввело график веерных отключений из-за резкого роста потребления и связанных с этим аварий в энергосистеме.

Председатель ветеранской организации «Аруаа» Тимур Гулия сообщил, что заявление продиктовано многочисленными обращениями граждан и в нем содержится требование к руководству страны взять под контроль деятельность майнинговых ферм:

«У нас проблемы с энергетикой в республике, у нас веерные отключения по всей стране на шесть часов в сутки, и люди крайне возмущены. Ко мне лично ежедневно обращается очень много людей. Данное обращение сделано для того, чтобы усилить контроль за криптофермами, которые в основном работают незаконно. На сегодняшний день очень много ферм, которые люди устанавливают в частном порядке в домах. Необходимо все это упорядочить, причем это надо делать, приняв жесткие меры. Надо обесточивать фермы, которые работают незаконно. Если не принять такого рода меры, то у нас впереди зима, наша республика может остаться без электричества».

Правительство обосновало легализацию майнинга тем, что при соблюдении налоговой дисциплины увеличатся поступления в госбюджет.

Однако лидеры оппозиции убеждены, что ничего подобного не происходит, а легализацию прошли не более 20% всех майнеров. Многие фермы расположены на государственных объектах, и к «теневому бизнесу причастны чиновники разных уровней и их приближенные, которые посредством обворовывания государственной электроэнергии увеличивают личный капитал».

«Правительство Абхазии обратилось к Российской Федерации с просьбой об обеспечении перетока электроэнергии. Цена, которую будет платить Абхазия за каждый киловатт электроэнергии, в несколько раз выше установленной в республике. Таким образом, отдельные личности и группы людей будут зарабатывать, эксплуатируя государственные энергомощности и создавая коррупционные схемы, а Абхазия будет покупать электроэнергию у России за счет госбюджета. Все это может привести нашу страну к крайне тяжелому положению и в очередной раз вгонит нас всех в непосильные долги», – пишут авторы заявления.

Ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы РУП «Черноморэнерго» Алхас Гагулия, он пояснил, что за последний год потребление энергии в Абхазии возросло почти на 20%:

«В предыдущие годы, как мы говорили, у нас всегда повышалось потребление. С чем связано сегодняшнее столь раннее введение веерных отключений? С тем, что по сравнению с прошлым годом потребление у нас возросло практически на 20%. Если в прошлом году оно составляло за этот же период 1 млрд 609 млн киловатт/часов, то в этом году на ноябрь месяц составляет 1 млрд 917 млн киловатт/часов. При таком потреблении нагрузка на наши воздушные линии по сравнению с прошлым годом выросла на 47%. У нас линии просто не выдерживают, и нам приходится ограничивать некоторые подстанции и некоторые линии, чтобы разгрузить наши магистрали».

Резкий рост потребления Алхас Гагулия объяснил массовыми незаконными подключениями к электросетям майнинговых ферм:

«Последние несколько лет появление в наших электросетях новой формы деятельности (так называемый майнинг криптовалют) создало серьезную нагрузку, особенно это связано с незаконными подключениями. К моменту наступления холодов у нас начинают включаться бытовые отопительные электроприборы, которые каждый год, естественно, создают дополнительную нагрузку плюс вот эта незаконная деятельность. Соответственно, мы пытаемся с ней бороться, была создана комиссия, которая работает по районам, по каждому конкретному звонку, по каждому конкретному фидеру подстанции. Порядка 150 майнинговых ферм выявлены. Проделана уже большая работа, но она абсолютно не достаточна, нужно вовлекать и другие структуры государства в эту работу. Проблема достаточно серьезная. Многие отключаются, но пока не достаточно, чтобы снизить нагрузку».

В Абхазии говорят о том, что уже якобы подписано соглашение с Российской Федерацией о перетоке электроэнергии из России и веерные отключения в ближайшее время прекратятся. Алхас Гагулия подтвердил, что работа в этом направлении ведется, однако переток не решит проблему ограниченных возможностей передающих сетей:

«Переток может решить проблему перекрытия дефицита, но при таком потреблении наши подстанции и наши линии просто не выдержат. И в целом переток проблему не решит. Могут остаться веерные отключения, если мы не снизим нагрузку. Это как, знаете, если подать сильный напор в водопровод, а труба не выдержит и лопнет, в этой ситуации смысла говорить о количестве воды нет».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия