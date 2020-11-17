Путин, говоря о Карабахе, вспомнил о «преступных действиях бывшего грузинского руководства»

Непризнание Нагорного Карабаха, в том числе со стороны Армении, было существенным фактором в ходе кровопролитного конфликта, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается признания - непризнания Карабаха в качестве независимого самостоятельного государства, здесь можно по-разному это оценивать, но это без всяких сомнений было существенным фактором, в том числе и в ходе только что, надеюсь, завершенного кровопролитного конфликта. Потому что сам факт непризнания Карабаха, в том числе со стороны Армении, он существенным образом накладывал отпечаток на ход событий, на его восприятие», – сказал Путин.

В контексте Карабаха Путин затронул и тему признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

«Здесь надо прямо говорить: в своё время после преступных, без всякого сомнения, действий бывшего грузинского руководства, имею в виду нанесение ударов по нашим миротворцам в Южной Осетии, Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Мы признали справедливым волеизъявление народа, проживающего в Крыму, и стремление людей, проживающих там, воссоединиться с Россией, мы пошли навстречу людям, мы сделали это открыто. Кому-то это может нравиться, кому-то не нравиться, но мы делали это в интересах тех людей, которые там проживают, и в интересах всей России, и мы не стесняемся об этом прямо говорить», – добавил он.