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Встреча Саломе Зурабишвили и Майка Помпео

Встреча Саломе Зурабишвили и Майка Помпео
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Встреча Саломе Зурабишвили и Майка Помпео

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В Тбилиси прошли переговоры президента Грузии Саломе Зурабишвили и госсекретаря США Майка Помпео. Фото и видеоматериал встречи распространила пресс-служба грузинского лидера.

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