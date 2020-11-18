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Встреча Саломе Зурабишвили и Майка Помпео
1 часа(-ов) назад
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Встреча Саломе Зурабишвили и Майка Помпео
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Встреча Саломе Зурабишвили и Майка Помпео
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В Тбилиси прошли переговоры президента Грузии Саломе Зурабишвили и госсекретаря США Майка Помпео. Фото и видеоматериал встречи распространила пресс-служба грузинского лидера.
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Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.