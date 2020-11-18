Грузия обогнала Китай по числу официально подтвержденных случаев коронавируса

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов считает, что ввод миротворческих сил России в зону нагорно-карабахского конфликта был остро необходим. «Однозначно: если бы не вмешательство России, то народ Нагорного Карабаха понес бы еще большие, невосполнимые потери», – заявил он в интервью газете «Южная Осетия».

Бибилов отметил, что события в Карабахе и парламентские выборы в Грузии «не несут никакой угрозы для Южной Осетии».

«Республика Южная Осетия — признанное государство, гарантом безопасности которого является Россия. В договоре между РФ и РЮО четко прописано, что нападение на одну из сторон будет расцениваться как нападение на вторую сторону. Иначе говоря, если Грузия примет какие-то действия против Южной Осетии, то они будут восприняты как нападение на Россию, и в таком случае последует соответствующая реакция. Что касается активизации Грузии, вы знаете, Грузия не изменит своего отношения к Южной Осетии, пока к власти не придут люди, которые реально оценят ситуацию и политическую, и географическую, а также право нации на самоопределение», – отметил югоосетинский лидер.

Журналист попросил Бибилова прокомментировать и президентские выборы в США: «чего следует ожидать от Байдена, если его победа будет подтверждена в суде?». Бибилов заявил, что «Байден однозначно более радикальный по отношению к России».

«Байден из круга политиков США, всегда предлагающих какие-то радикальные шаги против России и ее сторонников, т.е. тех, которые не соглашаются с политикой Америки. Однако посмотрите даже на примерах, куда бы не вошла Америка с миротворческой миссией или с другими целями, там всегда война, хаос, убийства, теракты – это Сирия, Ливия, Иран, Ирак. Вьетнам, удары по Югославии. А куда входила Россия с миротворческой миссией, там всегда развитие, к примеру, Южная Осетия, Абхазия, Сирия. США нападают или входят туда, где есть ресурсы и вытаскивают все добро оттуда. Возьмем Афганистан. Да, СССР воевал, но он строил школы, дороги и т.д. А что сделала Америка? Пришла и дальше рушит, ничем не помогла, кроме оружия – «убивайте друг друга, а мы вам поможем», – вот это политика США», – сказал Бибилов.