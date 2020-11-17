Как разгрузить клиники и избежать локдауна?

За последние сутки в Грузии выявили 3117 новых случаев COVID-19. Среди инфицированных – главный инфекционист страны Тенгиз Церцвадзе.

72-летний директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе лечится на дому. В больнице, которой он руководит, заявили, что его состояние в настоящее время удовлетворительное. В самоизоляцию ушел еще один борец коронавирусного фронта – глава Центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. В пресс-службе центра говорят, что Гамкрелидзе контактировал с инфицированным. COVID-19 подтвердился и у 144 работников «Грузугля». Рабочий процесс в ткибульских шахтах будет приостановлен на две недели, заявили в компании.

Из выявленных за последние 24 часа 3117 новых случаев большинство приходится на Тбилиси (1202), Аджарию (469) и Имерети (302). Число активных случаев – 16 219. Из них 7206 человек лечатся на дому, 3351 – в ковид-гостиницах, а 5662 – в больницах. Количество тяжелых пациентов – 740.

Перегрузка госпитального сектора – это один из тех вопросов, который обсуждался сегодня на встрече правительства с экспертами сферы здравоохранения. По итогам этой встречи врач-инфекционист, директор Союза исследований здоровья Майя Буцашвили сказала:

«В основном обсуждение касалось ненужных случаев госпитализации. Действительно, цифры показывают, что в стационарах лежит много таких пациентов, которым это вообще не нужно. Необходимо найти пути, как оптимизировать это, чтобы сохранить койки для тех, кому это правда необходимо. У населения такой настрой, будто диагноз ковид означает, что они должны попасть в больницу обязательно. Поэтому коммуникация в этом смысле должна улучшиться – люди должны знать, что зачастую лечение на дому полностью приемлемо».

Для разгрузки скорой несколькими днями ранее Минздрав разработал новую инструкцию, согласно которой теперь бригады будут выезжать не ко всем обращающимся. Пациент, чтобы к нему выехала скорая, должен относиться к группе риска, у него также должна быть температура выше 38,8. Что касается всех остальных, не подходящих под эти параметры, – они будут переадресованы к семейным врачам, говорится в инструкции ведомства:

«Чтобы выехать по вызову, у пациента обязательно должны быть кашель, боль в горле, головная боль, выделения из носа, боль в мышцах или диарея. Кроме того, это должен быть человек 65 лет и старше, или беременная женщина, или родившая в течение двух последних недель, или же человек с хроническими заболеваниями (…) Вне зависимости от того, есть ли температура или нет, скорая выедет по вызову, если у пациента частая рвота, помутненное сознание, одышка или судороги».

Зураб Гурули, профессор Миссисипского университета, который также принимал участие в сегодняшней встрече с правительством, накануне опубликовал в Facebook пост, в котором описал те меры, которые, на его взгляд, необходимо принять, чтобы разгрузить сектор здравоохранения:

«Откройте как можно больше горячих линий, посадите врачей, натренированных по стандартным гайдлайнам. К каждой горячей линии добавьте двух-трех психологов, которые подключатся к разговору с пациентом, находящимся в истерике, – я вас уверяю, таких около 30-40% от общего количества обращений. Создайте мобильные лаборатории. Для этого не нужны машины скорой помощи (…) В больницы переводите только тяжелых пациентов. Только лишь для того, чтобы дать пациенту кислород, клиника не нужна. Раздайте таким пациентам баллоны с кислородом и меняйте раз в 24 часа. Начните организовывать все это, и через две недели вы разгрузите клиники. Вакцины не будет еще долго! Если вы объявите локдаун на месяц, потом вы будете вынуждены отменить его, и еще через месяц произойдет то же самое».

Зураб Гурули полагает, что объявление локдауна в настоящее время ни к чему хорошему не приведет. Напротив, это, считает он, может даже ухудшить ситуацию:

«Вообще, локдаун и другие примитивные резкие ограничения имеют смысл тогда, когда ты уже знаешь, что будешь делать, когда он закончится. Иначе это совершенно бессмысленно. В самом начале локдаун был оправдан – надо было прийти в себя. Насколько мы смогли использовать это время – это уже другой вопрос. Сейчас задача состоит в том, чтобы максимально разгрузить клиники. Для этого нужно, чтобы в полную мощь начало работать звено первичного здравоохранения».

За последние сутки в Грузии скончались 45 пациентов, выздоровели – 3638 человек.