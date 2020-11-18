Послания Помпео Тбилиси и региону

Визит госсекретаря Майка Помпео впечатлил Грузию. Причем довольны и власть, и оппозиция. Правящая «Грузинская мечта» обращает внимание на заявления Майка Помпео по региональной безопасности в связи с последствиями войны в Карабахе, а также на выраженную им поддержку стране в борьбе с российской оккупацией и коронавирусом. Оппозиция отмечает свой успех: несмотря на то, что госсекретарь не почтил их встречей, он оставил для этого в Тбилиси своего помощника.

«В Грузии, в регионе будет больше Америки», – сообщила президент Саломе Зурабишвили после встречи с госсекретарем Майком Помпео. О желании большего присутствия США в Грузии и в регионе говорил на встрече с госсекретарем и премьер-министр Георгий Гахария. При этом он не забыл поблагодарить Вашингтон за многолетнюю поддержку Тбилиси в борьбе с оккупацией, в развитии демократических институтов и свобод:

«Хочу заверить вас: мы действительно чувствуем, что настал момент для укрепления нашего сотрудничества и партнерства, а также для увеличения представительства Соединенных Штатов в этом регионе. Еще раз: добро пожаловать и спасибо за ваш визит в Грузию».

Грузия может и в будущем рассчитывать на помощь США, следует из ответной речи госсекретаря Майка Помпео:

«Мы – прекрасные друзья уже 30 лет. Мы поддерживаем вас в вопросах демократии и вместе работаем над вопросами, связанными с болью и тяготами оккупации вашей страны. Мы и в будущем будем делать все, чтобы поддержать процесс демократизации в вашей стране, укрепить институты, что важно для свободных и справедливых выборов и всего, что является результатом здоровой дискуссии вокруг демократии».

Упоминание госсекретарем темы выборов было ключевым для представителей оппозиции. В повестку дня Помпео не входила встреча с ними, а представители власти заверяли, что в ходе визита будут обсуждаться только вопросы обороны, безопасности и экономического сотрудничества.

Поэтому оппозиция, которая не признала итоги выборов, объявила бойкот вторым турам и не собирается работать в парламенте, решила устроить живую безмолвную цепь, чтобы привлечь внимание высокого гостя. Ту же функцию несли и несколько огромных плакатов, которые были вывешены вдоль тбилисского маршрута госсекретаря. Один из них гласил: «Российский олигарх сфальсифицировал выборы».

И хотя визит госсекретаря не предусматривал общения со СМИ, информационного вакуума в течение этих встреч не возникало. Встречи Помпео с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел, с патриархом Илией Вторым, а потом и с представителями НПО длились не более получаса. И пока автоколонна Помпео передвигалась по Тбилиси от одного пункта к другому, на сайтах Госдепартамента, госсекретаря, посольства США в Грузии не прекращались потоки информации в виде твитов, заявлений и пресс-релизов.

Особо интересной для грузинских журналистов, ищущих ответа на вопрос, хорошо ли Госдепу США знакома нынешняя ситуация в Грузии, оказалась распечатка с брифинга двух неназванных высокопоставленных чиновников, сопровождающих госсекретаря в этом турне, для зарубежных журналистов.

Общаясь с журналистами в непринужденной форме, представители Госдепа сетовали на то, что факты подкупа, давления на избирателей и использования административных ресурсов для грузинских выборов не новы, хотя поначалу октябрьские выборы таковыми не казались. Один из чиновников признался:

«Не сразу стало ясно, что это были выборы с фатальными ошибками».

«Но насколько они хуже, чем предыдущие, которые не оспаривались и после которых не призывали провести новые выборы?» – этот вопрос для представителей Госдепа пока остается открытым.

Тем не менее выход в ведомстве Помпео видят в том, что оппозиции нужно идти в парламент, уважая выбор своего избирателя, и там уже работать над поправками к избирательной и судебной системам, к которым, как отметили на брифинге, в Грузии нет доверия. А слушать о бойкоте оппозиции, как выразился представитель Госдепа, «это как пересматривать заново один и тот же фильм».

Пока СМИ досконально изучали содержание брифинга, проведенного представителями Госдепа в Тбилиси, представители НПО завершили встречу с госсекретарем. «Он спросил о кланах в судебной системе», – сообщил один из участников встречи, представитель грузинского филиала Transparency International Гия Гвилава. Он считает это доказательством того, что Майк Помпео хорошо информирован о проблемах в судебной системе. О том, что в Грузии есть признаки олигархического правления, о проблемах работы ЦИК и судебной системы, а также о том, что власти провалили строительство порта Анаклия, рассказали Майку Помпео другие участники встречи.

После встречи с представителями гражданского сектора Майк Помпео написал в Twitter, что встречей остался доволен, и что в вопросе судебной системы впереди много работы. Тогда же стало известно, что госсекретарь покинул Тбилиси. Но это новость не расстроила оппозицию, поскольку госсекретарем она все-таки была услышана.

Для встречи с представителями оппозиции Помпео оставил в Тбилиси своего помощника, главу бюро по вопросам Европы и Евразии Филиппа Рикера. И хотя министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что это было предусмотрено изначально, в стане оппозиции факт расценили как результат своей борьбы. На важность встречи с помощником Помпео указал председатель «Нацдвижения» Григол Вашадзе:

«Люди, которые говорят, что визит уходящего с поста госсекретаря ничего не значит, становятся агентами влияния России. Этот визит очень важен, потому что политика США к Грузии – двухпартийная. А то, что посол Рикер остался в Грузии и не последовал за госсекретарем в Израиль, индикация того, что наш стратегический союзник хорошо понимает, насколько глубок политический кризис в стране и как мы нуждаемся в помощи наших стратегических союзников для поиска выхода».

Но, как выяснилось, предложение помощника госсекретаря о вхождении в парламент и продолжении там институционально-правовой борьбы оппозиция отклонила. «Мы объяснили ему, что у нас нет этих институтов», – сказал Зураб Джапаридзе. На важность визита Помпео и на то, что в будущем Грузия может оказаться главной опорой для США, указывает специалист по международным отношениям, лектор ТГУ Константине Шубитидзе:

«У США все более осложняются отношения с Турцией, и, видимо, Вашингтон уже определяет другие контуры с учетом итогов новой карабахской войны. На кого в будущем больше будут рассчитывать США и с кем продолжат работу? А то, что Помпео – уходящий госсекретарь, ничего не значит. В США главное – госинституты, а не персоны, как у нас в Грузии или в других в странах переходных демократий. При этом Помпео сопровождает огромная команда сотрудников Госдепа, которые и в новой администрации сохранят за собой места. При любой администрации у США – свои внешние интересы, и они им следуют».

А более глубокие оценки визита Помпео, предполагает Константин Шубитидзе, следует делать по завершении всего турне госсекретаря.