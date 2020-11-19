Инвестор для безработного

В третьем квартале 2020 года уровень безработицы в Грузии составил 11,9 процента, что почти на процент превышает аналогичный показатель прошлого года. На этом фоне правительство готовит программу спасения ситуации.

Правительство пытается решить проблему привлечением инвестиций из-за рубежа. В этих целях сегодня была запущена новая программа их поддержки. По словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, новый механизм предлагает компаниям с иностранным капиталом, в случае выполнения инвестиционных обязательств, субсидии на возмещение части затрат.

«В частности, если иностранная компания инвестирует в Грузию не менее 10 миллионов лари и трудоустроит минимум 150 человек, правительство выделит такой компании инвестиционный грант в размере одного миллиона лари. Эти средства будут направлены на обучение и переподготовку сотрудников, а также на различные инфраструктурные работы, которые могут понадобиться. Думаю, программа будет наиболее эффективной в обрабатывающей промышленности, где можно создать наибольшее число рабочих мест».

Впрочем, если судить по базовому сценарию Нацбанка, эффект от программы проявится, возможно, только в отдаленной перспективе. По итогам же года уровень безработицы вырастет на 5%. Это означает, что к тем, кто уже без работы, добавятся еще 70 тысяч человек, а уровень безработицы превысит 16%.

Предприниматели склонны верить в пессимистичные прогнозы, чем в прожекты завтрашнего дня. Ива Чкония, руководитель Союза импортеров, рисует ситуацию в серых тонах:

«Все ресурсы исчерпаны, и следующие месяцы станут самыми драматичными для предпринимателей. Об этом я говорю от имени малого и среднего бизнеса, который находится на грани разорения. Массовые сокращения неизбежны. Что касается крупного бизнеса, то у них пока есть запас прочности».

Впрочем, представители крупного бизнеса также не склонны к оптимизму. При сохранении нынешней динамики уже до конца года уровень безработицы может побить рекорды последних лет, говорит Каха Хазарадзе, основатель ICR, крупнейшего розничного холдинга Грузии:

«В нашем холдинге работают более двух тысяч человек. При сохранении нынешней тенденции, думаю, нам придется уволить не менее трети персонала, а это несколько сотен рабочих мест. И, как показывает внутренний анализ, это при самом оптимистическом раскладе. Правительство не справилось с управлением кризисом, а в результате известных событий последних выборов ко всему добавился кризис политический, что усугубляет ситуацию».

Прогнозы экспертов находят подтверждение и в прогнозах Всемирного банка по Грузии. Из-за жестких ограничений, обусловленных пандемией, до 160 тысяч человек окажутся за чертой бедности, а 400 тысяч человек частично или полностью потеряют доход, говорится в докладе аналитиков.

Впрочем, сама методология Грузстата дает возможность лишь приблизительно оценить количество трудоустроенных людей. Официально таковыми в стране числятся около 700 тысяч человек. Еще столько же считаются самозанятыми, т.е. работающими неофициально на рынках, таксистами, репетиторами и т.д. Жители, работающие в сельской местности, имеющие земельные участки, автоматически считаются трудоустроенными.