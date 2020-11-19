Помпео улетел, осадок остался 

Грузинская оппозиция решила идти до конца – увещевания из Вашингтона не изменили настроя противников власти. Госсекретарь Помпео улетел, а фальсификация выборов со стороны «Грузинской мечты» осталась, и с этим нужно бороться – таково видение лидеров всех оппозиционных партий. На субботу, когда состоится второй тур выборов, намечена очередная акция. Оппозиция призывает своих сторонников бойкотировать голосование. Между тем в экспертном сообществе нежелание американской администрации вмешиваться в процессы считают вполне оправданным.

Грузинская оппозиция не вняла призывам Вашингтона перенести борьбу в стены высшего законодательного органа и снова проведет акцию протеста вместо участия во втором туре парламентских выборов. 21 ноября противники власти намерены организовать пикеты, но более четкая стратегия, по словам одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава, будет выработана на встрече оппозиции 20 ноября:

«Что касается протестов 21 числа, мы рассматриваем разные варианты. Встречаемся завтра в 12:00 и представим общественности и СМИ окончательный план и расписание. Я хочу, чтобы наши граждане, считающие выборы сфальсифицированными, участвовали не в фальсификации 21 ноября, а, наоборот, участвовали в акциях протеста».

При этом председатель ЕНД Григол Вашадзе и вовсе высказал идею устроить что-то вроде «коридоров позора» для тех, кто все же решит голосовать во втором туре. Правда, идея не вызвала отклика у других членов оппозиции – противники власти отметили, что выступают не против тех, кто голосует, а против тех, кто занимается фальсификацией.

Помощник Майка Помпео по вопросам Кавказа Филипп Рикер не сумел убедить оппозицию отказаться от уличных протестов. Как отметил представитель «Европейской Грузии» Гига Бокерия, представителю американского Госдепартамента объяснили, что борьба посредством демократических институтов в Грузии попросту невозможна ввиду их отсутствия:

«Результаты выборов просто не отражают волю народа. Вам, конечно, знакомо мнение официальных лиц Госдепартамента – они предпочитают, чтобы борьба продолжилась в парламенте с использованием государственных институтов. Мы пытались объяснить г-ну Рикеру, что институты у нас не работают – не работает суд, который исполняет непосредственные указы Иванишвили, не работает ЦИК, который не рассмотрел жалобы, не работают окружные избирательные комиссии. Поэтому использование институтов, что в идеале было бы правильным, в нашем случае просто невозможно».

В «Грузинской мечте» планы оппозиции считают жестом отчаяния. Глава юридического комитета в парламенте девятого созыва Анри Оханашвили подчеркнул, что правящая команда готовится ко второму туру выборов, и призвал сторонников партии пойти в ближайшую субботу на избирательные участки:

«Мы призываем наших сторонников и общественность прийти на избирательные участки 21-го числа и выразить свою позицию. Наша партия участвует в подготовке второго тура. Мы призываем всех, в том числе оппозиционные партии, принять участие в демократических процессах, поддерживаемых нашими стратегическими или западными партнерами».

Несогласие грузинской оппозиции последовать советам Вашингтона в экспертном сообществе считают предсказуемым. Слишком велико будет разочарование сторонников этих политических партий, если они после стольких заявлений о нелегитимности выборов и, как следствие, парламента вдруг пересмотрят свою позицию. Но и нежелание американской администрации идти в этом вопросе навстречу оппозиции тоже оправданно. Политологи считают, что США пытаются как можно быстрее нормализовать ситуацию в Грузии, потому что понимают, что геополитическая ситуация складывается непростая. В Вашингтоне не хотят развития кризисного сценария в стране при наличии проблем в регионе в целом, поэтому они призывают к мирному решению вопроса и борьбе в рамках существующей политической конфигурации.

По словам основателя Центра стратегического анализа Нодара Харшиладзе, послание Госдепартамента по визиту Майка Помпео в Грузию можно расшифровать так: «мы не хотим нестабильности, договоритесь, придумайте что-нибудь, мы вам поможем». Но по факту у оппозиции и не могло быть никаких надежд на то, что Помпео приедет и потребует провести новые выборы:

«Член уходящей администрации просто не мог такого сказать. Также вполне естественным был призыв к переговорам и предложение формализовать процесс. То есть то, что они сказали оппозиции, было абсолютно предсказуемо. Но вместе с тем заявление Госдепа по итогам встреч было очень жестким. Да, с одной стороны, в нем содержится рекомендация оппозиции войти в парламент, но даже в этой рекомендации содержится призыв к действию, призыв бороться для того, чтобы изменить существующее положение вещей. Речь идет о покупке голосов, насилии и потере доверия народа. Также речь идет о серьезных претензиях американцев к судебной реформе, которая практически провалилась. Столь резких заявлений по отношению к Грузии никогда не было, и это конкретный мессидж властям, так как именно они несут ответственность за сложившееся положение».

Как отмечает Харшиладзе, визит изначально выглядел как более выгодный для «Грузинской мечты» – встречи с оппозицией не планировалось, Помпео говорил только с властью. Но «Грузинская мечта» не смогла воспользоваться этим визитом для получения карт-бланша. Более того, если внимательно читать заявление Госдепа, то грузинские власти получили достаточно жесткую оценку с использованием очень категоричных терминов, причем как по теме выборов, так и по теме судебной системы. Еще одним не очень приятным фактором для страны Харшиладзе считает отсутствие каких-либо инициатив со стороны Вашингтона в вопросах двустороннего сотрудничества:

«Одна досадная деталь – ничего нового в американцы не предложили, как правило, во время визита такого уровня озвучивают какую-то конкретную инициативу. Но сейчас тишина. Понятно, что это уходящая администрация, однако всегда можно начать переговоры по геополитическим проектам или подготовить почву для их запуска. Обычно это долгосрочные проекты, не зависящие исключительно от какой-либо администрации».

По словам эксперта, это первый визит такого уровня, который не дал никакого результата – даже когда в Грузию приезжали лица куда более скромного ранга, всегда был результат. Хоть небольшой прогресс в отношениях всегда оформлялся конкретным соглашением. То, что произошло сейчас, сетует Харшиладзе, говорит о том, что сегодня у Тбилиси нет актуальной политики развития отношений с Вашингтоном.

Исходя из этого, считают в экспертном сообществе, говорить о военном присутствии США на территории Грузии, что призвали сделать представители грузинского неправительственного сектора, как минимум преждевременно. Как отмечает политолог Торнике Шарашенидзе, вопрос о размещении базы является лишь пожеланием части грузинского общества, не более того. И не следует забывать, что Майк Помпео представляет уходящую администрацию. А значит максимум, на что можно рассчитывать в этом вопросе, это что нынешний госсекретарь донесет эти пожелания до новой администрации, а что произойдет потом, никто не знает:

«Необходимо понимать, что у США есть как свои интересы, так и возможности. И эти возможности также небезграничны. Понятно, что они будут просчитывать как выгоды, так и риски. То, что такой шаг приведет к еще большей конфронтации с Российской Федерацией, очевидно. Насколько им это выгодно, должны решить они, мы за них решить не можем. У нас есть свои интересы, у США есть свои интересы. Чаще всего они совпадают, но иногда и не совпадают. Что касается ускоренной интеграции в НАТО, Вашингтон не может решить данный вопрос единолично. Мы знаем, что в НАТО есть страны, которые против нашего членства, и именно с ними надо работать в первую очередь. США – за, Германия – против, поэтому надо говорить с немцами. Но как мы можем говорить с Германией, если с 2005 года у нас не было профессионального дипломата на посту посла в этой стране? И этим все сказано».

По мнению Шарашенидзе, США четко дали понять, что «все решать за нас не будут». И никакие базы не помогут, если Грузия не сможет разобраться со своими внутриполитическими проблемами.

С такой позицией согласен и Нодар Харшиладзе. Прежде чем говорить об обеспечении своей безопасности путем иностранного военного присутствия, нужно как минимум решить этот вопрос на государственном уровне внутри страны:

«По поводу военного присутствия США: такие проекты не запускаются по инициативе энджеошников, я тоже в списке подписантов, так что не имею в виду ничего обидного. С нашей стороны это был правильный шаг, но нужна инициатива со стороны власти, причем не просто инициатива, а конкретный пакет, над которым надо много и упорно работать. Этого не было, вот ничего и не получили».

В грузинском экспертном сообществе уверены, что изменение статус-кво на Южном Кавказе, естественно, повышает ценность Грузии как союзника для Соединенных Штатов. Но ситуация с демократией внутри страны не может не вызывать беспокойства Вашингтона. Следовательно, для продолжения успешного сотрудничества с США Грузии необходимо учитывать оба эти компонента.