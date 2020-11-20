Все заложники освобождены из здания микрофинансовой организации в Тбилиси

Все граждане, удерживаемые в качестве заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси, освобождены, а налетчик задержан. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Сегодня днем вооруженный мужчина ворвался в офис компании MBC («Бизнес Капитал») у станции метро «Церетели». В МВД подтвердили, что он был вооружен, а в заложники были взяты девять человек.

В результате переговоров поэтапно удалось освободить всех заложников. «Рустави 2» уточняет, что переговорщиков было двое. Сотрудники МВД уже перевели их в безопасное место. По предварительной информации, никто из них не пострадал.

Ранее мужчина выдвинул свои требования посредством социальной сети: «Мои требования, чтобы собрались все парламентарии, те, кто были до выборов, кто принимает участие в выборах, и приняли три закона». Его требования были таковы: отмена азартных игр, в том числе, и онлайн-игр, снижение банками процентной ставки по кредиту до 7 %, снижение цен на медикаменты.

На месте остаются полицейские, а также бригады скорой медицинской помощи. Проезжая часть перекрыта.

В связи с произошедшим МВД начало следствие по статьям 236 и 179 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия и разбой.