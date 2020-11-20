«Почти собственники». Как россияне теряют жилье в Абхазии

Российские граждане, незаконно приобретающие недвижимость в Абхазии, часто остаются и без недвижимости, и без заплаченных за нее денег. Так случилось и с россиянкой Юлией Тетериной, дело которой дошло до Верховного суда республики.

Граждане, не имеющие абхазского гражданства, не могут приобрести жилье в Абхазии, так как существует законодательный запрет на отчуждение жилых помещений иностранцам. Но желание россиян поселиться у моря толкает их на нарушение закона. Они покупают жилье, оформляя его на тех граждан Абхазии, которым доверяют, и нередко остаются без денег и без недвижимости.

Беспечные россияне передают деньги без оформления каких-либо документов и даже не требуют расписки об их получении. Взамен продавец недвижимости выдает им доверенность на право управления и распоряжения домом и объясняет, что «теперь они являются почти собственниками», но при этом реальными собственниками недвижимости эти люди так и не становятся.

В какой-то момент реальный собственник требует вернуть ему жилье, если же мнимый собственник сопротивляется, то истребует его через суд. Именно в такую историю, по словам адвоката Марины Цугба, попала россиянка Юлия Тетерина:

«В 2009 году она с супругом Анатолием приехала в Абхазию. Они увидели объявление о продаже дома в городе Сухуме, по улице Станционная, дом 53. Относительно недорогая стоимость дома устроила супругов, они уплатили собственнику дома Квициния Дауту 1 млн 700 тысяч рублей. С момента передачи денег Квициния выдал им доверенность на право управления и распоряжения домом, однако ни расписки в получении денег, ни договора купли-продажи они не составляли. Решив, что сделка состоялась, супруги Тетерины отремонтировали дом, купили мебель и стали проживать в нем как настоящие хозяева. Собственником дома по-прежнему оставался Квициния Даут. Прошло шесть лет, и Квициния попросил Тетериных оформить дом на кого-нибудь из их знакомых, так как его обременял тот факт, что на нем зарегистрирована недвижимость, которую он фактически продал. В этот период Тетерина Юлия познакомилась с Брюхановой Ольгой Ивановной, проживавшей по соседству, стала с ней тесно общаться. Узнав о проблеме, та предложила оформить дом на нее, сказав, что за данную услугу ей ничего не надо, и уверяла, что Юлия может ей доверять. Юлия собрала все необходимые документы и, встретившись у нотариуса, Квициния и Брюханова заключили мнимую сделку».

Марина Цугба пояснила, что «мнимая сделка» является незаконной, она совершается только на бумаге, для вида. И по такой сделке не происходит исполнения договора: продавец не продает имущество, а покупатель не уплачивает стоимость.

Итак, в сентябре 2015 года, как утверждает Юлия Тетерина, она сама привела к нотариусу Ольгу Брюханову и передала ей все документы для заключения фиктивной сделки. Она настаивает на том, что Ольга Брюханова никаких денег при этом Дауту Квициния не передавала. А в марте 2019 года Ольга Брюханова подает в Сухумский городской суд иск об истребовании этого дома из незаконного владения Юлии Тетериной.

Судья Сухумского городского суда Марат Авидзба рассмотрел иск Брюхановой и удовлетворил его, несмотря на то, что Юлия Тетерина заявила о том, что сделка была фиктивной. Это решение было обжаловано Тетериной в Верховном суде, но Верховный суд оставил решение городского суда в силе.

В октябре 2020 года Юлия Тетерина обратилась в Сухумский городской суд с иском о признании ничтожной сделки, заключенной между владельцем купленного Тетериной дома Даутом Квициния и Ольгой Брюхановой с участием нотариуса Аллы Сангулия. Судья городского суда Мадина Чанба отказала в признании сделки недействительной, сославшись на истекший срок давности. И это решение Тетерина сегодня обжаловала в кассационной коллегии Верховного суда по гражданским делам.

Адвокат Тетериной Марина Цугба сообщила, что суд не дал им возможности представить доказательства незаконности сделки, а Ольга Брюханова не доказала, что сделка была законной, она заплатила за дом и законно им владеет:

«Считаю, что решение Сухумского городского суда не основано на законе. В процессе предварительного судебного заседания ответчица Брюханова заявила ходатайство о применении срока исковой давности по признанию сделки ничтожной. Тогда как мы были лишены возможности рассмотреть дело по существу, которое было бы в интересах самой Брюхановой, она могла бы в процессе рассмотрения дела по существу представить доказательства и опровергнуть наши доводы, что сделка действительна, что по действительному договору и на законных основаниях ей принадлежит право собственности. Однако она посчитала необходимым заявить это ранее, чтобы ни суду, ни другим лицам не стало известно, какие у нас есть доказательства того, что сделка является ничтожной».

Адвокат Ольги Брюхановой Тея Чагунава сообщила суду, что Юлии Тетериной было известно о дате заключения сделки, а определенный законом срок давности в три года истек. Кроме того, Юлия Тетерина, по ее мнению, не доказала суду, что является правовым материально заинтересованным лицом, поэтому она ненадлежащий ответчик:

«Сам иск основан на том, чтобы признать сделку ничтожной, мнимой, и, естественно, срок исковой давности начинает действовать с момента, когда стало известно, в данном случае истцу, и когда данный договор был зарегистрирован. Наши оппоненты ответили, что, да, действительно они знали, что данный договор был заключен 16.09.2015 года, т.е. три года уже прошли в 2018 году. Кем является гражданка Тетерина, чтобы подавать такой иск в суд? Мы считаем, что она ненадлежащий истец. Она не доказала суду, что является материально-правовым заинтересованным лицом, имеющим право подавать подобное исковое заявление. У нас покупатель – Брюханова, продавец – Квициния. Они являются сторонами сделки и имеют право подать такое заявление в суд. Сам Квициния этим правом не воспользовался, поскольку он получил от нашей доверительницы необходимую сумму, он нигде это не обжаловал».

Верховный суд рассмотрел жалобу Юлии Тетериной на решение Сухумского городского суда, отказавшего в признании недействительной ничтожной сделки, заключенной на покупку дома. В удовлетворении жалобы отказал и оставил в силе решение городского суда.

На этом история с приобретением недвижимости в Абхазии для Юлии Тетериной не закончилась. Против Ольги Брюхановой возбуждено уголовное дело о мошенничестве, которое будет рассматриваться в суде на следующей неделе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия