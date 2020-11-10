В Абхазии отвечают на имущественные претензии россиян

Проблема защиты имущественных прав русскоязычных жителей Абхазии, включая и покинувших ее во время грузино-абхазской войны и в первые послевоенные годы, резко актуализировалась в прошлом месяце. Во время пресс-конференции 14 октября министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова журналистам Маргарите Симоньян, Роману Бабаяну и Владимиру Сунгоркину последний, главный редактор «Комсомольской правды», задал министру вопрос, где, в частности, в весьма резких выражениях охарактеризовал нарушения имущественных прав русских в Абхазии: мол, там «выгнали всех русских бабушек, старушек из квартир». После чего Лавров заявил, что вопросы нарушения имущественных прав этнических русских и этнических грузин в Абхазии будут предметом постоянного внимания российского руководства.

Информация об этом вызвала, как и следовало ожидать, болезненную реакцию в абхазском обществе. Многие отмечали, что такая проблема действительно остро стояла в республике, особенно во второй половине нулевых годов. Тогда жизнь в ней постепенно стала налаживаться, и многие русскоязычные ее жители, уехавшие от военного и послевоенного лихолетья в Россию и другие страны, стали предъявлять права на жилье, в котором уже много лет обитали другие люди, в свою очередь начавшие апеллировать к так называемому праву приобретательной давности, применяемому и в РФ. Постепенно, разными методами эта проблема решалась, и сейчас неурегулированных конфликтов уже неизмеримо меньше. Почему Сунгоркин вдруг поднял названную тему, недоумевали они, и, вообще, откуда у него эта информация?

Другие отвечали им, что представления главного редактора зиждутся, очевидно, в основном на публикациях обозревателя газеты Владимира Ворсобина, который вот уже много лет часто пишет на данную тему, порой возвращаясь к одним и тем же эпизодам. Конечно, каждый случай жилищной тяжбы надо рассматривать индивидуально, говорили они, но, в любом случае, масштабы проблемы сильно преувеличены, и им придан национальный характер (а сколько, мол, случаев отъема мошенниками жилья у одиноких стариков постоянного происходит в российских городах). Как заявил глава абхазского МИДа Даур Кове, проблема имущественных споров существует, но она «не имеет этнического измерения».

А 29 октября в выходящей по пятницам популярной телепередаче российского Первого канала «Человек и закон» с ведущим Алексеем Пимановым появился большой сюжет на все ту же тему. Кстати, передача крайне редко обращается к происходящему за пределами Российской Федерации, и тут наблюдатели в Абхазии сразу же логически увязали его появление в телепрограмме с многомиллионной аудиторией и недавнюю пресс-конференцию Сергея Лаврова. В сюжет, в частности, включены кадры, когда его автор и Владимир Ворсобин едут в купе поезда «Москва – Сухум» и обсуждают проблему.

Больше всего времени в сюжете уделено двум конкретным жилищным тяжбам, пострадавшими в которых названы Алла Дворецкая и Валентина Шевченко. О последней в абхазской прессе в свое время было много сочувственных ей публикаций, но, очевидно, ее имущественные интересы до сих пор не удовлетворены. Но при этом многие телезрители в Абхазии обратили внимание на бросающуюся в глаза логическую нестыковку видеокадров, которые иллюстрировали войну здесь почти тридцатилетней давности, и риторику некоторых российских претендентов на оставшееся у них в республике жилье, когда они рассуждали обо всем примерно так, как будто это происходило, скажем, в одном из районов Подмосковья, в абсолютно мирное время. На этом фоне произвел впечатление эпизод, описанный в сюжете депутатом Госдумы РФ Константином Затулиным: когда еще во время президентства в Абхазии Владислава Ардзинба, который пользовался в народе огромным авторитетом, тот лично не сумел уговорить абхаза с семьей покинуть занятый дом. «Мой дом сгорел во время войны, когда я воевал, – отвечал отец семейства. – Если мне предоставят равноценный, я уйду, а если нет и меня заставят покинуть этот – взорву его».

В четверг 5 ноября состоялась встреча вице-президента республики Бадры Гунба с послом России в Абхазии Алексеем Двиняниным, на которой обсуждалась повестка намеченного заседания Комиссии по защите имущественных прав граждан Российской Федерации в Республике Абхазия. Вице-президент Абхазии проинформировал посла о результатах деятельности комиссии, которую он возглавил в августе текущего года. В информации пресс-службы президента Абхазии было отмечено, что вице-президент выразил свое несогласие с утверждениями некоторых российских СМИ о том, что в Абхазии массово нарушаются имущественные права этнических русских.

«Я, как вице-президент, руковожу и Комиссией по гражданству. Могу уверенно сказать, что за время работы этой комиссии из всех, кто подал заявление и принят в гражданство Республики Абхазия, более 50% этнические русские», – сказал также Бадра Гунба. И напомнил, что из 153 школ Абхазии 55 – русские, еще в 16 школах открыты русские секторы. На территории Абхазии осуществляют свою деятельность более десяти русских общественных организаций, которые активно участвуют в строительстве абхазского государства, развитии гражданского общества.

Вчера, в понедельник, под председательством Бадры Гунба состоялось заседание комиссии по обеспечению законности при решении имущественных прав граждан России в Абхазии, созданной указом президента республики Сергея Багапша в 2010 году. Поскольку на него был приглашены лишь некоторые СМИ, воспользуемся аудиозаписью телеканала «Абаза-ТВ». Вице-президент кратко рассказал о деятельности комиссии:

«За время работы комиссии на рассмотрение было принято 369 заявлений, из которых 66 заявлений удовлетворены, 32 – в судебном и досудебном порядке. Компенсировано и предоставлено иное жилье 34 гражданам, 60 заявителям рекомендовано обратиться в суд, 44 заявления признаны необоснованными. Требования, указанные в 183 заявлениях, находятся вне компетенции комиссии, в том числе 70 обращений о выделении жилья из государственного фонда или же улучшения жилищных условий. В 113 случаях споры являются внутрисемейными, заявители не являются довоенными собственниками жилья. Сюда же входят и 43 заявления лиц, принимавших участие в военных действиях против абхазского государства в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Такие заявления, повторюсь, не рассматривались».

Затем члены комиссии приступили к рассмотрению 17 поступивших в нее заявлений. Бадра Гунба подробно остановился на одном из них: «Мы, – сказал он, – предварительно обговаривали вынесение на рассмотрение заявления гражданки Дворецкой. Недавно в передаче «Человек и закон» был сюжет, посвященный данной гражданке. Мы с большим интересом наблюдаем за работой передачи «Человек и закон», но, на наш взгляд, в данной передаче весьма субъективно была представлена ситуация с Дворецкой». Вице-президент продолжил:

«В 1986 году Дворецкой Алле Алексеевне выдали ордер на пользование квартирой №21 в доме №32 по улице Аргун в городе Сухуме. Был заключен договор от 24 января 1986 года о найме жилого помещения сроком на пять лет до 24 января 1991 года включительно. Какая-либо информация о продлении срока пользования квартирой у администрации города Сухума отсутствует. Среди документов есть копия данного договора, который был подписан в 1986 году. В данном договоре есть условие его расторжения; пункт десятый гласит, что наймодатель вправе требовать расторжения договора найма и выселения членов семьи без предоставления другого помещения, и далее перечисляются случаи, при которых договор расторгается, одним из пунктов является отсутствие нанимателя и членов его семьи сверх шести месяцев или по истечении срока брони. Арендодатель не приватизировал жилье, которое оставалось государственным. Несмотря на отсутствие ограничений для граждан Российской Федерации по пересечению государственной границы с Республикой Абхазией, гражданка Дворецкая не осуществляла надзор за жильем, оплату коммунальных услуг и иные действия юридического характера. Спустя 14 лет в 2007 году на основании обращения жилищного управления Сухума Аллу Дворецкую признали утратившей право пользования жилым помещением в соответствии с Жилищным кодексом Абхазии».

Большое количество граждан России, покинувших территорию Абхазии во время войны, – сказал Гунба, – беспрепятственно пересекали границу и осуществляли владение или пользование покинутым жильем. Исходя из вышеизложенного, права гражданки не были нарушены.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин предложил дать ответ Алле Дворецкой в письменном виде. Он сказал:

«Лично от себя я еще порекомендовал бы в копии этот же ответ направить в передачу «Человек и закон», чтобы они изучили юридические аргументы и лучше бы знали законодательство Абхазии. Посольство готово выступить транзитером этой переписки; можно просто отправить эти письма в адрес посольства, а мы переправим их Дворецкой и в адрес передачи «Человек и закон».

Из семнадцати заявлений члены комиссии признали семь необоснованными, пять – обоснованными и рекомендовали МВД, СГБ, Генпрокуратуре взять их под контроль. Пяти заявителям рекомендовали обратиться в суд, либо дождаться окончания судебных разбирательств.

По предложению посла России в Абхазии комиссия письменно зафиксировала выделение по результатам договоренности с руководством республики четырехкомнатных квартир многодетным русским семьям с указанием фамилий – Гусева, Головин, Зиновьев, Теренков.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия