В 17 одномандатных округах по Грузии сегодня проходит второй тур парламентских выборов

В 17 одномандатных округах по Грузии сегодня, 21 ноября, проходит второй тур выборов – ровно в 8:00 открылись избирательные участки. Голосование проходит на 1 914 избирательных участках. Кроме того, для лиц, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и в изоляции (карантин, самоизоляция), созданы еще 80 специальных участков. Общее число избирателей составляет 2 140 210 человек.

В ЦИК Грузии заявляют, что они позаботились о том, чтобы не допустить распространения инфекции во время голосования и приняли меры предосторожности. Избиратели появляются на участках в масках. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ проходят термоскрининг перед входом на участок. При этом на них должны быть надеты перчатки, маски и щиты.

Для наблюдения за выборами 21 ноября зарегистрированы 9,5 тысячи представителей избирательных субъектов, 47,3 тысячи наблюдателей от 132 местных наблюдательных организаций и 920 наблюдателей от 48 международных организаций. Для освещения избирательного процесса аккредитацию получили около 5,6 тысячи журналистов от 118 СМИ.

От первого тура второй будет отличаться тем, что за процессом не будут следить представители оппозиционных партий. В знак протеста оппозиция сняла своих наблюдателей и отозвала членов комиссий, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Центральная избирательная комиссия потратила на второй тур парламентских выборов 8,6 миллиона лари (более 2,6 миллиона долларов).

Правящая «Грузинская мечта» – единственный избирательный субъект, который участвует во втором туре. Все оппозиционные партии сняли своих кандидатов. Они не признают легитимность первого тура парламентских выборов, проходивших 31 октября, заявляя, что результаты были сфальсифицированы. Оппоненты властей призвали своих сторонников к «полному игнорированию» голосования.

Несмотря на решение оппозиции, в избирательных бюллетенях все-таки будут зафиксированы все кандидаты, прошедшие во второй тур – по двое в каждом округе, которые показали лучшие результаты в первом туре, но не смогли набрать более 50%.

По данным ЦИК, кандидатам «Грузинской мечты» должны противостоять представители пяти партий и блоков: «Единое национальное движение – Сила в единстве» (в 12 мажоритарных округах), «Европейская Грузия» (в двух округах), «Гирчи», «Граждане», «Лейбористская партия» (по одному кандидату в трех округах).

Список кандидатов по округам:

№1 – Мтацминда-Крцаниси - «Европейская Грузия» Шалва Шавгулидзе и «Грузинская мечта» Бека Одишария.

№2 – Ваке - «Европейская Грузия» Елена Хоштария и «Грузинская мечта» Нодар Турдзеладзе.

№3 – Сабуртало - «Граждане» Александр Элисашвили и «Грузинская мечта» Давид Сергеенко.

№4 – Исани - «ЕНД – Сила в единстве» Хатия Деканоидзе и «Грузинская мечта» Каха Кахишвили.

№5 – Самгори - «ЕНД – Сила в единстве» Леван Хабеишвили и «Грузинская мечта» Созар Субари.

№6 – Дидубе-Чугурети - «Гирчи» Зураб Джапаридзе и «Грузинская мечта» Георгий Вольский.

№7 – Надзаладеви - Лейбористская партия Шалва Нателашвили и «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили.

№8 – Глдани - «ЕНД – Сила в единстве» Никанор Мелия и «Грузинская мечта» Леван Кобиашвили.

№10 – Телави-Ахмета-Кварели-Лагодехи - «ЕНД – Сила в единстве» Георгий Ботковели и «Грузинская мечта» Ираклий Кадагишвили.

№11 – Мцхета-Душети-Тианети-Казбеги - «ЕНД – Сила в единстве» Цезарь Чочели и «Грузинская мечта» Шалва Кереселидзе.

№12 – Рустави-Гардабани - «ЕНД – Сила в единстве» Давид Киркитадзе и «Грузинская мечта» Нино Лацабидзе.

№16 – Хашури-Карели - «ЕНД – Сила в единстве» Нато Чхеидзе и «Грузинская мечта» Заал Дугладзе.

№21 – Зестафони-Ткибули-Тержола-Багдати - «ЕНД – Сила в единстве» Каха Гецадзе и «Грузинская мечта» Бежан Цакадзе.

№23 – Кутаиси - «Сила в единстве» Григол Вашадзе и «Грузинская мечта» Заза Ломинадзе.

№27 – Зугдиди - «ЕНД – Сила в единстве» Малхаз Джалагония и «Грузинская мечта» Ираклий Чиковани.

№28 – Батуми - «ЕНД – Сила в единстве» Леван Варшаломидзе и «Грузинская мечта» Ресан Концелидзе.

№30 – Хелвачаури-Кеда-Шуахеви-Хуло - «ЕНД – Сила в единстве» Миша Болквадзе и «Грузинская мечта» Анзор Болквадзе.

Выборы будут считаться состоявшимися при любой явке. Победит тот кандидат, который получит простое большинство голосов. Первые итоги голосования ЦИК начнет оглашать к полуночи.

Согласно Избирательному кодексу Грузии, итоговые результаты Центризбирком должен обнародовать не позднее 19-го дня после проведения выборов. Первое заседание новоизбранного парламента созывает президент Грузии не позднее 10-го дня со дня оглашения результатов. Когда права и полномочия нового состава парламента будут признаны, выбираются спикер, вице-спикеры, а также руководители комитетов и фракций.