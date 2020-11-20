Депутат поневоле

Бойкот вместо протеста – грузинская оппозиция сменила тактику накануне второго тура голосования на парламентских выборах. Посовещавшись, противники власти призвали своих сторонников отказаться от проведения акций и просто не идти на избирательные участки. «Грузинская мечта» в ответ пригрозила оппозиционерам принудительным депутатством.

Грузинская оппозиция намерена не протестовать, а игнорировать второй тур парламентских выборов. Противники власти на сегодняшнем совещании решили отказаться от проведения акций, как было заявлено ранее. Как отметили лидеры оппозиции по завершении консультаций, «единственно правильная форма протеста в отношении той фальши, что режим Иванишвили называет выборами, – это полный игнор».

Как отметил один из лидеров «Единого национального движения» Заал Удумашвили, любой активный протест придаст второму туру чрезмерное значение:

«Мы приняли решение – завтра будет полный игнор, вообще ничего, никаких действий, мы все отменили. Завтра у молодых людей, которые не жили в Советском Союзе, будет уникальный шанс провести день в Советской Грузии, увидеть, как избирается однопартийный парламент. Завтра будет моделирование Советского Союза».

Смена тактики оказалась довольно неожиданной для партии власти. Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, в последнее время взявший на себя роль ответственного за полемику с оппозицией, пообещал своим оппонентам: хотят они этого или нет, но, все, кому по итогам выборов будет положен мандат, станут депутатами парламента 10-го созыва:

«Процедуры прописаны так, что без воли парламента этот шантаж никто не сможет осуществить. Сначала происходит признание полномочий 150 депутатов. Т.е. в любом случае, какая бы позиция ни была у соответствующих депутатов, все 150 считаются депутатами, после того, как на первом заседании 76 депутатов, т.е. большинство, подтвердит их полномочия. Затем каждый из них может, разумеется, написать заявление о выходе из парламента, однако именно парламенту решать, позволят ли им покидать парламент. Это механизм против шантажа. Парламент может не голосовать по вопросу их выхода».

Кобахидзе полностью исключает возможность того, что в течение последующих четырех лет в грузинском законодательном органе будет представлена исключительно партия власти. По мнению бывшего спикера парламента, рано или поздно оппозиция все равно войдет в законодательный орган.

В оппозиции считают иначе. Лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе размышления Ираклия Кобахидзе на тему обязательности вхождения в парламент считает плодом больного воображения представителя правящей партии:

«Вы хотите сказать мне, что Кобахидзе и его друзья могут решить, что я буду делать против моей воли? В Конституции такого нет. Государство не может меня заставить... государство не может обязать меня быть шахтером, если я этого не хочу. Так вот, членство в парламенте – это аналогичное занятие, это профессия. Если я не захочу, Кобахидзе не сможет меня заставить стать депутатом».

Визит госсекретаря США, чье ведомство призвало оппозицию продолжить диалог с властью в стенах парламента, тем не менее не помог «Грузинской мечте» утвердить свои позиции на внутриполитическом поле. Все оппозиционные партии отказались следовать совету Вашингтона, объяснив это тем, что в Грузии отсутствуют демократические институты и борьба в стенах парламента становится бессмысленной.

Консультации с дипкорпусом продолжились сегодня. Функцию главных медиаторов взяли на себя послы Евросоюза и США Карл Харцель и Келли Дегнан. Последняя выразила надежду, что консультации закончатся конструктивно:

«Очень позитивный знак, что политические партии вновь работают вместе и пытаются найти выход. Крайне важно, что они сходятся во мнении, что этот вопрос решать не США или ЕС, а политическим лидерам Грузии. Мы готовы поддержать продолжение конструктивного разговора».

Впрочем, вопрос грузинская оппозиция для себя, видимо, решила. Все, с кем встретились послы США и ЕС, остались при своем мнении. В частности, лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе после встречи с послом ЕС Карлом Харцелем заявила, что выход, который пытаются найти дипломаты, в одном – перевыборах:

«Я объяснила нашим друзьям, что для политической оппозиции практически немыслимо принять решение о вхождении в парламент, который является незаконным, выборы в который были сфальсифицированы. Я объяснила им, что, если сейчас Бидзина Иванишвили легко перенесет этот процесс и заставит всех следовать своим правилам, это будет означать, что выборы в Грузии не имеют смысла».

О бессмысленности выборов, в частности, второго тура, заявила и одна из самых авторитетных неправительственных организаций. Transparency International Georgia не будет наблюдать за процессом голосования 21 ноября. Об этом заявила директор НПО Эка Гигаури:

«Причина этого в том, что, когда мы принимаем решение о наблюдении, мы проводим анализ, мы делаем все, чтобы права наших граждан не были нарушены в день выборов. Кроме того, все делается для того, чтобы не нарушались права политических партий. Мы знаем, что на выборах участвует только одна партия, поэтому мы не ожидаем, что права этой партии будут нарушены. Мы не считаем необходимым наблюдать за этими выборами».

21 ноября в 17-ти мажоритарных округах Грузии пройдет второй тур парламентских выборов. Согласно решению властей, в связи с голосованием введенный в семи крупных городах страны комендантский час будет упразднен на два дня. 20 и 21 ноября ограничения на перемещение после 22:00 до 05:00 будут сняты в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти и Зугдиди.