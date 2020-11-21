В Зугдиди неизвестные повредили автомобиль председателя ОИК

В кабинках, где сегодня голосовали лидер правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили и члены его семьи, предварительно провели дезинфекцию. Об этом сообщает издание On.ge.

21 ноября второй тур парламентских выборов проходит в 17 одномандатных округах Грузии. Иванишвили голосовал на избирательном участке №4 в тбилисском районе Мтацминда. Миллиардер пришел туда вместе со своей супругой Екатериной Хведелидзе, сыном Берой и его женой Нанукой Гудавадзе.

Телохранители Иванишвили заранее зашли в две соседних кабинки, чтобы протереть стенки тканевыми салфетками. Кроме того, там они оставили полиэтиленовый пакет с дезинфицирующими средствами. После того, как все четверо проголосовали, один из охранников вернулся, чтобы забрать антисептики.

Председателем участка №4 в Мтацминда в беседе с On.ge подтвердил, что телохранители Иванишвили действительно убирали кабинки. На вопрос, имеют ли они право заходить внутрь, председатель участкового ответил неоднозначно. Она указала, что в Избирательном кодексе вряд ли найдется положение, где будет написано, что «охране или личному врачу избирателя запрещено обработать что-либо».

«Когда избиратель делает свой выбор, мы к кабине не подойдем. В законе не написано, что [у избирателя] нет права на личную охрану, прийти и обработать [кабинку]. Однако мы и сами проводим дезинфекцию, убираем все раз в два часа, чистим столы… Может быть, это был его личный врач? Я же не знаю этого. Может быть, на улице он не носит халат?», - сказала председатель участка.

В соответствии с законодательством Грузии посторонние лица не могут входить на избирательный участок в день выборов. Это касается абсолютно всех, даже членов охраны.