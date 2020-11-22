Борис Навасардян: «Не думаю, что визит делегации из Москвы имеет значение для стабильности позиций Пашиняна»

ПРАГА---Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 ноября посетил Баку, где встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Перед поездкой в Баку Шойгу посетил также Ереван. В столице Армении министр обороны РФ был в составе российской делегации, в которую также входил глава МИД этой страны Сергей Лавров. Оба высокопоставленных российских чиновника встретились с премьером-министром Армении Николом Пашиняном. О том, что означает этот визит в свете позиций армянского премьера, поможет ли он их укреплению или вызовет противоположный эффект, мы говорим с председателем Ереванского пресс-клуба Борисом Навасардяном.

– Борис, каким увидели визит российской делегации в Армении? Что о нем говорят политики, экспертное сообщество, простые люди?

– Ну, цели этого визита были настолько понятны и ясны, что особых рассуждений на этот счет нет в политикуме. Задача этой очень представительной делегации заключалась в том, чтобы уточнить и в Ереване, и в Баку какие-то детали трехстороннего заявления от 9 ноября, поскольку многие частные детали, вплоть до нахождения тех или иных сел под контролем российских миротворцев или азербайджанских вооруженных сил, остаются открытыми, и все это требует своего уточнения.

Кроме того, в самом Нагорном Карабахе необходимо проводить серьезные восстановительные работы, позаботиться о сферах здравоохранения и обеспечения людей необходимыми коммунальными услугами, поэтому активное участие в этих встречах, которые прошли в Ереване, принимали министр по чрезвычайным ситуациям, министр здравоохранения, глава Роспотребнадзора и другие официальные лица.

– СМИ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Никола Пашиняна писали, что он сказал много слов благодарности в беседе с министром обороны Сергеем Шойгу. Поможет ли визит высокопоставленных чиновников из Москвы укреплению позиций Пашиняна?

Я не думаю, что визит будет иметь какое-то особое значение для стабильности позиций Пашиняна, поскольку он преследует сугубо деловые конкретные цели и вряд ли содержал в себе серьезный политический мессидж

– Я не думаю, что визит будет иметь какое-то особое значение для стабильности позиций Пашиняна, поскольку он преследует сугубо деловые конкретные цели и вряд ли содержал в себе серьезный политический мессидж. Тем более что и до визита, и после визита мы слышали и продолжаем слышать очень много заявлений от Владимира Путина, от других политических фигур России, а также достаточно интенсивное освещение в средствах массовой информации, через которые, собственно, эти политические мессиджи и проходят. Они пока что достаточно неоднозначны, в них содержатся и элементы дискредитации Никола Пашиняна, и в то же время призывы к стабильности в той ситуации, когда необходимо решать насущные проблемы.

– Те силы, которые заинтересованы в уходе Пашиняна, насколько они организованны, какими реальными возможностями, поддержкой они обладают? Есть ли у них вообще какой-то план действий, чтобы добиться отставки Никола Пашиняна мирным путем?

– Политические силы, которые требуют сегодня отставки Пашиняна, не обладают тем электоратом, который однозначно превосходил бы ту политическую силу, которой руководит Никол Пашинян, несмотря на то, что последняя очень сильно потеряла в плане доверия общественности. Поэтому оппозиции необходимо каким-то образом мобилизовать и повести за собой ту часть общества, которая не является их электоратом, но при этом возмущена и недовольна исходом войны и обвиняет во всем Никола Пашиняна.

Каких-то законных путей для отстранения от власти Пашиняна сегодня не просматривается. Действиями, которые содержат в себе элементы гражданского неповиновения, этого достичь будет сложно

Однако надо иметь в виду, что большинство общества желает решения политических противоречий исключительно конституционным путем, а это означает, что сила принятия решений находится в руках парламентского большинства, которое, за небольшим исключением, сохраняет лояльность Николу Пашиняну. Поэтому каких-то ясных, законных формальных путей для отстранения от власти Пашиняна сегодня не просматривается. Действиями, которые содержат в себе элементы гражданского неповиновения, этого достичь будет достаточно сложно, потому что они не носят настолько массового характера, чтобы парализовать деятельность всех государственных институтов, как это было, к примеру, в апреле 2018 года во время «бархатной революции»