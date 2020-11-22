Лидеры стран G20 договорились сотрудничать в борьбе с пандемией

Лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) по итогам саммита, который был организован Саудовской Аравией и прошел в режиме онлайн, согласовали совместную декларацию, в которой говорится о необходимости сотрудничества в борьбе с глобальными угрозами - включая пандемию коронавирусной инфекции и ее последствия, среди которых - экономическая рецессия.

Совместным усилиям по борьбе с COVID-19 посвящена значительная часть декларации. Лидеры договорились, в частности, о продлении до середины 2021 года отсрочки бедным странам по обслуживанию их государственного долга.

В декларации также содержится обязательство приложить все усилия, чтобы обеспечить доступность для всех жителей Земли средств диагностики и лечения COVID-19, а в будущем - вакцин от нее. Также в документе содержится обязательство поддержать отрасли экономики, наиболее пострадавшие от пандемии, включая международный транспорт. Лидеры также поддержали проведение в будущем году Олимпийских игр Токио (они должны были пройти в этом году, но из-за эпидемии были отменены).

Вновь возникли соглашения по вопросу о Парижском соглашении по борьбе с изменениями климата. 19 из 20 стран G20 подтвердили свою приверженность ему, а США - нет. Президент США Дональд Трамп, который был инициаторов выхода из соглашения, в своей речи критиковал соглашение, назвав его препятствием для экономического роста.

Представители ЕС на саммите предложили заключить глобальное соглашение о борьбе с эпидемиями, на основе опыта борьбы с COVID-19. Идею поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель ранее призвала участников саммита «Большой двадцатки» к более эффективному сотрудничеству для обеспечения всех нуждающихся вакцинами от коронавируса. Она признала, что имеющихся финансовых средств для решения этой задачи в настоящее время не хватает. По словам Меркель, ведущаяся ныне международная кампания должна сделать доступными 2 миллиарда вакцин до конца 2021 года. Для этого уже собраны почти 5 млрд долларов (4,2 млрд евро). Вклад Германии превышает 500 миллионов евро. Об этом сообщила »Немецкая волна».​

Агентство ТАСС опубликовало тезисы выступления президента России на саммите «Большой двадцатки». Владимир Путин, в частности, заявил, что Россия готова предоставить нуждающимся странам свои вакцины.

Встреча, как и экстренный саммит G20 в марте нынешнего года, вновь прошла в он-лайн режиме из-за пандемии.

Коронавирусная инфекция начала распространяться, по имеющимся данным, в декабре прошлого года, в марте ее распространение признали пандемией. К 22 ноября в мире было выявлено более 60 миллионов инфицированных коронавирусом, более 1 миллиона 300 тысяч из них умерли, около 40 миллионов выздоровели. ВВП большинства стран мира по итогам года должны сократиться.