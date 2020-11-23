Картина из музея: «Праздник Святого Георгия в Болниси»

Праздник Гиоргоба, каким его увидел Нико Пиросманашвили. Как идеи художников, творивших в начале XX века в Париже, перекликаются с работами самоучки, который никогда их не видел? И кто открыл талант Пиросмани? В проекте «Картина из музея» рассказываем о шедеврах Национального музея Грузии.