Accessibility links

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
искать текст ...
Предыдущий Следующий
Breaking News
Видео

Картина из музея: «Праздник Святого Георгия в Болниси»

Картина из музея: «Праздник Святого Георгия в Болниси»
Embed
Картина из музея: «Праздник Святого Георгия в Болниси»

No media source currently available

0:00 0:03:14 0:00

Праздник Гиоргоба, каким его увидел Нико Пиросманашвили. Как идеи художников, творивших в начале XX века в Париже, перекликаются с работами самоучки, который никогда их не видел? И кто открыл талант Пиросмани? В проекте «Картина из музея» рассказываем о шедеврах Национального музея Грузии.

Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Слушать радио
Back to top
XS
SM
MD
LG