«Закрывать церкви не нужно, пусть люди сами решают, ходить или нет» 

Митрополит Кутаисской и Гаенатской епархии владыка Иоанн заявил, что православные храмы в Грузии не закроются даже из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. О том же самом говорят в СМИ и некоторые другие священнослужители. Что думают по этому поводу жители Тбилиси?

– Согласны ли вы с позицией церкви?

Нино, 65 лет: Мне кажется, что сегодня в нашем мире приходится надеяться только на Всевышнего. Люди болели всегда, однако ходили в церкви со своими недугами, никто никогда не запрещал им этого делать. На все воля Божья, заражусь я в церкви или за ее пределами, или вовсе не заражусь, все это зависит лишь от Бога. Церковь – это дом Божий, и я верю, что люди могут излечиться в храмах. Поэтому я считаю, что двери церквей не должны закрываться для людей. Я верю в нашего патриарха и всех его последователей, священнослужителей.

Татьяна, 65 лет: Я считаю, что должны быть приняты жесткие меры, учитывая последние данные по количеству заболевших в нашей стране. Церкви должны закрываться, чтобы этот вирус не распространялся. Сейчас очень много каналов, средств, с помощью которых можно донести до человека слово Божье. В онлайн, по радио, телевидение, интернет читать проповеди, молитвы.

Эмзар, 47 лет: У тебя должна быть маска на лице, и ничего не произойдет. Зачем закрывать церкви, я не понимаю? Закроют храмы, и совсем закончится наша жизнь. На что надеяться сегодня? Если у людей и веру отберут, то ничего хорошего ждать не придется. Я ходил в церковь и весной, когда в стране впервые ввели комендантский час. Я понимаю, что стоит придерживаться норм безопасности, всегда ходить с маской, этого достаточно. Во всяком случае, я так считаю.

Лали, 52 года: Я считаю – это правильно, двери храмов не должны закрываться для прихожан. Впрочем, все должны учитывать существующую ситуацию и следить за нормами гигиены и безопасности: сохранять дистанцию, носить медицинские маски. Запрещать людям посещать церкви категорически нельзя. Каждый человек должен сам для себя решить, идти на проповедь или нет. Желание многих людей посетить храм бывает настолько велико, что нельзя его лишать этой возможности. Поэтому я не считаю правильным закрывать церкви.

Лухум, 23 года: Я считаю – это абсолютно правильно. Сегодня церковь единственное место, где мы можем услышать правду, которую не скажут многие другие представители общественности. Мы не должны отказываться от этой правды, и никто не имеет права лишать ее нас. В истории было много разных эпидемий, однако церковь никогда не была источником заражения. Это одно из немногих мест, в котором тебе не могут нанести никакой урон. Здесь люди узнают об истине, о которой нигде больше тебе не расскажут. Закрывать церкви не нужно, пусть люди сами решают. Кто захочет – пойдет, а кто-то – нет.

Нина, 70 лет: Я сама верующая, православная и хожу в церковь. Естественно, я не считаю, что храмы нужно закрывать. Да, несколько священнослужителей заразились коронавирусом, но думаю, они и сами в такой ситуации понимают, что не должны разносить инфекцию. Раньше говорили и о ложке для обряда причастия, однако я уверена, что таким образом заразиться невозможно, до сих пор ведь никто не заразился. А вообще, я ходила в церковь весь год и сейчас хожу.