COVID-19: еще 41 жертва

3768 новых случаев инфицирования COVID-19, 41 пациент скончался от осложнений, вызванных заболеванием, – такова ковид-статистика за последние сутки в Грузии. Врачи-инфекционисты продолжают говорить о необходимости введения строгих ограничений, а некоторые даже утверждают, что власти страны введут их уже на следующей неделе.

«Состояние пациента требует внимания», – так представители Центра инфекционных заболеваний и СПИДа отвечают на вопросы о самочувствии главного инфекциониста страны Тенгиза Церцвадзе. Коронавирус у него был диагностирован 17 ноября, и до вчерашнего дня он проходил лечение на дому. Однако накануне его состояние ухудшилось, из-за чего было принято решение перевести его в больницу.

«У него повышенная температура, до 38 градусов. Компьютерная томография органов грудной клетки выявила двустороннюю ковид-пневмонию. Было принято решение госпитализировать его, поскольку господин Тенгиз относится к людям высокого риска, учитывая его возраст и то, что у него наблюдается иммунодефицит. Ему ввели 200 миллиграммов противовирусного препарата ремдесивир. В ближайшие дни он продолжит лечение в клинике, а тактика лечения будет определяться исходя из клинико-лабораторных показателей», – сказано в заявлении медучреждения, опубликованном в соцсети Facebook.

Состояние супруги Церцвадзе – Анны Топурия, которая тоже заразилась коронавирусом, врачи оценивают как удовлетворительное. Она проходит лечение дома. По данным за прошедшие сутки, всего таких пациентов в Грузии 8985, 3518 человек лечатся в COVID-гостиницах, еще 5833 в клиниках. За последние 24 часа из-за осложнений, вызванных заболеванием, скончался 41 человек. Один из них – епископ Боржомский и Бакурианский Лазарь (Дмитрий Самадбегишвили). В интервью телекомпании «Рустави 2» руководитель службы по связям с общественностью патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе сообщил:

«Он скончался этим утром. Владыка болел и недавно проходил лечение в Германии. Честно говоря, мы даже не знали, что у него коронавирус, во всяком случае, я не знал об этом».

Из 41 летального случая 19 было зафиксировано в Тбилиси, 12 – в Имерети, три – в Мцхета-Мтианети, два – в Квемо Картли и пять – в Аджарии. Говорит главврач Батумской республиканской больницы Гия Кикабидзе:

«К сожалению, за 24 часа в аджарском регионе скончались пять пациентов. Двое – в батумском медицинском центре, еще два человека – в кобулетском, и один – в нашем, республиканском центре. Среди них врач 72-х лет, которая много лет работала в медицинском центре Кобулети. Она была активно включена в борьбу с COVID-19. После инфицирования четыре дня лечилась дома. Состояние ее ухудшилось, и ее перевели в клинику, но, к сожалению, несмотря на проведенные мероприятия, наша коллега скончалась».

Тем временем часть представителей медицинской сферы продолжают говорить о необходимости введения жестких ограничений для борьбы с распространением инфекции. В интервью информационному агентству «Палитра Ньюс» аллерголог и иммунолог Бидзина Кулумбегов сказал:

«Очень хороший пакет рекомендаций разработал Европейский центр по контролю за заболеваниями. Там выделяются два основных аспекта – (временные) ограничения, касающиеся передвижения, и (долгосрочные), оказывающие влияние на общество… В борьбе с эпидемией действенной является приостановка транспорта, хотя понятно, что это очень тяжело отражается на населении. Но я считаю, что в первую очередь должны закрыться разные объекты, в которых меньше используются маски, – это рестораны, кафе, ночные клубы, спортзалы, а в транспорте мы хотя бы должны контролировать количество пассажиров».

Кулумбегов понимает, что закрытие объектов пагубно повлияет на занятых в этих сферах людей, но еще больше вреда обществу, по его мнению, будет от паралича системы образования (именно в этом случае люди реже пользуются транспортом и меньше выходят на улицы). Врач считает, что может быть потеряно целое поколение, у которого уровень образования будет очень низким. Бидзина Кулумбегов уверен, что новые ограничения начнут вводиться в Грузии уже со следующей недели. А информационное агентство «2020NEWS» даже называет даты: локдаун будет введен в стране с 24 ноября по 7 декабря. Журналистам издания это якобы стало известно от источников, приближенных к властям, причем они их не называют.