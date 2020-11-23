Элитные майнеры и законопослушные «лохи»

Почему в Абхазии не соблюдаются законы, можно объяснить на простом примере, который описала в социальной сети молодая женщина. Она рассказывает, как нарушила правила дорожного движения и проехала «под кирпич», который появился неожиданно на одном из поворотов. Добросовестно оплатила штраф и тут увидела, что этот «кирпич» действует выборочно и правила дорожного движения распространяются не на всех.

Абхазские законы писаны не для всех, есть категория граждан, на которых они не распространяются вообще

Нет, это не гендерная история, хоть в ней и присутствуют ее некоторые элементы, и так как гаишники в большинстве своем мужчины, то можно предположить, что женщину за рулем они воспринимают как дополнительно раздражающий их фактор. Но это частности, а ситуация общая. Абхазские законы писаны не для всех, есть категория граждан, на которых они не распространяются вообще. То есть «элита», которой разрешается не только нарушать правила дорожного движения, но и не платить за квартиру, свет, безнаказанно уклонятся от налогов и даже совершать уголовно наказуемые преступления. Этим абхазским пациентам от любой власти прописан режим наибольшего благоприятствования. На эту категорию распространяются различные льготы, их поощряют беспроцентными кредитами, которые они могут не вернуть без ущерба своему имуществу и репутации, они получают право на приватизацию государственной собственности «по остаточной цене», могут перевезти через границу грузы и товары, когда все остальные вынуждены стоять по нескольку дней в очереди и ощущать на себе все радости тщательного пограничного и таможенного досмотра. Им даже плату за свет списывают за то, что они десятилетиями не платили за него.

Сегодня в эту элитную категорию попадают и майнеры, среди которых есть те, кого не пытаются отключить от источника доходов и кого в упор не замечают многочисленные ликвидационные комиссии. Хотите верьте, хотите нет, но их не видят ни по IP адресам, ни на спутниковой фотосъемке, ни по несоизмеримо возросшему потреблению электроэнергии, к примеру, в лесной глуши. В общем, всех благ от существования нашего государства для этой «элиты» не перечесть. Такое ощущение, что именно для них и была рождена идея независимого государства.

Парадокс заключается в том, что именно эти «лохи» являются хранителями нашего государства. К тому же они безропотно содержат наше необъятное чиновничество

А есть вторая категория людей. Я бы их обозначила достаточно обидным словом – «лохи». Они являются законопослушными гражданами и по полной программе несут ответственность за каждый свой проступок. Парадокс заключается в том, что именно эти «лохи» являются хранителями нашего государства. К тому же они безропотно содержат наше необъятное чиновничество: платят им зарплаты, оплачивают многочисленные льготы прокурорам, милиционерам, судьям и депутатам за свет и коммунальные услуги, а впоследствии и пенсии, гарантирующие безбедное существование «слуг народа».

«Лохи» (а есть среди них и богатые люди) не скрывают своих доходов в надежде, что это им зачтется и государство примет во внимание их трудовой стаж и заслуги при выплате пенсий, социальных пособий, кредитов и так далее. А на деле получается, что человек, всю жизнь добросовестно оплачивающий налоги, получает пенсию в таком же размере, что неработающий или всю жизнь скрывавший свои доходы, хроническая домохозяйка и так далее. На всякий случай напомню, что размер абхазской пенсии для рядового гражданина, не попавшего в категорию элитных пенсионеров, составляет 2 500 рублей.

У нашей страны ничего не получится, если государство не начнет поощрять законопослушных людей, как это делается во всем мире, пенсиями, кредитами, социальными благами, продвижением по службе

Из всего сказанного следует, что законопослушность – это плохо. И, на мой взгляд, в этом перекосе нравственных ценностей и неравенстве людей перед законом заключается главная проблема нашей государственности. И у нашей страны ничего не получится, если государство не начнет поощрять законопослушных людей, как это делается во всем мире, пенсиями, кредитами, социальными благами, продвижением по службе. Как-то так получилось, что в благополучных странах понимают, что законопослушных граждан надо стимулировать, а незаконопослушных наказывать. Но у нас все наоборот, и похоже, что наша власть действует на бессознательном уровне.

Но сегодня, когда совсем плохо, от того, как поведет себя власть, без преувеличения, зависит существование нашего государства. В условиях энергетического коллапса мы не видим и не слышим никакого плана выхода из него. Кулуарные переговоры о продаже энергосистемы не в счет - это про личные интересы, а не про государственные. Вместо открытости и прозрачности, внятного объяснения своих намерений и абсурдных действий, привлечения специалистов, способных предложить здравые идеи в условиях энергетического кризиса и пандемии, власть «держит оборону», либо вообще отмалчиваясь, либо пытаясь прикрыть свою несостоятельность иронией и сарказмом. А еще оправдывается отсутствием денег. Но деньги в стране есть, Абхазия (сейчас скажу страшное) – богатая страна. Чтобы их «найти», надо просто перестать раболепно обслуживать «элиту», забыть о своей собственной выгоде и действовать в интересах страны и государства.

Есть такой старый анекдот про большого начальника, который на протяжении многих лет остается актуальным. Уходя с работы под давлением коллектива, начальник оставляет преемнику в наследство три конверта, которые надо вскрыть, когда «плохо», «очень плохо» и «совсем плохо». Следуя логике этого анекдота, в котором мы живем, нынешние предыдущих уже отругали и всех утомили этой руганью, предложить ничего, кроме распродажи страны, не смогли. Дело осталось за малым – написать три письма и уйти, признавшись в недееспособности. Уверена, что для нашего государства такие осознанные и ответственные действия руководства страны могли бы стать шансом на спасение и на цивилизованное развитие событий. К тому же хотелось бы мирного развития событий – нам, «лохам», надоели все эти перевороты.

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