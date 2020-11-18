Майнинг раздора. Абхазские депутаты разошлись во мнениях

Из-за веерных отключений электроэнергии в Абхазии, вызванных неконтролируемой деятельностью криптоферм, более состоятельные граждане обогащаются еще больше, а остальное население терпит лишения, считают некоторые депутаты абхазского парламента. Другие настаивают на том, чтобы майнинг продолжался, но под контролем государства. Кризис в энергетике обсуждали сегодня в Народном Собрании на расширенном заседании с участием министра экономики и руководителя госкомпании «Черноморэнерго».

На встрече с депутатами министр экономики Кристина Орган сообщила, что с 2016 года потребление в Абхазии выросло на 30% за счет деятельности майнинговых ферм:

«С 2016 года в республике хаотичным образом начала развиваться деятельность по добыче криптовалют. Отсутствие регулирующих данную деятельность правовых норм привело к бесконтрольному потреблению электроэнергии. Прирост объема потребляемой электроэнергии с 2016 года составил порядка 30%. В абсолютных показателях чистый прирост составил порядка 420 млн киловатт/часов при объеме полезного отпуска, равного 1,7 млрд киловатт/часов. В декабре 2018 года решением правительства был введен запрет на данный вид деятельности. Но ограничительная мера не предусматривала конкретных действий и мер ответственности. Фактически правительство республики своим решением запретило деятельность по осуществлению майнинга криптовалют до устранения условий ограниченности ресурсов энергетической системы. При этом не были даны поручения соответствующим уполномоченным органам и единому оператору об определении предела этой ограниченности».

Кристина Озган обратила внимание депутатов на тот факт, что в 2019 году было представление в Генеральную прокуратуру о принятии необходимых мер в отношении незаконной деятельности по добыче криптовалют. Госкомпания «Черноморэнерго» предоставила детальную информацию о том, что на государственных объектах осуществляется майнинг критовалют. Некоторым из них были даны соответствующие технические условия на подключение к электросетям, но другие были подключены незаконно, среди последних были объекты, подведомственные Министерству экономики. Уполномоченный орган не дал предписание по пресечению их незаконной деятельности.

По словам Кристины Озган, результатом неурегулированности ситуации стал бесконтрольный рост криптоферм и энергетике был нанесен огромный ущерб:

«Сложилась ситуация, при которой на фоне действующего запрета был спровоцирован стремительный и бесконтрольный рост данной категории потребителей. В абсолютных показателях на текущий момент фактический объем потребления электроэнергии данной категорией потребителей варьируется в пределах ста мегаватт, притом что максимально допустимая возможность использования мощностей единого оператора составляет не более сорока мегаватт и то не в зимний период. Правительство приняло решение частично допустить возможность использования мощности с целью легализации данного вида деятельности. Потери «Черноморэнерго» ввиду отсутствия правовых норм взимания платы за потребляемую электроэнергию с этой категории потребителей в расчете на действующий тариф составили порядка 360 млн рублей».

Что касается перетока электроэнергии из Российской Федерации, то он за четыре года – с 2016 по 2019 год – обошелся госбюджету в 961 млн рублей, за 2020 год задолженность за переток составляет 619 млн рублей. Источником покрытия задолженности по перетоку всегда была Инвестиционная программа социально-экономического развития, финансируемая Россией.

Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа рассказал, что с просьбами о легализации майнинга обратились 120 потребителей, что составляет около 20% от всех майнеров. Половине из них в легализации сразу же отказали из-за отсутствия возможности подключения, и ни один договор еще не подписан. В результате перегрузки на прошлой неделе произошла авария на высоковольтной линии передач «Ачигвара 220», которая была построена в 1950-х годах. Как и другие линии передач, она выработала свой ресурс и крайне изношена. Если бы не ввели веерные отключения, по мнению энергетиков, вся система могла выйти из строя. Михаил Логуа считает, что запрет на ввоз оборудования надо продлить, криптофермы выявлять и отключать от питания.

По данным председателя Государственного таможенного комитета Гурама Инапшба, ввоз в Абхазию вычислительного оборудования для майнинга криптовалюты начался в 2016 году. В 2016 году ввезли 1899 единиц, в 2017 году – 300, в 2018 году – 8302, в 2019 году – 10718. Всего за четыре года ввезли 21218 единиц. Но за десять месяцев 2020 года завезли рекордное количество – 43414 штук. Итого за пять лет в Абхазию ввезены 64633 единицы оборудования. С 21 октября введен запрет на ввоз сроком на 60 календарных дней. С 21 октября на границе было задержано 2143 единицы этого оборудования.

Депутат Батал Табагуа считает, что майнинг может принести энергетике средства, необходимые для восстановления, если навести порядок, и предложил представителям власти разработать необходимый проект закона, который примут депутаты.

Категорически не готова терпеть лишения из-за майнеров депутат Натали Смыр, она не понимает, почему одни граждане должны обогащаться, лишая при этом всех остальных элементарных удобств:

«За всю историю моей жизни и деятельности были отключения, но на шесть часов отключений не было никогда. Это первое. Второе: у меня две дочки, которые учатся. Моя дочка мне заявила, что они не могут заниматься ни онлайн, ни офлайн, потому что отсутствует Wi-Fi, отсутствует интернет на телефоне. Вот мой коллега мне говорит: идет повышение цены на хлеб, потому что для того, чтобы подавать его теплым, чтобы была возможность реализации, он должен включить дизель. Теперь, у нас еще не начались холода, сейчас ноябрь месяц. А вы нам говорите, Кристина Константиновна, будьте готовы, вы понимаете, что на дворе XXI век, что как минимум еще месяца три мы будем сидеть в холоде, без света. Я живу в многоквартирном доме, и у нас в автоматическом режиме, когда отключается свет, отключается вода. Значит, воды нет, света нет, тепла нет!»

Натали Смыр напомнила депутатам о том, что во времена президента Хаджимба Министерство экономики направило в парламент проект закона о регуляции деятельности по добыче криптовалюты. На нескольких заседаниях комитета его обсуждали, но на сессию так и не вынесли. Если бы депутаты его приняли своевременно, такой ситуации сейчас могло бы не быть.

Депутат Илья Гуния уверен, что руководство «Черноморэнерго» прекрасно знает, где находятся незаконные майнинговые фермы, и его сотрудники получают от их владельцев откаты:

«Мы можем разрешить около 40 мегаватт потребления, но по факту у нас сегодня майнят больше. По всем вещам, о которых я говорю, регулятором является «Черноморэнерго». Мы говорим, что сегодня майнят незаконно. И мы не можем сегодня тех, кто майнит незаконно закрыть? Мы не знаем, кто это делает? Здесь присутствует «Черноморэнерго», у которой есть представители в каждом районе. И каждый представитель «Черноморэнерго» знает, где, в каком месте он подключил, это абсолютно точно, и знает в каком месте он получает долю с этих криптовалют. Я возьму только Гулрыпшский район, где я нахожусь. У нас в лесу стоят криптофермы, туда идут новые столбы, новые провода, там стоят новые трансформаторы, и об этом не знает «Черноморэнерго»? Или кто об этом не знает, скажите, пожалуйста? Как это регулируется, мы можем это отключить, а можем не отключать. Знаю места, в которых в течение трех-четырех дней поставили майнинги. Мы занимаемся этим настолько долго, что сегодня у населения нет света!»

Илья Гуния предложил энергетикам включить депутатов в состав комиссии, которая занимается выявлением незаконных криптоферм, и сам готов участвовать в рейдах.

Долгую полемику завершил спикер парламента Валерий Кварчия, он предложил разработать проект постановления и вынести его на обсуждение на ближайшую сессию парламента.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия