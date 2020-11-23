Россия и Карабах

Итоги карабахской войны в последнее время стали одним из главных предметов обсуждения в социальных сетях и среди политизированной грузинской общественности. Основной темой является не столько сам по себе конфликт между Арменией и Азербайджаном, сколько гораздо более важный для Грузии факт: в войне в том или ином качестве участие принимали две региональные сверхдержавы – враждебная нам Россия и дружественная Турция.

Оценки – самые различные, в значительной степени зависящие от политических симпатий и антипатий. У радикальных антипутинистов все ясно: мир черно-белый, и Путин – всегда проигравший. Публика, которая раз в году находит у Владимира Владимировича признаки какого-нибудь смертельного недуга, в этой ситуации празднуют победу.

«Турция лишила Россию статуса сверхдержавы!», «Эрдоган показал, кто есть кто на Кавказе!», «Путина в очередной раз нагнули, и он утерся» – торжествуют радикалы. Согласно их видению мира, Кремль в 40-дневной схватке потерпел оглушительное поражение, не смог защитить союзника и побоялся перечить грозному турецкому султану. Фантазия у них разыгралась не на шутку: антипутинисты уже ждут бегства Москвы из Абхазии, и по социальным сетям посылают предупреждения абхазам – скоро мы к вам придем.

Есть и другая категория, которая весь мир оценивает с точки зрения роли России. Согласно их крайне извращенному взгляду на мир, Азербайджан в этой войне… проиграл. Вот вы как думаете: в ситуации, когда страна вернула почти 80% потерянных в 93-94 годах территорий, – какую фантазию надо проявить, чтобы считать ее проигравшей, и какой может быть аргументация в пользу этого?

Все просто: мирное соглашение впустило в Азербайджан российские войска, и это, с точки зрения сторонников такой позиции, обесценивает все территориальные приобретения. Неважно, что там происходит в реальности, что страна вернула себе семь потерянных районов и значительную часть Карабаха – если где-то там, поблизости, затесались российские войска, – то значит, что вы проиграли.

Это напоминает мне восторги по поводу Северной Кореи, которую российские ватники считают лучшей страной, чем Южная Корея, – а все потому, что в Северной американских баз нет, а в Южной есть. И неважно, что у Южной Кореи есть несколько крупных концернов, бюджет каждого из которых наверняка превышает бюджет Кореи Северной, – там есть американские военные базы, и этим все сказано.

На самом деле, как ни странно, война, которая погрузила в глубокий шок Армению и подарила большую радость Азербайджану, с точки зрения геополитики и интересов крупных держав ничего не изменила. Самое большое заблуждение – считать, что в этой войне турки обыграли русских и застолбили себе место на Южном Кавказе. В реальности Турция ни на секунду, ни на один грамм не пошла против воли Москвы. Очень наивно думать, что Путин хотел помочь Армении, но, побоявшись турок, не смог этого сделать. На самом же деле Путин НЕ ЗАХОТЕЛ помочь армянам, которых решил наказать за излишнее стремление к самостоятельности.

Сам факт, что война была закончена за один вечер на пороге полной военной победы Азербайджана, наглядно свидетельствует, что никто ничего не испугался – как только в Кремле решили, что достаточно наказали Пашиняна, – война закончилась. Нет, конечно, можно пребывать в иллюзиях по поводу того, что все дело в доброй воле Баку и Анкары, что они в шаге от окончательного разгрома противника вдруг проявили несвойственную гомо сапиенсам гуманность и остановили наступления добровольно.

Я не знаю, и не могу знать, чем Москва пригрозила Баку, в случае если атака на Степанакерт будет продолжена, и какие рычаги были использованы для того, чтобы остановить армию в двух километрах от главной цели. Скорее всего, никаких угроз не было. Тонких и прозрачным намеков стало достаточно для того, чтобы Баку свернул успешную операцию…

То, что Азербайджан в любом случае главный выгодополучатель этого конфликта – сомнений нет, они отбили больше, чем могли себе представить. В данном случае я пытаюсь предостеречь от шапкозакидательских заявлений о том, как Россия ужасно проиграла в этой войне.

Также не следует переоценивать мужественность и решимость турецкого президента. Эрдоган отдал своему другу Путину почти 70% Сирии, включая Дамаск, Алеппо и Хомс, где протурецким боевикам был дан приказ не вступать в бои. Эрдоган побоялся реального конфликта с Москвой в сирийском Идлибе, где российская авиация убила более 30 турецких солдат, и он не стал закрывать проход через Босфор российским военным судам.

Эрдоган прогнулся под Путина уже тогда, когда прилюдно извинился перед российским президентом за то, что сбил российский самолет. Более того, арестовал пилота – самое позорное, что бы мог сделать главнокомандующий… После этого Путин сделал единственно возможный вывод – Эрдоган «фраер». Если бы Россия хотя бы пошевелила пальцем, поставила бы в зоне конфликта хоть один символический БТР с триколором, – султан, не мешкая, отступил бы назад.

Путин не только ничего не проиграл, он – второй после Азербайджана победитель. Он продемонстрировал всем, что его поддержка – небезусловна, и ее надо заслужить. Кто не заслужит – тот может распрощаться с какими-либо гарантиями.

Кремль также продемонстрировал свое влияние в регионе – одним легким движением руки остановив военное наступление двух, не самых слабых и маленьких стран, буквально в шаге от победы. Ему даже не понадобилось вводить войска и запугивать наступающих – те сами быстро и без долгих сомнений сделали тот вывод, который требовался…

Верх легкомыслия в такой ситуации считать проигравшей Россию.

Если Армения не откажется от своих прозападных намерений, то очень легко можно обеспечить избирательную слепоту российских «миротворцев», и тогда Степанакерту конец. Если вдруг Баку решит взять на вооружение слишком уж прозападную политику, то тут российские войска могут случайно «прозевать» успешное армянское контрнаступление.

Москва полностью подчинила себе Армению, которая, судя по всему, приоритетность территорий над всем остальным отменять не собирается. Она же получила новые рычаги воздействия на Азербайджан, которых у нее раньше не было.

Если мы это называем «поражением», то скажите мне, что такое «победа»?

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