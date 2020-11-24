Новости
NYT: Грузия на первом месте в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю
Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
По данным The New York Times, средний показатель прироста случаев COVID-19 в Грузии за последнюю неделю – 3693.6, на 100 тысяч населения – 99.
Всего в Грузии, по данным на 23 ноября, выявлено 108 690 случаев коронавируса, на 100 тысяч населения – 2913.
После Грузии в списке стран с самыми высокими показателями распространения – Люксембург (90.6 на 100 тысяч населения), Черногория (88.3), Сербия (79.4) и Андорра (72.4).
Грузия делит с Италией, Хорватией, Черногорией и Швейцарией 9-13 места в мире по показателю смертности на 100 000 жителей за последнюю неделю (средний суточный показатель – 39.9, на 100 тысяч населения – 1.1).
Другие новости дня
COVID-19 в Грузии: 3128 новых случаев, 39 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1051. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 39 пациентов.
За последние сутки выявлено 3128 новых случаев коронавируса (днём ранее – 3958). Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 111 818.
За 24 часа выздоровели 3045 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 92 215.
Число активных случаев коронавируса – 18 526, из них 6192 пациента лечатся в клиниках, 3739 – в COVID-гостиницах, 8595 – на дому. В карантинных зонах находятся 2102 человека, в режиме самоизоляции – 53 352.
- По данным The New York Times, Грузия на первом месте в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч жителей.
Белый дом готов начать процесс передачи власти новой администрации
Глава федерального Управления служб общего назначения (GSA) Эмили Мерфи уведомила избранного президента США Джо Байдена о том, что он может воспользоваться государственными средствами и ресурсами, выделенными согласно закону для осуществления процесса передачи власти новой администрации.
Это первое формальное предварительное признание администрацией Дональда Трампа результатов президентских выборов, прошедших 3 ноября. Оно позволяет государственным службам обмениваться информацией с членами переходной команды Джо Байдена, начать процесс проверки Федеральным бюро расследований кандидатур на ключевые посты в администрации, а также предоставляет 6,3 миллиона долларов для финансирования процесса передачи власти. Иоаннес Абрахам, помощник Джо Байдена, руководящий переходным процессом, заявил о том, что в ближайшие дни представители Байдена начнут обсуждать с членами администрации Трампа ответ на пандемию коронавируса и вопросы, связанные с национальной безопасностью.
В своем письме глава Управления служб общего назначения подчеркнула, что решение отсрочить процесс передачи власти было принято ей лично без давления со стороны Белого дома. Она объяснила, что законом не установлены четкие критерии принятия подобного решения, и она действует, исходя из прецедентов. "Я не получила никаких указаний отсрочить мое решение, но я получила угрозы... в попытке заставить меня принять такое решение преждевременно", - пишет Эмили Мерфи.
Президент Трамп откликнулся на письмо Мерфи сообщением в твиттере:
"Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи из GSA за ее непреклонную верность и лояльность нашей стране. Ее преследовали, угрожали и оскорбляли – и я не хочу, чтобы это случилось с ней, ее семьей или сотрудниками GSA".
Президент призвал её выполнить все правила, касающиеся начала передачи власти следующей администрации.
В то время, как судебные иски Дональда Трампа с оспариванием результатов голосований в разных штатах продолжают рассматриваться судами, Джо Байден начал создавать администрацию, не дожидаясь формального признания Дональдом Трампом поражения.
В понедельник он объявил о нескольких кандидатах на ключевые посты в его правительстве. На должность главы Министерства внутренней безопасности он номинирует выходца из Кубы Алехандро Майоркаса, Госсекретаря - Тони Блинкена, постоянного представителя США в ООН - Линды Томас-Гринфилд, советника по вопросам национальной безопасности - Джейка Салливана. По сообщениям в прессе, он намерен бывшую главу Федеральной резервной системы Джанет Йеллен - министром финансов.
В Нагорном Карабахе при взрыве мины ранен российский офицер
В Нагорном Карабахе при взрыве мины ранены один российский офицер, и четверо представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Погиб офицер армии Азербайджана.
Совместная группа российских миротворцев, азербайджанских военнослужащих, карабахского МЧС и международного Красного креста проводила поиск погибших в Тертерском районе 23 ноября. У селения Мадагиз военнослужащие подорвались на мине. Угрозы жизни российского офицера нет, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
Как сообщает ТАСС, цитируя представителя российского Министерства обороны, совместные группы поиска и передачи тел погибших, работают уже более недели. Найденные тела погибших передаются сторонам для захоронения.
В Абхазии подтверждено 62 случая COVID-19, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 208 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден 62 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 человека, 58 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 19 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
22 ноября в Гудаутском госпитале скончался пациент 64 лет, у него был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции и двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина был доставлен в медучреждение 5 ноября. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 31 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
В мобильном госпитале скончалась пациентка 1940 года рождения, у нее была подтверждена новая коронавирусная инфекция тяжелого течения, и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелого течения. Женщина получала необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, умерла 22 ноября, от острой прогрессирующей полиорганной недостаточности.
- По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5442 человек. 70 летальных случаев. Выздоровели 3623 человека.
Правительство Грузии: на этом этапе полный локдаун не планируется
Экономическая команда правительства во главе с вице-премьером Майей Цкитишвили сегодня, 23 ноября, встретилась с представителями ресторанного бизнеса и торговых центров, передает агентство «Новости-Грузия». На встрече обсуждалась эпидемиологическая ситуация в стране.
Согласно сообщению администрации правительства, при обсуждении возможных дополнительных точечных ограничений на встрече вновь было заявлено, что на данном этапе полное закрытие страны не планируется.
Сегодня во время встречи членов правительства с представителями ресторанного бизнеса отмечалось, что на фоне растущей динамики распространения вируса в отрасли возникают проблемы с соблюдением правил. Что касается ограничения работы торговых центров, то обсуждается возможность сокращения времени работы и рабочих дней.
На встрече было отмечено, что для предотвращения дальнейшего распространения вируса важно снизить мобильность граждан, поэтому правительство планирует расширить точечные ограничения.
Директор ТЦ «Карвасла» Зураб Шавлакадзе после встречи сказал, что с представителями правительства обсуждались ожидаемые постановления. «Могут быть сокращены график работы, рабочие дни. Решение будет принято в ближайшее время. Насколько мне известно, следующая встреча проводится с представителями базаров», - сказал директор «Карвасла».
При этом, по словам генерального директора парфюмерной сети «Иси-Парис» Майи Папалашвили, планируется ужесточить ограничения, но не объявлять полный локдаун. «Планируются новые ограничения, ужесточение, но главное, что полного локдауна не будет. Мы думаем, что вместе мы придем к консенсусу и примем решение, чтобы эпидемия не распространялась так быстро, и бизнес каким-то образом вышел из этой ситуации. Решение о каком-либо закрытии пока не принято. Они встречаются абсолютно со всеми секторами и хотят принять решение, которое остановит эпидемию и не будет угнетать бизнес», - отметила Папалашвили.
- Локдаун - всеобщий карантин, который предусматривает прекращение работы всех экономических объектов, кроме стратегических, и остановку пассажирских перевозок. Правительство Грузии уже вводило всеобщий карантин - с 31 марта по 22 мая. Это произошло в тот период, когда показатели распространения были очень низкими: с февраля по сентябрь было зафиксировано всего 1500 тысячи случаев, а рекордным считался суточный показатель в 45 заразившихся.
- С сентября число случаев заражения в Грузии стало резко расти и к середине ноября уже достигли четырех тысяч за стуки. Тем не менее, правительство Грузии не раз заявляло, что не намерено объявлять локдаун, так как этого не выдержит экономика. Поэтому на данном этапе решено вводить только точечные ограничения.
- Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля. С тех пор до сегодняшнего дня было лабораторно подтверждено 108 690 случаев заражения коронавирусом. Из них 89 170 выздоровели, 1 012 – скончались.
Москва и Сухуми утвердили «программу формирования общего социального и экономического пространства»
Пресс-служба президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания сообщила, что Москва и Сухуми утвердили «программу формирования общего социального и экономического пространства». Сообщение опубликовано на сайте абхазского лидера.
«По итогам встречи Президентов Абхазии и России А. Г. Бжания и В. В. Путина, состоявшейся 12 ноября 2020 года, утверждена программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. Документ является логическим продолжением Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года. Цели программы направлены на создание благоприятных условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах, реализуемых по инициативе и (или) содействии Российской Федерации. Сроки реализации мероприятий рассчитаны на 2-3 года. За этот период планируется осуществить гармонизацию законодательства во многих областях - экономике и финансах (бюджетная и налоговая политика, внешнеэкономическая и банковская деятельность, защита инвестиций), таможенном праве, энергетике, социальной сфере (медицина, образование, социальная защита), и тем самым укрепить государственность Республики Абхазия, повысить благосостояние и уровень социальной защищенности ее граждан», – сказано в сообщении.
- Ранее в Абхазии опубликовали предложения российской стороны в рамках «развития общего социального и экономического пространства». К примеру, в документе речь шла о предложении МИД России – внести изменения «в действующее законодательство Республики Абхазия в целях снятия запрета на продажу жилой недвижимости российским гражданам». Документ также предусматривал возможность приватизации энергообъектов.
- Переговоры президента России Владимира Путина и президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания прошли в Сочи 12 ноября. Путин выразил надежду, что та помощь, которую российские медики оказывают Абхазии в борьбе с пандемией, «является существенной». Он сказал, что Россия остаётся «партнером номер один» для Абхазии.
- После встречи с Путиным Бжания на пресс-конференции в Сухуми заявил, что обсуждал с российским лидером события в Нагорном Карабахе. Отвечая на вопрос о возможности начала железнодорожного транзита через Абхазию, Бжания отметил, что события в Карабахе «очень многое изменили и изменят».
Начальника районной полиции в Дагестане подозревают в сотрудничестве с «Имаратом Кавказ»
Начальник полиции по Кизлярскому району Дагестана, полковник полиции Гази Исаев задержан, заявила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Исаеву предъявлено обвинение по уголовному делу о терактах в московском метро 29 марта 2010 года (участие в преступном сообществе, бандитизм, террористический акт), передает ТАСС со ссылкой на Петренко.
По версии следствия, Исаев был участником экстремистской организации "Имарат Кавказ". Пользуясь служебным положением, он предоставлял ее руководству в 2009-2010 годах данные о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях в отношении незаконных вооруженных формирований.
Помимо этого, Исаев не раз лично перевозил по территории Дагестана руководителей структурных подразделений "Имарата Кавказ" и доставил на автостанцию смертницу для ее выезда в Москву и совершения там теракта, полагает следствие.
- Накануне о задержании начальника отдела МВД России по Кизлярскому району Дагестана сообщил ТАСС, цитируя источник в правоохранительных органах региона. Говорилось, что он задержан по подозрению в пособничестве терроризму и организации убийства.
- В результате двух терактов в московском метро 29 марта 2010 года на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" погибли 39 человек и более 100 получили ранения. Имущественный ущерб московскому метрополитену составил около 15 миллионов рублей.
Абхазские депутаты рекомендовали запретить майнинг криптовалют до окончания ремонта «Ингури ГЭС»
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия сегодня приняли постановление, в котором рекомендуют Кабмину запретить майнинг криптовалют до окончания ремонта «Ингури ГЭС». Депутаты также призвали к запрету ввоза на территорию Абхазии оборудования для майнинга.
В документе говорится о необходимости выявления потребления электроэнергии в целях добычи криптовалют и принятия мер по прекращению такого электропотребления. Депутаты рекомендовали министерству внутренних дел, а также Службе государственной безопасности оказывать содействие компании «Черноморэнерго» в реализации данных мер.
- Ранее в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии. Причина – дефицит электроэнергии на фоне роста потребления «крипто-ферм».
- В сентябре в Абхазии легализовали майнинг криптовалют и временно запретили ввоз майнеров.
- Единственный источник электроэнергии для Абхазии – «Ингури ГЭС», ремонт которой начнётся 15 февраля 2021 года и продлится три с половиной месяца. Плотина ГЭС находится на территории, которая контролируется грузинскими властями, пульт управления - на абхазской стороне.
Глава администрации правительства Грузии объявила об отставке
Натия Мезвришвили покинула должность главы администрации правительства Грузии. Об этом она написала в своём Facebook-аккаунте.
Мезвришвили отметила, что уходит с госслужбы после 13 лет «чрезвычайно интересной и полной вызовов деятельности».
Она поблагодарила за доверие премьер-министра Георгия Гахария. Мезвришвили надеется, что сможет и в будущем вносить свой вклад в прогресс страны.
Натиа Мезвришвили была назначена главой администрации правительства в октябре прошлого года. С 2017 года она занимала должность заместителя министра внутренних дел. Главой ведомства тогда был Георгий Гахария.
СМИ: Биньямин Нетаньяху тайно посетил Саудовскую Аравию
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье тайно посетил город Неом в Саудовской Аравии и встретился там с фактическим правителем королевства, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, сообщают израильские СМИ.
Официально визит до сих пор не подтвержден. Однако министр образования и товарищ Нетаньяху по партии «Ликуд» Йоав Галант подтвердил армейскому радио, что встреча состоялась. Он назвал это удивительным достижением, пишет русская служба Би-би-си.
«То, что эта встреча случилась и стала достоянием гласности, пусть и пока полуофициально, - это дело большой важности», – подчеркнул Галант (цитата по Рейтер).
«На сайте FlightRadar24 можно заметить, что вечером в воскресенье частный самолет Нетаньяху летал в футуристический город Неом, который строится на берегу Красного моря в Саудовской Аравии в надежде привлечь туристов. Это ближайшая к Израилю точка в стране», – пишет Би-би-си.
- При поощрении администрации Трампа союзники Саудовской Аравии - Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн - в этом году нормализовали отношения с Израилем. Саудовская Аравия, однако, пока не последовала их примеру. Визит Нетаньяху, если он действительно имел место, станет первой официально подтвержденной поездкой израильского лидера в эту страну.
МВД Беларуси сообщило о 345 задержанных во время воскресных акций протеста
В Беларуси до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям задержали 345 человек, сообщает МВД республики. Правозащитный центр "Весна" сообщает о 386 задержанных.
В МВД указывают, что по фактам "активного сопротивления" сотрудникам органов внутренних дел и блокирования движения проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства.
"Несмотря на многочисленные призывы деструктивных телеграм-каналов к участию в протестах, они не нашли ожидаемой поддержки населения в регионах республики, за исключением столицы", – говорится в сообщении.
В различных районах Минска протестующие собирались группами. В МВД заявили, что "некоторые вели себя агрессивно, находились в состоянии алкогольного опьянения", наиболее активных задерживали, в том числе "с применением спецсредств". Министерство сообщило также о проверке факта размещения и поджога автомобильных шин на обочине автодороги Минск – Витебск.
В Беларуси 22 ноября в микрорайонах городов прошли локальные Марши против фашизма. В Минске с утра появилась военная техника. На площади Независимости и возле стелы выставили металлические ограждения. На вход и выход закрывали 12 станций метро, не работал мобильный интернет.
Как минимум 14 человек попали в больницы из разных РУВД после задержания.
Вакцина AstraZeneca от COVID-19 показала среднюю эффективность в 70%
Компания AstraZeneca объявила, что эффективность вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, которую она разрабатывает вместе с Оксфордским университетом, составляет 70 процентов.
В ходе тестов проверялись два варианта введения вакцины, продемонстрировавших разную эффективность, говорится в сообщении.
В первом случае почти три тысячи человек сперва получили вакцину в половинной дозе, а через месяц в полной. Такой способ вакцинации показал эффективность 90 процентов. Вариант с повторным введением полной дозы с разницей в месяц у почти 9 тысяч добровольцев показал эффективность в 62 процента. Таким образом, с учётом обоих тестов средняя эффективность вакцины, разработанной AstraZeneca, составляет 70 процентов, отмечается в сообщении компании. В пресс-релизе особо подчёркивается, вакцина AstraZeneca может храниться при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию, а проведение вакцинации не требует каких-то особых условий.
AstraZeneca готова произвести до 3 миллиардов доз вакцины в 2021 году, если её разработка будет разрешена к применению.
18 ноября корпорация Pfizer заявила о завершении клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которую она разработала совместно с немецкой BioNTech. Показатель эффективности вакцины оказался ещё более высоким, чем оценивалось ранее – не 90 процентов, а 95. При этом у этой вакцины есть серьёзный недостаток – она требует хранения и транспортировки при температуре минус 70 градусов.
Также в ноябре американская компания Moderna сообщила, что ее вакцина от нового коронавируса показала эффективность в 94,5 процента на третьей стадии испытаний. Российский институт имени Гамалеи, в свою очередь, сообщил, что его разработка "Спутник V" демонстрирует 92-процентную эффективность. При этом российская вакцина уже зарегистрирована, хотя третья фаза её клинических испытаний ещё не завершена.
Moderna предварительно оценивает стоимость одной дозы своей вакцины от 25 до 37 долларов, Pfizer — примерно в 18 долларов. Разработчики «Спутник V» заявили, что их вакцина будет стоить намного дешевле. AstraZeneca также сообщает, что её вакцина будет дешевле, чем у основных конкурентов, но не называет точную стоимость.
«Медиазона»: избыточная смертность от COVID-19 в России — 120 тысяч человек
Официальная статистика оперативного штаба о смертности от коронавируса в несколько раз расходится с показателем избыточной смертности, пишет "Медиазона". С апреля по октябрь в России умерли на 120 тысяч человек больше, чем в среднем за этот период в последние пять лет. При этом оперативный штаб за этот период насчитал только 28,2 тысячи смертей от коронавируса.
С апреля по сентябрь — месяцы, по которым есть полные данные Росстата — избыточная смертность в стране составила 106 тысяч человек. Сам Росстат считает, что от коронавирусной инфекции за этот период умерли 55,6 тысячи человек; оперативный штаб сообщал лишь о 20,7 тысячах смертей. Как рассказал "Медиазоне" демограф Алексей Ракша, не все избыточные смерти непосредственно вызваны коронавирусом, многие связаны с перегруженностью системы здравоохранения.
По словам Ракши, манипулируют статистикой по коронавирусу те же регионы, которые делают это и в других сферах: "Допустим, Татарстан, Башкортостан, Чечня — самые лживые регионы не только по этой статистике. Если мы посмотрим электоральную статистику, если мы посмотрим результаты переписи населения. И это проявляется абсолютно во всем. Это электоральная география, так и статистика по ковиду точно так же себя ведет. Как привыкли, так и врут".
Разные регионы по-разному признают связанные с пандемией смерти. Например, в Тыве, Коми, Санкт-Петербурге, Москве, Московской и Магаданской областях почти всю избыточную смертность связывают с коронавирусом. В Чечне, Татарстане, Башкирии, Липецкой и Ленинградской областях, напротив, избыточная смертность официально не объясняется никак.
"Темпы роста у нас больше, чем в Испании. Впереди нас с большим отрывом Перу, Эквадор, Боливия, Бразилия, Колумбия, Мексика. Там был полный швах, потому что у них была зима. Россия может войти в пятерку [самых пострадавших стран] к концу года и обогнать Испанию", — говорит Ракша.
- Наиболее тяжелым месяцем за все время эпидемии, пишет "Медиазона", был июль, когда общая смертность в России выросла почти на 21% по сравнению со средними значениями июля в предыдущие годы. В октябре в 23 регионах, по которым уже есть данные, суммарно смертность выросла более чем на 32%. Полные данные статистики за октябрь Росстат должен опубликовать в начале декабря.
Тбилисский суд отправил под арест налетчика на микрофинансовую организацию
Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения для 31-летнего Левана Зурабашвили, который, по версии следствия, совершил нападение на офис микрофинансовой организации в Тбилиси и захватил 19 заложников.
Прокурор заявил, что обвиняемый может совершить новое преступление, поэтому в отношении его необходимо применить арест.
Адвокат же считает, что Зурабашвили не должен сидеть в тюрьме, так как «он хотел лишь распространить двухминутное обращение».
Зурабашвили вменяется «захват двух и более лиц в качестве заложников» (пункт «в» части 2 статьи 144 УК Грузии). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от девяти до 14 лет.
Мужчина ворвался в отделение компании MBC на проспекте Церетели 20 ноября, примерно в 16:30. Он взял в заложники сотрудников и посетителей офиса и озвучил ряд требований: отмена азартных игр, снижение ставки по банковским кредитам до 7%, снижение цен на медикаменты. При этом он настаивал, чтобы парламент Грузии собрался и осуществил все соответствующие законодательные изменения.
После задержания Зурабишвили его адвокаты заявили, что он ворвался в офис МФО со стартовым пистолетом и гранатой-зажигалкой.
В ахалгорскую больницу на карантин поместили троих «нарушителей границы»
В Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия наблюдается спад числа заражений коронавирусом, заявил агентству «Рес» главный врач районной больницы Зураб Гобозов.
По его словам, в стационаре лечится лишь один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Гобозов также сообщил, что в больницу на карантин поместили троих нарушителей де-факто границы с Грузией. Когда задержали данных лиц, не уточняется.
«К нам поступил один пациент с положительным тестом. Он уже идет на поправку. Кроме того, у нас на 14-дневном карантине в больнице находятся три нарушителя границы», – сказал Гобозов.
- В Ахалгорском районе было подтверждено 30 случаев коронавируса, по всей Южной Осетии (с середины сентября) – 1684.
- 15 ноября стало известно, что заместитель директора больницы Ахалгори скончался от коронавируса при транспортировке в клинику в Тбилиси.
- 21 ноября в СГБ Грузии заявили, что югоосетинские власти задержали гражданина Грузии в районе села Зардианткари Горийского муниципалитета.
СМИ: Байден выдвинет на пост госсекретаря Энтони Блинкена
Избранный президент США демократ Джо Байден намерен выдвинуть на пост госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.
Блинкену 58 лет. При президенте Бараке Обаме он занимал пост заместителя главы Госдепартамента. Телеканал CNN отмечает, что в 2014 году Блинкен играл центральную роль во внешней политике Белого дома, в том числе по части реакции на российскую аннексию Крыма. Блинкен принимал участие в операции против основателя террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена и кампании против запрещённой в России и разных странах мира террористической группировки "Исламское государство".
Блинкен также работал советником по нацбезопасности у тогдашнего вице-президента Джо Байдена.
На пост советника президента по нацбезопасности будет выдвинут Джейк Салливан. Ранее он работал советником кандидата в президенты США от демократов в 2016 году Хиллари Клинтон.
На должность постпреда США при ООН Байден может выдвинуть Линду Томас-Гринфилд. При Обаме она была помощником госсекретаря.
Представитель Байдена отказался сообщить вероятные имена глав ведомств. По данным СМИ, официально Байден объявит о выдвижении кандидатур во вторник, 24 ноября.
- Основной день выборов президента США прошёл 3 ноября. Байден получил 306 голосов выборщиков, его соперник действующий президент республиканец Дональд Трамп — 232. Юридические советники Трампа подали в суды более двух десятков исков, оспаривающих итоги голосования, но почти все они были отвергнуты.
В Грузии число жертв коронавируса превысило тысячу человек
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1012 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 36 пациентов.
За последние сутки выявлено 3958 новых случаев инфицирования. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 108 690.
За 24 часа выздоровел 3531 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 89 170.
Число активных случаев коронавируса – 18 482, из них 6221 пациент лечится в клиниках, 3 736 – в COVID-гостиницах, 8 525 – на дому.
США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу
Соединённые Штаты в воскресенье 22 ноября официально заявили о своём выходе из Договора по открытому небу. Сообщение об этом опубликовано на сайте Госдепартамента.
Ровно шесть месяцев назад, 21 мая, США сообщили о намерении покинуть договор, заключённый 28 лет назад и вступивший в силу в 2002 году. Договор позволяет его участникам - более 30 странам - периодически совершать облёты территорий друг друга в целях укрепления доверия и предотвращения конфликтов.
Соединённые Штаты обосновали свой выход из договора его нарушениями со стороны России. Ранее Госдепартамент, в частности, указывал на то, что Москва отказала в проведении воздушного наблюдения в зоне длинной 10 км вдоль своей границы с Абхазией и Южной Осетией (Россия считает их независимыми, а США и большинство стран мира - частью территории Грузии), а также разместила свой аэродром дозаправки в Крыму, который США считают суверенной территорией Украины.
Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США выходят из "устаревших" соглашений, которые давали преимущество нашим противникам за счёт нашей национальной безопасности".
МИД России осудил решение США. Москва заявила, что рассматривает различные ответные шаги.
Решение не поддерживает и ряд союзников Вашингтона по НАТО, в частности, Германия. В самих Соединённых Штатах ряд экспертов и политиков также выступают за то, чтобы США остались участниками договора, несмотря на нарушения со стороны России. В частности, против выхода из него высказывался Джо Байден, одержавший недавно победу на выборах президента.
Ранее администрация Трампа - также ссылаясь на нарушения со стороны Москвы - вывела США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности, заключённого в 1997 году. В феврале истекает действие договора СНВ-3, он пока не продлён. Байден утверждал, что выступает за продление этого договора.
ЕС призывает новоизбранных членов парламента Грузии использовать свои мандаты
Грузии необходим эффективный парламент, где все партии будут работать для проведения реформ, как того требует Соглашение об ассоциации с ЕС. Об этом говорится в совместном комментарии делегации Евросоюза и глав миссий ЕС в Грузии по итогам второго тура парламентских выборов.
Европейские дипломаты сожалеют о «недоверии, повлиявшем на избирательный процесс», и о том, что «кандидаты от оппозиции не боролись за мандаты во втором туре». Одновременно отмечается, что «ЕС решительно поддерживает демократические процессы и соблюдение правовых рамок», – пишет «Новости-Грузия».
«Мы надеемся и ожидаем, что все политические партии смогут преодолеть разногласия, что позволит всем избранным членам парламента занять свои места, несмотря на разные оценки избирательного процесса», – сказано в заявлении.
Новоизбранных депутатов призывают использовать свои мандаты «для обсуждения нерешенных политических вопросов и создания лучшей основы для будущих выборов посредством амбициозных избирательных и судебных реформ». Кроме того, говорится о роли парламента в преодолении социально-экономических вызовов и проблем здравоохранения, с которыми Грузия столкнулась на фоне пандемии.
В представительстве осуждают «любое проявление насилия в адрес граждан, имеющих право на мирные собрания и свободу слова». ЕС призывает все стороны воздерживаться от провокационных действий, а власти – поддерживать верховенство закона, в том числе путем проведения достоверного и оперативного расследования любых обвинений.
«Сегодня большая ответственность возлагается как на лидеров большинства, так и на лидеров оппозиции. Им необходимо найти общий язык для достижения общей цели, которая позволит Грузии эффективно идти по демократическому пути и реализовывать европейскую повестку в интересах Грузии, ее граждан и отношений Грузии и ЕС. Европейский Союз по-прежнему готов помочь Грузии в этих усилиях», – говорится в заявлении.
Ранее Госдепартамент США призвал грузинскую оппозицию отказаться от бойкота парламента.
- 21 ноября второй тур парламентских выборов прошел в 17 из 30 одномандатных округов. Правящая партия «Грузинская мечта» победила во всех округах. Оппозиционные партии бойкотировали выборы, поскольку считают, что результаты первого тура, проходившего 31 октября, были сфальсифицированы.
- Согласно предварительным результатам, «Грузинская мечта» получает в парламенте 90 из 150 мест. Остальные мандаты распределили между восемью партиями, преодолевшими проходной барьер в 1%. Все восемь отказываются входить в парламент, требуя назначения досрочных выборов.
Россиянин Даниил Медведев выиграл Итоговый турнир ATP
Он стал первым с 1973 года профессиональным теннисистом, обыгравшим в ходе этого турнира три лучшие ракетки мира
Российский теннисист Даниил Медведев в воскресенье, 22 ноября, обыграл в Лондоне австрийца Доминика Тима в финале Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Эта победа стала уникальной в карьере 24-летнего россиянина.
Московский спортсмен стал первым с 1973 года профессиональным теннисистом, которому удалось победить трех лучших игроков мира в рамках Итогового турнира ATP.
Медведев на групповой стадии обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича, в полуфинале – вторую ракетку Рафаэля Надаля и третью ракетку Доминика Тима – в финале.
Из-за пандемии коронавируса матчи впервые в истории прошли при пустых трибунах.
Медведев — второй россиянин в истории, который выиграл этот турнир. У турнира АТР нет постоянного места проведения, с 2009 по 2020 год он проходил в Лондоне, в следующий раз будет проводиться в Турине. Примечательно, что первый и последний из лондонских турниров выиграли россияне. В 2009 году это сделал Николай Давыденко.
Итоговый турнир ATP традиционно завершает профессиональный сезон в мужском теннисе. Вслед за турнирами Большого шлема он пятый по значимости для игроков. В нем участвуют восемь лучших теннисистов мира согласно рейтингу ATP, а также победитель одного из турниров Большого шлема, если он занимает в рейтинге место ниже.
Азербайджан объявил в международный розыск экс-министра обороны Армении
Азербайджан объявил в международный розыск экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна.
Как сообщает Trend, в отношении Оганяна возбуждено уголовное дело по статье 103 Уголовного кодекса Азербайджана (геноцид).
«Представление было рассмотрено в Бакинском военном суде судьей Эльбеи Аллахвердиевым и удовлетворено. Решением суда в отношении Оганяна была избрана мера пресечения в виде заочного ареста, он объявлен в международный розыск», – говорится в сообщении.
Сейран Оганян родился в Шуше. Образование получил в Бакинском Высшем общевойсковом командном училище. С 2008 по 2016 годы Оганян занимал пост министра обороны Армении.
В ноябре текущего года Оганян сообщил СМИ, что принимал участие в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе: сначала в качестве добровольца, позднее – в качестве советника президента непризнанной Нагорно-карабахской республики.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения остаются на занятых позициях, а также обмениваются пленными. В Карабахе уже разместились российские миротворцы.
- Подразделения азербайджанской армии 20 ноября вошли в Агдамский район. Армения до 25 ноября должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район.
- Лачинский коридор (шириной 5 км) остается под контролем российского миротворческого контингента. Он будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу.
Лидеры стран G20 договорились сотрудничать в борьбе с пандемией
Лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) по итогам саммита, который был организован Саудовской Аравией и прошел в режиме онлайн, согласовали совместную декларацию, в которой говорится о необходимости сотрудничества в борьбе с глобальными угрозами - включая пандемию коронавирусной инфекции и ее последствия, среди которых - экономическая рецессия.
Совместным усилиям по борьбе с COVID-19 посвящена значительная часть декларации. Лидеры договорились, в частности, о продлении до середины 2021 года отсрочки бедным странам по обслуживанию их государственного долга.
В декларации также содержится обязательство приложить все усилия, чтобы обеспечить доступность для всех жителей Земли средств диагностики и лечения COVID-19, а в будущем - вакцин от нее. Также в документе содержится обязательство поддержать отрасли экономики, наиболее пострадавшие от пандемии, включая международный транспорт. Лидеры также поддержали проведение в будущем году Олимпийских игр Токио (они должны были пройти в этом году, но из-за эпидемии были отменены).
Вновь возникли соглашения по вопросу о Парижском соглашении по борьбе с изменениями климата. 19 из 20 стран G20 подтвердили свою приверженность ему, а США - нет. Президент США Дональд Трамп, который был инициаторов выхода из соглашения, в своей речи критиковал соглашение, назвав его препятствием для экономического роста.
Представители ЕС на саммите предложили заключить глобальное соглашение о борьбе с эпидемиями, на основе опыта борьбы с COVID-19. Идею поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель ранее призвала участников саммита «Большой двадцатки» к более эффективному сотрудничеству для обеспечения всех нуждающихся вакцинами от коронавируса. Она признала, что имеющихся финансовых средств для решения этой задачи в настоящее время не хватает. По словам Меркель, ведущаяся ныне международная кампания должна сделать доступными 2 миллиарда вакцин до конца 2021 года. Для этого уже собраны почти 5 млрд долларов (4,2 млрд евро). Вклад Германии превышает 500 миллионов евро. Об этом сообщила »Немецкая волна».
Агентство ТАСС опубликовало тезисы выступления президента России на саммите «Большой двадцатки». Владимир Путин, в частности, заявил, что Россия готова предоставить нуждающимся странам свои вакцины.
Встреча, как и экстренный саммит G20 в марте нынешнего года, вновь прошла в он-лайн режиме из-за пандемии.
Коронавирусная инфекция начала распространяться, по имеющимся данным, в декабре прошлого года, в марте ее распространение признали пандемией. К 22 ноября в мире было выявлено более 60 миллионов инфицированных коронавирусом, более 1 миллиона 300 тысяч из них умерли, около 40 миллионов выздоровели. ВВП большинства стран мира по итогам года должны сократиться.
Путин: отношения с США нельзя испортить, они уже испорченные
Президент России Владимир Путин заявил, что тот факт, что он до сих пор не поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США, по его мнению, не приведет к ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном, поскольку они уже плохие. «Испорченные отношения уже не испортишь, они уже испорченные», – сказал Путин в интервью телеканалу «Россия-1».
Путин назвал отсутствие поздравлений избранному президенту США «формальной отсрочкой». По его словам, необходимо дождаться завершения юридических процедур и, как он выразился, «внутриполитического противостояния» в Соединенных Штатах. О каком именно моменте он говорит – о голосовании коллегии выборщиков 14 декабря, официальном вступлении нового президента в должность 20 января или о какой-то другой дате, – президент России не уточнил. Он подчеркнул, что за решением пока не поздравлять Байдена «нет никакой подоплеки» и оно не значит, что Кремль предпочитает кандидату от демократов действующего президента Дональда Трампа.
О победе Байдена на выборах ведущие американские СМИ, а затем и сам кандидат, заявили 7 ноября, спустя несколько дней после выборов. Подсчет голосов затянулся из-за небольшого разрыва между кандидатами в ключевых штатах. Трамп, однако, вопреки традиции, не признал победу оппонента, заявляя о нарушениях на выборах. Он обращается в суды с исками о пересмотре их итогов, эти иски, как правило, отклоняются. Формально Байден будет подтвержден как избранный президент после голосования выборщиков, однако представители многих стран мира, включая Китай, уже поздравили его с победой.
После предыдущих выборов в США в 2016 году Путин поздравил Трампа с победой одним из первых – спустя считанные часы после подведения предварительных итогов. Тогда, впрочем, кандидат от демократов Хиллари Клинтон признала свое поражение.
В интервью «России-1» Путин, комментируя поздравления Байдену от лидеров других стран, сказал, что «в прошлой итерации все поздравили госпожу Клинтон, оказалось потом, что победил Трамп». Это утверждение не соответствует действительности, хотя Клинтон и считалась фаворитом выборов, с победой ее никто не поздравлял; напротив, лидеры большинства стран, как и Путин, в короткие сроки поздравили Трампа.
- В биографии самого Путина был эпизод, когда он дважды поздравил с победой на выборах президента Украины Виктора Януковича, который в конце концов оказался проигравшим. «Борьба была острой, но открытой и честной, а победа убедительной», – заявлял в ноябре 2004 года Путин. После массовых акций протеста, вошедших в историю как «Майдан», предварительные результаты голосования, однако, были отменены, а по итогам повторного голосования победителем стал соперник Януковича Виктор Ющенко.
Суд отпустил под залог обвиняемого в фальсификации доказательств по делу Бачалиашвили
Давид Пурцхванидзе, обвиняемый в фальсификации улик по нашумевшему делу о смерти программистки Тамар Бачалиашвили, вышел на свободу. На основании ходатайства его адвокатов Тбилисский городской суд сменил меру пресечения с ареста на залог в 7 тысяч лари (более 2,1 тысячи долларов), сообщает агентство «Новости-Грузия».
Сторона обвинения не возражала против освобождения Пурцхванидзе. В прокуратуре заявили, что состояние здоровья обвиняемого ухудшилось и теперь ему необходимо стационарное лечение. Также отмечается, что до сих пор Пурцхванидзе сотрудничал со следствием.
«Его лишили паспорта и запретили выезд из страны без разрешения прокуратуры», - приводит заявление Общественный вещатель.
По данным следствия, Пурцхванидзе предоставил адвокату семьи Бачалиашвили Михаилу Рамишвили фальшивые спутниковые снимки, якобы подтверждающие версию об инсценировке самоубийства девушки. В прокуратуре считают, что, создавая поддельные улики по резонансному делу, Пурцхванидзе рассчитывал прорекламировать свою организацию «Антикризисный центр проблем безопасности» и привлечь финансирование.
Мужчину задержали 25 сентября. Через пару дней Пурцхванидзе был отправлен в предварительное заключение. Тогда адвокат Михаил Рамишвили расценил происходящее как оказание давления. Он предположил, что таким образом следственные органы хотели запугать его и заставить замолчать.
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