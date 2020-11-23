Грузинские клиники и койки, которых нет

Число случаев COVID-19, выявленных с начала пандемии в Грузии, перевалило за 100 тысяч. Количество жертв превышает тысячу. Представители больничного сектора заявляют, что в клиниках практически нет свободных мест. Ассоциация клиник Грузии выступила с рекомендацией открытия полевых госпиталей.

«Такого понятия, как свободная койка, думаю, сейчас ни в одной грузинской клинике нет», – говорит директор Мцхетского медицинского центра Лика Мумладзе. Ее клиника рассчитана на 111 пациентов, но на сегодняшний день там лечится 114 человек. Почти у всех из них подтвержден ковид. Пятеро ожидают результатов теста.

«Разумеется, проблем с койками тут не может не быть. После выписки пациента фактически через 10 минут поступает новый. Есть пациенты, которые ждут госпитализации днями. Это тяжело говорить, но это - реальность. Мы сразу передаем информацию скорой – как только соберемся выписывать пациента, чтобы этих людей можно было бы как можно скорее перевести в больницу. Конечно, мне часто приходится отказывать, очень часто. Но мы используем максимальный ресурс – можем положить поначалу пациента не в палату, а в зал обсервации, но главное, чтобы пациент получил помощь», – говорит Лика Мумладзе.

В клинике им. Вахтанга Бочоришвили также говорят о дефиците свободных коек. Ее генеральный директор Давид Гаделия опубликовал в «Фейсбуке» пост, в котором призвал людей отказаться от проведения каких-либо мероприятий и соблюдать дистанцию – по возможности даже с членами семьи. Он пишет, что больница в настоящее время больше не может принимать новых пациентов:

«У нашего народа были и более тяжелые испытания, но на протяжении моей 60-летней жизни, я не солгу, такого еще не было (…) Мои самые родные люди, члены семьи болеют (ковидом), я пытаюсь лечить их или на дому, или в условиях ковид-гостиниц. У меня нет никакого ресурса для определения кого-либо в клинику. И пока больной может – даже лучше лечиться дома или в гостинице, чем быть в палате с 3-4 пациентами. Это количество, конечно, ненормально, но государство на законодательном уровне позволило клиникам во время пандемии не принимать во внимание условия лицензии. У этого есть только одно объяснение – других возможностей нет».

Следующим шагов, по мнению директора клиники, должно стать открытие т.н. полевых госпиталей. С аналогичным предложением выступила сегодня и Ассоциация клиник Грузии.

«Жизненно необходимо, чтобы гражданскому сектору здравоохранения помог военный. Рекомендуется на территориях, прилегающих к большим клиникам, как в Западной, так и в Восточной Грузии, незамедлительно открыть военные полевые госпитали. Палатки, рассчитанные на 100, 300, 500 человек, оборудованные соответствующим инвентарем, аппаратурой, системами отопления и кондиционирования», – сказано в заявлении ассоциации.

Около недели назад глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе заявил, что, возможно, будут выделены пространства под т.н. полевые госпитали, но на тот момент, по его словам, необходимости в этом не было.

Тем временем власти продолжают обсуждать пакет дополнительных ограничений, которые, предположительно, будут введены на этой неделе. Сегодня в администрации правительства прошла встреча с представителями бизнес-сектора. Известно, что речь шла о сокращении рабочих часов объектов торговли и питания. Также рассматривается возможность ограничить их в определенные дни. Власти заявляют, что объявление полного локдауна не планируется.

За последние сутки, при проведенных менее шести тысяч ПЦР-тестов, было выявлено 3958 новых случаев коронавируса. 36 человек скончались, 3531 – выздоровели.