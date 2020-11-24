Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Агдамский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди, первый вице-президент Мехрибан Алиева посетили город Агдамский район, который с 20 ноября контролирует азербайджанская армия.

Как пишет «АЗЕРТАДЖ», Алиев поднял в городе Агдаме флаг Азербайджана. После этого он посетил Агдамскую мечеть и подарил ей Коран, привезенный из Мекки.

Выступая перед Агдамской мечетью, Алиев заявил, что «победа на поле боя позволила освободить от оккупации Агдамский, а также Кельбаджарский и Лачинский районы без единого выстрела». При этом он отметил, что «Агдамская операция планировалась».

«Мы все равно бы взяли Агдам. Но были бы потери, причем большие. Поэтому после освобождения Шуши и более 70 наших сел 9 ноября хребет врага был сломлен, он сдался, поднял белый флаг, выполнил мои условия и признал свое поражение», – сказал он.

Алиев призвал лидеров западных государств не беспокоиться о судьбе христианских храмов на территориях, перешедших под контроль Баку.

Церкви Кавказской Албании – наше национальное достояние. Грузинские церкви, армянская церковь

«Не нужно выражать нам никакой обеспокоенности. Все наши исторические памятники охраняются государством. По моему указанию и за счет государственных средств в настоящее время ремонтируются две православные церкви, а третья уже отремонтирована. Строится административное здание. Во время войны Фонд Гейдара Алиева отремонтировал церковь наших удинских братьев и передал ее в их пользование. Церкви Кавказской Албании – наше национальное достояние. Грузинские церкви, армянская церковь. Враг-дикарь содержал в этой мечети (Агдамская мечеть – ред.) коров и свиней. В интернете есть эти фотоснимки. Содержал свиней в освобожденной зангиланской мечети, джебраильской мечети», – заявил Алиев.

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