Обзор грузинской прессы

Почему глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили объявила об отставке? Конкретных причин своего ухода она не называет, и в экспертных кругах появилось множество версий. Одним из них с журналистами телекомпании «Мтавари» поделился политолог Гия Хухашвили:

«Уход Мезвришвили может означать и возможный уход Гахария из правительства. В отличие от других политиков во власти, Гахария пользуется определенным авторитетом у народа, что, естественно, не очень нравится Бидзине Иванишвили».

Схожего мнения придерживается и лидер политического движения «Трибуна» Давид Чичинадзе. Олигарх сейчас находится в поисках более податливого премьера, уверен респондент «Мтавари». Кроме того, власти под его руководством не смогли победить в выборах, из-за чего «Грузинская мечта» была вынуждена прибегнуть к их фальсификации, говорит Чичинадзе.

Грузинские СМИ обсуждают еще одну версию ухода Мезвришвили, согласно которой Георгий Гахария обещал ей кресло министра юстиции, однако Бидзина Иванишвили не согласился на это, что и стало причиной отставки Мезвришвили. В этой версии сомневается член партии «Лело для Грузии» Ани Миротадзе:

«Я не думаю, что она на что-то обиделась и ушла, что это было ее решение. Явно что-то изменилось в позициях Гахария. Скорее всего, он не сохранит пост премьер-министра, поскольку сейчас, как никогда, Бидзине Иванишвили требуются люди, которые будут беспрекословно исполнять его приказы», – сказала Ани Миротадзе в интервью телеканалу «Мтавари».

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Сколько тратит государство на содержание инфицированных COVID-19? На этот вопрос в интервью информационному агентству «Палитра ньюс» ответил руководитель Центра анализа и прогнозирования ТГУ Вахтанг Чарая:

«На сегодняшний день, как нам удалось выяснить, лечение каждого пациента в клинике обходится в 250 лари (ежедневно). Если лечение проходит в гостинице, на содержание пациента тратится 300 лари. Если эти цифры умножить на предположительное количество инфицированных, которого мы, возможно, достигнем на пике, траты могут достигнуть 200-300 миллионов лари. Я считаю, что эти суммы лучше использовать для того, чтобы в какой-то форме компенсировать ущерб, полученный населением от точечных ударов борьбы с пандемией».

Под точечными ударами эксперт подразумевает ограничения, которые могли бы сократить активность населения на 20-30% (побудить жителей оставаться в самоизоляции). «Мы достигли такой критической отметки, что если ограничения не будут приняты сейчас, то локдаун наступит естественным путем – никто не сможет ходить на работу и в моллы из-за болезни», – считает Вахтанг Чарая.

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«Очень скоро игры высокого уровня будут заканчиваться в нашу пользу», – так грузинский регбист Джаба Брегвадзе прокомментировал последние матчи, сыгранные «крестоносцами» в Осеннем Кубке Наций 2020. 22 ноября грузинская сборная уступила Уэльсу (со счетом 0:18), а 14 ноября Англии (0:40). Это одни из сильнейших команд в мире, и если грузинские спортсмены будут чаще участвовать в матчах такого уровня, то сборная станет значительно сильнее, считает Джаба Брегвадзе:

«По качеству игры мы явно продвинулись вперед, прогресс налицо. Мы совершаем меньше ошибок, стали более уверенными в себе. Однако, к сожалению, команды такого уровня используют даже элементарные ошибки, совершенные нами, и зарабатывают на этом очки. Мы же не можем набрать очки именно из-за таких маленьких ошибок. У нас у всех осталось ощущение, что в матче с Уэльсом можно было и победить. Но в общем это опыт, и если мы чаще будем участвовать в играх такого уровня, я уверен, они скоро начнут заканчиваться в нашу пользу», – цитирует Брегвадзе информационное интернет-агентство sportall.

Заключительный матч группового этапа Кубка наций грузинские регбисты проведут 29 ноября в Дублине против сборной Ирландии. «В этом матче мы постараемся исправить все наши ошибки», – заявил Джаба Брегвадзе.