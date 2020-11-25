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Пашинян не думает, что срок пребывания российских миротворцев в Карабахе ограничится пятью годами
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не думает, что срок пребывания российских миротворцев в Карабахе ограничится пятью годами. Об этом он заявил в интервью российскому информагентству ТАСС.
«За пятилетний срок, конечно, нужно успеть создать гарантии безопасности и стабильности в регионе. Но поскольку карабахский конфликт затяжной, я не думаю, что срок пребывания российских миротворцев ограничится пятилетним сроком», – заявил Пашинян.
«То есть, пятилетний срок – это начало процесса… Предусмотрена возможность автоматического продления. Я думаю, на данный момент главный вопрос – обеспечить стабильность в Нагорном Карабахе и в регионе и обеспечить безопасность граждан Нагорного Карабаха, и я думаю и надеюсь, что российские миротворцы будут действовать успешно и сумеют реально воплотить в жизнь эту миссию», – добавил глава армянского правительства.
Отвечая на вопрос о подходах Еревана к вопросу о статусе Карабаха в изменившихся условиях, Пашинян сказал: «Фактически есть консенсус, по крайней мере среди сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и Армения согласна с этой точкой зрения, что переговорный процесс должен продолжиться в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, и те вопросы, которые не разрешены в совместном заявлении, должны стать предметом [обсуждения] в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Вы знаете позицию Армении по статусу Нагорного Карабаха, и наша позиция, конечно же, не изменилась».
Пашинян также заявил, что «разблокирование транспортных коммуникаций может стать отправной точкой для изменения не только экономической ситуации в регионе, но и всей логики экономического развития в нашем регионе».
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. Резкое обострение конфликта в регионе началось в конце сентября, когда азербайджанские военные начали наступление с целью вернуть территории. Войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть самой непризнанной республики.
- 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, в регионе будут размещены российские миротворцы. Азербайджану должны быть возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха.
Другие новости дня
Синод Кипрской церкви признал Православную церковь Украины
Синод Кипрской церкви поддержал решение своего предстоятеля — архиепископа Хризостома II признать созданную в 2018 году Православную церковь Украины. Кипрская церковь стала четвёртой из 14 общепризнанных, признающих независимость украинской. Против этого резко выступает Москва, РПЦ считает, что единственная законная православная церковь на Украине входит в её состав.
О признании ПЦУ сообщает кипрское издание газеты Катимерини. По данным журналистов, за признание проголосовали десять членов синода, против — семеро. Один из несогласных епископов, митрополит Никифор, подал в отставку. Синод ПЦУ уже поблагодарил кипрскую церковь за признание и принял декларацию о церковном общении с ней, — сообщает Orthodox Time.
В декабре 2018 года на Украине объединились в Православную церковь Украины несколько непризнанных мировым православием украинских церквей. Её признала Константинопольская православная церковь, в 2019 года в Стамбуле её глава подписал томос о церковной независимости ПЦУ. Позднее ПЦУ признала Греческая православная церковь и Александрийская церковь.
Против признания ПЦУ категорически выступает Русская православная церковь. Там считают, что Украина — каноническая территория Украинской православной церкви, обладающей автономией в составе РПЦ. В РПЦ называют признание ПЦУ расколом в мировом православии.
Московский патриархат прекратил молитвенное общение с Константинопольской церковью и теми иерархами Греческой и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ. 20 ноября на заседании Синода РПЦ было принято не поминовать Христома II на службах и не общаться с иерархами Кипрской церкви, которые признают автокефальную Украинскую.
Аслан Бжания: «События в Карабахе обязывают нас всех быть более бдительными»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания принял сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности – Джихана Султаноглу (ООН), Тойво Клаара (ЕС) и Рудольфа Михалка (ОБСЕ).
Визит дипломатов проходит в рамках подготовки очередного раунда Женевских дискуссий, проведение которого запланировано на 10-11 декабря.
Как сообщается на сайте абхазского лидера, Аслан Бжания выразил надежду на то, что «предстоящий раунд Женевских дискуссий будет носить более предметный характер и будет способствовать укреплению мира в Абхазии и в кавказском регионе в целом».
Он отметил, что «трагические события, имевшие место в Карабахе, обязывают нас всех быть более бдительными и более ответственными».
«Мы стремимся строить и развивать свое государство, хотим мира на нашей земле и я рассчитываю на то, что вы окажете нам в этом поддержку и Женевские дискуссии будут серьезным инструментом для достижения долгосрочного мира в Абхазии и во всем регионе», – сказал Бжания.
На встрече обсудили и ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Ранее сопредседателей Женевских дискуссий принял замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия. 13 ноября они участвовали в заседании Постоянного совета ОБСЕ.
- 51-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности, намеченный на 6-7 октября, вновь перенесен. В МИД Грузии заявили, что переговоры сорвали представители России.
- При этом запланированная на 20 ноября встреча в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПИР) в селе Эргнети не состоялась.
Даригу Назарбаеву выдвинули кандидатом в депутаты Мажилиса
Бывшего спикера Сената Казахстана Даригу Назарбаеву – старшую дочь бывшего президента Нурсултана Назарбаева – выдвинули кандидатом в депутаты Мажилиса (нижняя палата парламента) от партии "Нур Отан", пишет казахская служба Радио Свобода.
На партийном съезде в Нур-Султане утвердили список из 126 кандидатов. Дарига Назарбаева – в числе 49 кандидатов, выдвинутых по так называемой центральной партийной квоте. В этом же списке "по квоте" значатся нынешний спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин и действующий премьер-министр Аскар Мамин. Еще 77 человек в партийном списке отобраны по итогам процедуры "праймериз".
Дарига Назарбаева находилась во время съезда в одном зале с отцом и действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым, спикером Мажилиса Нурланом Нигматулиным, заместителем председателя партии "Нур Отан" Бауыржаном Байбеком и другими.
Второго мая президент Токаев прекратил полномочия Дариги Назарбаевой в качестве депутата Сената и спикера палаты. Именно спикер по казахстанским законам является вторым лицом в государстве и занимает пост президента в случае его отставки или смерти. По какой причине были прекращены полномочия Назарбаевой, не уточнялось, но в твиттере Токаев поблагодарил дочь Назарбаева за "активную и плодотворную работу" на посту спикера.
Назарбаева заняла этот пост в марте 2019 года, сразу после того как Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий президента. Перед этим она с 2016 года была депутатом Сената Казахстана, а еще раньше – депутатом нижней палаты парламента Казахстана (Мажилиса), а также занимала посты в правительстве Казахстана.
В августе этого года в Лондоне умер ее 29-летний сын Айсултан Назарбаев, который в последние месяцы своей жизни писал в фейсбуке о масштабной коррупции с участием членов семьи экс-президента Казахстана и выдвигал обвинения в адрес своих родных. В июне Дарига Назарбаева и ее старший сын Нурали Алиев отстояли в британском суде свою роскошную недвижимость в Лондоне – два особняка и квартиру общей стоимостью около 100 миллионов долларов, которые находились под арестом по требованию Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).
Мажилис состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются всеобщим голосованием по партийным спискам, девять – Ассамблеей народов Казахстана, консультативным органом, пожизненным председателем которого является Нурсултан Назарбаев.
Выборы депутатов Мажилиса, избираемых по партийным спискам, назначены на 10 января, а на 11 января назначены выборы депутатов, избираемых Ассамблеей народа Казахстана. Ранее Токаев заявил, что права парламентской оппозиции Казахстана в новом парламенте будут расширены.
В стране официально зарегистрированы шесть партий, в парламенте представлены три из них. У партии "Нур Отан" бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в нынешнем созыве 84 мандата. В парламенте представлены еще две провластные партии – "Ак жол" и Коммунистическая народная партия Казахстана.
В ворота резиденции Ангелы Меркель врезался автомобиль
В Берлине утром в среду, 25 ноября, в ворота резиденции канцлера Германии Ангелы Меркель врезался автомобиль с надписями "Остановить политику глобализации" и "Проклятые убийцы детей и стариков". Сообщений о пострадавших нет.
На среду у Меркель запланирована видеоконференция глав правительств германских земель. Участники мероприятия должны обсудить продление ограничений из-за коронавируса и дальнейшие шаги по борьбе с пандемией.
18 ноября германские власти приняли поправки к к закону о защите от инфекционных заболеваний. Правительство утверждает, что принятые поправки к закону позволят чётко согласовать условия, при которых в силу будут вступать ограничения при очередных вспышках коронавирусной инфекции. Ранее ограничительные меры Бундестаг принимал по согласованию с главами федеральных земель без участия парламента.
Принятие поправок вызвало массовый протест в Берлине. Критики правительства считают, что документ расширяет полномочия Минздрава ФРГ и ограничивает права и свободы граждан. Некоторые протестующие также полагают, что власти смогут ввести принудительную вакцинацию от коронавируса. Правительство это отвергает и указывает, что речь идёт о доступности прививок для всех, независимо от медицинской страховки.
- Reuters напоминает, что Европа находится в состоянии повышенной готовности, после нападений исламистов в Париже, Ницце и Вене осенью. Жертвами атак стали восемь человек. Во вторник 24 ноября в швейцарском городе Лугано женщина с ножом напала на двух посетительниц магазина и нанесла ранения одной из них. Швецарские власти расследуют случившееся как теракт. По данным следствия, нападавшая связана с джихадистами.
В Южной Осетии выявили пять новых случаев коронавируса, 35 человек выздоровели
Число подтвержденных случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 1689. Как сообщила агентству «Рес» заместитель главы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева, проведенные за сутки исследования на COVID-19 выявили еще пять новых случаев заболевания.
«За сутки проведено 80 исследований, пять тестов показали положительный результат. Всего снято с учета медиков 35 человек (выздоровело за весь период 547), под медицинским наблюдением остаются 1142 человека», – сказала Гаглоева.
Ранее югоосетинские власти сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом. В самопровозглашенной республике по-прежнему запрещены массовые мероприятия, жителей обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
В Абхазии опубликовали соглашение о формирования общего социального и экономического пространства с РФ
На сайте президента самопровозглашенной республики Абхазия опубликован полный текст соглашения о формирования общего социального и экономического пространства с РФ.
Документ датирован 12 ноября – днём, когда в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и абхазского лидера Аслана Бжания.
С российской стороны программу подписали вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин и замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, с абхазской стороны – Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб.
Среди мероприятий, предусмотренных документом:
- Разработка и подписание соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства (срок исполнения – 2021-2023 гг.);
- Разработка и принятие нормативных правовых актов Республики Абхазия, регулирующих привлечение инвестиций российских электросетевых компаний в целях развития и модернизации электросетевой инфраструктуры и обеспечения энергобезопасности Республики (срок исполнения – июнь 2021 г.).
В 41-м пункте говорится о планах по определению порядка ввоза на территорию Абхазии оборудования и компонентов для «майнинговых ферм».
В 42-м пункте программы речь идёт об установления «экономически обоснованного тарифа на потребляемую электроэнергию».
- Переговоры президента России Владимира Путина и президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания прошли в Сочи 12 ноября. Позднее пресс-служба Бжания сообщила, что Москва и Сухуми утвердили «программу формирования общего социального и экономического пространства».
- В Тбилиси считают, что Москва осуществляет аннексию Абхазии. «Это еще один незаконный шаг к фактической аннексии, который служит постепенной интеграции неотъемлемых регионов Грузии в военную, политическую, экономическую и социальную систему России», – заявили в МИД Грузии.
В Чехии умерла телеведущая, сообщившая о вторжении в 1968 году
В Чехии умерла бывший диктор радио и телевидения Камила Моучкова. Ей было 92 года. Она была одной из первых телеведущих в Чехословакии и Европе.
В ночь на 21 августа 1968 года, после ввода в Чехословакию войск Варшавского договора, Моучкова прибыла на работу и передавала информацию зрителям до тех пор, пока не были выключены передатчики. В студии в это время находились вооружённые солдаты.
Моучкова родилась в 1928 году в семье коммунистического функционера, журналиста и бывшего главного редактора официальной газеты чешских коммунистов Rudé právo ("Красное право") Вилема Нового. После второй мировой войны окончила консерваторию, с 1948 года выступала в театре в Праге. Вскоре Моучкова стала работать на Чехословацком радио, а с 1956 года принимала участие в телевещании. С 1958 года стала работать ведущей теленовостей. Карьере Моучковой не помешал арест родителей, осуждённых по политической статье в начале 1950-х годов.
Сама Моучкова признавалась, что до Пражской весны участвовала в распространении коммунистической идеологии. "Я воспринимала это больше как профессию лектора. Содержание было вторично. Конечно, я не могу оправдать себя за то, что так было", — заявила диктор в одном из интервью.
В 1969 году Моучкова была вынуждена покинуть большой экран, а вскоре и телевидение. Ей было тяжело найти новую работу, приходилось подрабатывать в театральном буфете и заниматься ручным трудом.
В 1976 году Моучкова подписала Хартию-77.
Соратники и коллеги Моучковой отмечали, что 20 лет забвения после 1968 года не стёрли воспоминания о телеведущей. Когда во время Бархатной революции в 1989 году Моучкова вышла на балкон отеля "Мелантрих", вся Вацлавская площадь начала скандировать её имя.
После революции Моучкова вела программу "Объектив", сотрудничала Радио Свобода.
В 2013 году президент Чехии Милош Земан вручил Моучковой медаль "За заслуги I степени". Тогда Земан назвал телеведущую символом Пражской весны 1968.
Вершбоу: Грузии и Украине можно присвоить статус ассоциированного члена НАТО
Американский дипломат, бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу считает, что Грузия и Украина могут получить статус ассоциированного члена Североатлантического альянса.
Как сообщает грузинская служба «Голоса Америки», об этом Вершбоу заявил на мероприятии, организованном Атлантическим советом.
«Мы пообещали, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но не предусмотрели как. Возможно, этой цели мы сможем достичь, создав новый статус – ассоциированного члена – для Украины и Грузии», – отметил он.
- Александр Вершбоу был заместителем генсека НАТО в 2012-2016 годах. В 2016 году президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил Вершбоу орденом Золотого Руна за вклад в углубление отношений между Тбилиси и Альянсом.
COVID-19 в Грузии: 3071 новый случай, 34 пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1085 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 34 пациента.
Как сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 3071 новый случай коронавируса, выздоровели 3366 человек.
В Тбилиси выявили 1314 новых случаев, в Аджарии – 523, в Имерети – 264, в Самегрело-Земо Сванети – 232, в Кахети – 214, в Мцхета-Мтианети – 165, в Гурии – 106, в Квемо Картли – 104, в Самцхе-Джавахети – 84, в Шида Картли – 44, в Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 21.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 114 889, выздоровевших – 95 581.
На данный момент в Грузии 18 197 активных случаев коронавируса, тяжелых пациентов – 886. К аппарату искусственного дыхания подключены 324 пациента. На самоизоляции находятся 51 936 человек.
- Ранее эпидемиолог Паата Имнадзе заявил, что число новых случаев коронавируса в Грузии значительно выше, чем это фиксируется в официальных данных и достигает 10 тысяч в день.
В Абхазии подтверждено 116 случаев коронавируса, три человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 386 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 116 из них. Это максимальный суточный прирост заболевших с 25 октября.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 67 человек, у 56 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжёлом состоянии 23 человека, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутском госпитале скончался пациент 57 лет, у него был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой формы. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности 24 ноября.
В Гудаутской ЦРБ скончалась пациентка 1943 года рождения, у нее была подтверждена новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. Женщина была доставлена в медучреждение 11 ноября, и получала необходимую медицинскую помощь, но несмотря на это, умерла ночью 23 ноября.
23 ноября в Гудаутском госпитале скончался пациент 1961 года рождения. У него была подтверждена коронавирусная инфекция с осложнениями - двусторонняя полисегментарная пневмония тяжёлого течения. Мужчина поступил в больницу 13 ноября в тяжёлом состоянии. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, пациент умер 23 ноября.
В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в тяжелом состоянии здоровья один пациент.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуми, находится 31 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5558 человек. 73 летальных случая. Выздоровели 3630 человек.
- Ранее стало известно, что ограничительные меры в Абхазии продлены до 12 января 2021 года.
Шнуров оштрафовал Канделаки за интервью с единороссом Турчаком
Генеральный продюсер телеканала RTVI музыкант Сергей Шнуров оштрафовал ведущую Тину Канделаки за интервью с секретарём генcовета "Единой России" и первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Об этом сам Шнуров сообщил в интервью телеканалу "Дождь". Сумму штрафа он называть отказался, отметив лишь, что наказание связано с тем, что Канделаки не задала вопрос Турчаку об организации покушения на журналиста Олега Кашина.
"Я считаю, это не успех. Интервью надо было строить по-другому", – заявил Шнуров. По его словам, вопрос о покушении "был записан", но по каким причинам Канделаки его в итоге проигнорировала, он не знает.
Комментируя действие Шнурова для газеты "Коммерсант", Канделаки назвала его "классическим примером цензуры". "Меня могут штрафовать и дальше, потому что я категорически против того, что мне указывают, какие вопросы задавать", – пояснила она.
Интервью Тины Канделаки с Андреем Турачком вышло в октябре. После его появления в эфире с телеканалом RTVI прекратили сотрудничество сразу три ведущих журналиста – Максим Семеляк, Юрий Сапрыкин и Зинаида Пронченко
Сапрыкин отметил, что ему "неприятно фигурировать на ресурсе, который берет комплиментарное интервью у подобных людей". По его мнению, Турчак "интересен хоть сколько-то широкой аудитории только одним – тенью на репутации", связанной с историей покушения на Олега Кашина.
Пронченко назвала интервью с Турчаком "абсолютно заказным" и "нарушением журналистской этики". По её мнению, генпродюсер RTVI Сергей Шнуров проявил "невероятную недальновидность" и "подал кейс для учебников – как не надо делать медиа".
- Журналист Олег Кашин был избит возле своего дома в центре Москвы в ночь на 6 ноября 2010 года. В результате нападения у него были переломаны кости по всему телу, оторван кусок пальца, врачи вводили его в искусственную кому. Дмитрий Медведев, в то время – президент России, обещал найти и наказать виновных.
- В 2015 году журналист обнародовал данные расследования, согласно которому покушение подготовили и совершили трое охранников петербургского Механического завода – Вячеслав Борисов, Данила Веселов и Михаил Кавтаскин. Веселов утверждал, что заказчиком преступления был губернатор Псковской области Андрей Турчак, оскорблённый комментарием Кашина в интернете. Такого же мнения придерживается и сам Кашин. Турчак свою причастность к покушению отрицает.
Умерла автор переиздающегося больше 60 лет учебника английского Наталья Бонк
Автор советского университетского учебника английского языка Наталья Бонк умерла во вторник в Москве на 97-м году жизни, сообщил сайт Литературного института, где она преподавала. Её учебник переиздаётся больше шестидесяти лет, по нему продолжают учиться.
Бонк (урождённая Кроль) родилась в Москве в 1924 году в семье директора завода и артистки московской филармонии. Училась в элитной 25-й образцовой школе, где образование получали дети советских партийных бонз. В 1945 году окончила Педагогический институт иностранных языков – будущий Московский государственный лингвистический университет.
С выпуска и до 1993 года работала во Всесоюзной академии внешней торговли. Там, вместе с коллегами, в соавторстве с Натальей Лукьяновой и Галиной Котий, написала по госзаказу учебник, по которому учились миллионы советских и российских студентов.
Учившаяся в 25-й школе дочь Сталина – Светлана Аллилуева – в мемуарах писала, что от Бонк, игравшей в школьных постановках, ждали блестящей театральной карьеры, но она предпочла стать простым учителем английского. "Наверное, хорошо, что я не стала драматической актрисой, – комментировала это Бонк Русской службе Би-би-си. – Я полюбила свою профессию".
Белый дом разрешил допустить Байдена к докладам разведки
Белый дом разрешил предоставлять избранному президенту США Джо Байдену доступ к ежедневным секретным отчётам разведки, которые содержат информацию об основных угрозах национальной безопасности по всему миру. Об этом во вторник сообщил представитель администрации Дональда Трампа.
Это произошло на следующий день после того, как 24 ноября Управление служб общего назначения США сообщило о начале процедуры передачи власти новой администрации. Байдену, в частности, уже предоставлен доступ к финансам.
Сам избранный президент подтвердил журналистам, что ему предложили брифинги по разведке, отметив, что пока он в них не участвовал. Кандидатам в президенты, считающимся победителями, после выборов традиционно предоставляется доступ к этому документу, чтобы они были в курсе самых серьезных угроз, отмечает Politico.
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Госдепартамент сделает "все необходимое по закону" для передачи полномочий администрации Байдена.
Начало процесса передачи власти команде Байдена - первое формальное предварительное признание администрацией Дональда Трампа результатов президентских выборов, прошедших 3 ноября.
Согласно результатам продолжающегося подсчёта голосов, которые приводят телеканалы NBC, CNN и Fox News , Джо Байден стал первым в истории кандидатом в президенты США, за которого на выборах проголосовали более 80 миллионов человек. Таким образом, Байден может рассчитывать на 306 голосов выборщиков при 270 необходимых для победы на выборах.
Официально о победителе президентских выборов США будет объявлено 14 декабря на заседании коллегии выборщиков.
Не дожидаясь формального признания Дональдом Трампом поражения, Джо Байден начал создавать свою администрацию. Он уже объявил о нескольких кандидатах на ключевые посты в новом правительстве США.
В Тбилиси считают, что Москва осуществляет аннексию Абхазии
Министерство иностранных дел Грузии прокомментировало утверждение программы по формированию общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и самопровозглашенной республикой Абхазия.
В ведомстве считают, что это – «еще один незаконный шаг к фактической аннексии, который служит постепенной интеграции неотъемлемых регионов Грузии в военную, политическую, экономическую и социальную систему России».
«Так называемое соглашение между Российской Федерацией и оккупационным режимом Сухуми от ноября 2014 года о союзничестве и стратегическом партнерстве, как и все так называемые «соглашения», «меморандумы», или «программы» являются незаконными и не имеют юридической силы. Подобными провокационными шагами и инструментами гибридной войны Российская Федерация грубо нарушает фундаментальные нормы и принципы международного права, нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии и представляет серьезную угрозу миру и безопасности в регионе», – сказано в заявлении.
Как пишет Первый канал Грузии, грузинское внешнеполитическое ведомство призывает Россию прекратить деструктивные действия и незаконные шаги по фактической аннексии оккупированных территорий Грузии, выполнить обязательства по соглашению о прекращении огня при посредничестве ЕС от 12 августа 2008 года, вывести свои войска с территории Грузии и не мешать созданию международных механизмов безопасности.
- Ранее пресс-служба президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания сообщила, что Москва и Сухуми утвердили «программу формирования общего социального и экономического пространства». Текст соглашения опубликован на сайте абхазского президента.
- Переговоры Владимира Путина и Аслана Бжания прошли в Сочи 12 ноября. Путин выразил надежду, что та помощь, которую российские медики оказывают Абхазии в борьбе с пандемией, «является существенной». Он сказал, что Россия остаётся «партнером номер один» для Абхазии.
- После встречи с Путиным Бжания на пресс-конференции в Сухуми заявил, что обсуждал с российским лидером события в Нагорном Карабахе. Отвечая на вопрос о возможности начала железнодорожного транзита через Абхазию, Бжания отметил, что события в Карабахе «очень многое изменили и изменят».
Кове призвал Линкявичюса оценить ситуацию в Абхазии на месте, а не «сидя на диване»
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове в социальной сети Twitter ответил министру иностранных дел Литвы Линасу Линкявичюсу.
Литовский дипломат в контексте размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе напомнил о «стабильности», к которой обычно приводит присутствие вооруженных сил РФ.
«Действительно, везде, где Россия размещает свои собственные миротворческие силы за рубежом (которые на самом деле способствуют отчленению, а не миру), ситуация становится невероятно «стабильной»: это Абхазия и Южная Осетия в Грузии, Крым в Украине, Приднестровье в Молдове и так далее», – написал Линкявичюс в своём Twitter-аккаунте.
Даур Кове разместил комментарий под публикацией Линкявичюса, призвав его на месте оценить ситуацию.
«Господин Линкявичюс, приглашаем Вас в Абхазию, чтобы Вы смогли реально оценить ситуацию, а не рассуждать «сидя на диване». Благодаря российским миротворцам удаётся сохранить стабильность в нашем регионе. Вы, конечно, можете внести свой вклад, признав нашу независимость», – написал Кове.
- Армения, Азербайджан и Россия согласовали размещение вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческого контингента Российской Федерации. В него входят 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
COVID-19: Ограничительные меры в Абхазии продлены до 12 января
Ограничительные меры в Абхазии продлены до 12 января 2021 года, – распоряжение подписал президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания. Сообщается, что документ принят на основании решений Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.
В частности, до 12 января на территории Абхазии запрещается:
- деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций;
- проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в банкетных залах, ресторанах, кафе, барах и иных объектах общественного питания;
- проведение массовых спортивных, деловых, развлекательных, праздничных мероприятий в закрытых помещениях;
- деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы);
- деятельность фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов, СПА-салонов, саун;
- деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных, спортивных залов (секций);
- деятельность компьютерных залов, боулингов, детских игровых центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
Гражданам рекомендовано:
- при нахождении в общественных местах обязательно использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски);
- ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях;
- воздержаться от посещения культовых объектов (территорий) религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий.
Руководителям коммерческих и некоммерческих организаций рекомендовано освободить до 12 января 2021 года работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста и школьного возраста (1-4 класс включительно), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы, а также установить локальными актами организаций требование по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).
Администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков необходимо ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию объектов и прилегающих к ним территорий с установлением обязательного требования по использованию продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).
Местным администрациям необходимо:
- обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта;
- установить требование об использовании водителями общественного транспорта средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки);
- запретить перевозку общественным транспортом пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты.
Рекомендация объектам общественного питания предусматривает обеспечение соблюдения обязательных требований по расстановке столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра) при условии использования не более 50 процентов посадочных мест и использованию обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).
Руководителям органов госуправления рекомендовано:
- освободить до 12 января 2021 года работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного и школьного возраста (1–4 класс включительно), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства);
- обеспечить сохранение и выплату в полном объеме заработной платы работникам, осуществление трудовых (служебных) обязанностей которых временно прекращено в связи с установлением ограничительных мер;
- установить требование по использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).
Минздраву рекомендовано информировать население о мерах профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.
- По данным на 23 ноября, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 5442 человек. Выздоровели 3623 человека, 70 пациентов скончались.
Кельбаджарский район перешёл под контроль Азербайджана
Кельбаджарский район c сегодняшнего дня переходит под контроль Азербайджана по трехстороннему соглашению о прекращении огня в самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республике.
Накануне Армения завершила вывод подразделений из Кельбаджарского района, уничтожив всю военную инфраструктуру.
23 ноября правительство Армении опубликовало список из более 120 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, которые переходят под контроль Азербайджана, 16 из которых в Кельбаджарском районе.
В соответствии с трёхсторонним соглашением, Армения должна была вернуть Азербайджану Кельбаджарский район до 15 ноября. Баку согласился на отсрочку до 25 ноября, потому что мирные жители не успевали покинуть район – выезд из Кельбаджарского района возможен только по одной дороге с ограниченной пропускной способностью.
20 ноября под контроль Азербайджана перешел Агдамский район, до 1 декабря должен перейти – Лачинский.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди, первый вице-президент Мехрибан Алиева посетили Агдамский район. Выступая перед Агдамской мечетью, Ильхам Алиев заявил, что «победа на поле боя позволила освободить от оккупации Агдамский, а также Кельбаджарский и Лачинский районы без единого выстрела». При этом он отметил, что «Агдамская операция планировалась» – «но были бы потери, причем большие».
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. Резкое обострение конфликта в регионе началось в конце сентября, когда азербайджанские военные начали наступление с целью вернуть территории. Войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть самой непризнанной республики.
- 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, в регионе будут размещены российские миротворцы. Азербайджану должны быть возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха.
Жители затопленных при строительстве ГЭС земель в Дагестане написали письмо Путину
Жители сел в Дагестане, пострадавших от подтопления после строительства Ирганайской ГЭС, написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой компенсировать им ущерб. Он в 2012 году оценивался в 9,5 миллиарда рублей, однако эти деньги не были выплачены.
С письмом к Путину обратились 5145 человек, передает корреспондент «Коммерсанта». Текст вместе с подписями занял 145 страниц. В тексте напоминается, что в 2008 году из-за строительства водохранилища на реке Аварское Койсу были затоплены 1805 гектаров земли. Правительственная комиссия оценила ущерб, но компенсаций пострадавшие так и не дождались.
В тексте отмечается, что с 2008 года умерли уже более 300 человек, претендовавших на компенсации. «С 2008 года федеральный центр получает выгоду от функционирования водохранилища через водный налог. А «РусГидро» продает электроэнергию, пользуясь водой, затопившей наши земли. Всем в этой схеме хорошо - и федерации, и «РусГидро». Только нам плохо», - говорится в тексте обращения.
В июне жители уже обращались с письмом к главе Дагестана Владимиру Васильеву, - сообщала редакция Кавказ.Реалии. Юристы правозащитного центра «Мемориал», защищающие жителей пострадавших районов, тогда были уверены, что сумма компенсаций должна быть увеличена.
22 ноября 567 пострадавших обратились в суд с иском признать бездействие властей незаконным, - передает «Кавказский узел». Еще около 20 аналогичных исков оставлены без движения судом в Махачкале, отмечает издание.
Каладзе ждет соглашения с оппозицией, но не видит проблемы в однопартийном парламенте
Мэр Тбилиси вновь заявил о необходимости соглашения между оппозицией и представителями правящей партии по поводу работы парламента десятого созыва. Каха Каладзе сообщил, что в ближайшие дни будет объявлена дата третьего раунда переговоров при посредничестве послов.
«В ближайшие дни станет ясно, когда состоится эта встреча. Важно то, что, как мне кажется, все осознают – как власти, так и представители оппозиции, что соглашение обязательно должно быть достигнуто. Думаю, что очень большая часть оппонентов считает так же, так как все мы хорошо понимаем, что важнее всего интересы нашей страны», - сказал Каладзе.
При этом генеральный секретарь «Грузинской мечты» отрицает, что на будущих переговорах будет обсуждаться вопрос об освобождении политзаключенных, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Отвечая на вопросы журналистов, Каладзе также сказал, что не видит проблемы в том, что в Грузии может быть однопартийный парламент.
«Хочу верить в то, что оппозиция поступит разумно и они примут правильное решение, опять-таки, исходя из интересов нашей страны. Иначе даже если нам придется остаться в парламенте одним, то я и в этом не вижу проблемы. Однако, я надеюсь, что они примут решение и мы сумеем в парламенте вместе работать над теми важными реформами и осуществлением важных проектов, которые необходимы нашей стране», - сказал Каладзе.
- Грузия переживает политический кризис. Оппозиция не признает результатов выборов в парламент, которые состоялись 31 октября и называет их сфальсифицированными. Все восемь оппозиционных партий, которые прошли в парламент десятого созыва, отказываются от своих мандатов и работы в высшем законодательном органе. Чтобы разрешить ситуацию, посольства США и ЕС провели уже два раунда переговоров между правительством и оппозицией.
- От правящей партии на встречах присутствовал спикер парламента Арчил Талаквадзе. Пока никакого соглашения достигнуто не было. Более того, лидеры оппозиции заявляют, что «Грузинская мечта» пока не озвучивала своих предложений и ждут, с чем же власти придут на переговоры. Оппозиция между тем требует отставки нынешней избирательной администрации, назначения новых выборов в парламент и освобождения политических заключенных - Георгия Руруа, Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой.
В Армении скончался основатель музея Параджанова Завен Саркисян
В Ереване на 74-м году жизни скончался Завен Саркисян – директор Музея Сергея Параджанова и личный фотограф знаменитого режиссера. Об этом в социальной сети Facebook сообщил фотограф Юрий Мечитов.
«Скончался ближайший друг, основатель и руководитель музея Параджанова в Ереване, замечательный фотограф и человек Завен Сарксян. Вечная память», – пишет Мечитов.
Саркисян занимал должность директора музея Сергея Параджанова с 1992 года. По имеющейся информации, он заразился коронавирусной инфекцией и проходил стационарное лечение.
США прокомментировали инцидент с эсминцем «Джон Маккейн»
Командование 7-го флота военно-морских сил США прокомментировало инцидент с участием американского эсминца "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого в Японском море. Американская сторона не согласна с утверждениями минобороны России о том, что эсминец нарушил границу территориальных вод России.
В заявлении командования 7-го флота говорится, что США, вопреки позиции Москвы, не признают залив Петра Великого территориальными водами России, а считают его международными водами, в соответствии с международным морским правом. Поэтому эсминец "Джон Маккейн" намеренно вошёл в эти воды, чтобы продемонстрировать приверженность США свободе судоходства в международных водах.
Ранее в министерстве обороны России заявили, что американский эсминец утром во вторник нарушил территориальные воды РФ в заливе Петра Великого, "углубившись за линию морской границы на 2 км". После этого российский корабль "Адмирал Виноградов" "по международному каналу связи предупредил американский эсминец о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра". Сообщается, что после этого "Джон Маккейн" "вышел в нейтральные воды".
Залив Петра Великого, на берегу которого, в частности, расположен город Владивосток, был признан внутренними территориальными водами постановлением Совета министров СССР. Соединённые Штаты и ряд других стран, однако, не признают этот статус - за пределами обычной 12-мильной зоны вдоль российского побережья.
Эсминец "Джон Маккейн" был назван в честь двух адмиралов американского флота - которые являются отцом и дедом известного сенатора, ныне покойного Джона Маккейна.
Светлана Тихановская попала в топ-100 самых влиятельных женщин года по версии ВВС
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вошла в список 100 самых влиятельных женщин 2020 года, составленный ВВС. Ее отметили в категории "Лидерство".
На сайте ВВС деятельность Тихановской в 2020 году описывается так:
"Светлана Тихановская – бывший кандидат в президенты Беларуси, где она возглавляла национально-демократическое движение. В августе 2020 года президент Александр Лукашенко заявил об убедительной победе на президентских выборах, что вызвало протесты по всей стране на фоне широких обвинений в фальсификациях голосов.
Вскоре после выборов, опасаясь за безопасность своих детей, Светлана скрылась из Беларуси в Литву. Она продолжает руководить демократическим движением в изгнании".
В этом году в списке 100 самых влиятельных женщин года ВВС выдвинула тех, кто вдохновляет и инициирует перемены. В их числе отмечены, например, премьер-министр Финляндии Санна Марин и Сара Гилберт, руководящая исследованиями Оксфордского университета по разработке вакцины против коронавируса.
В список влиятельных женщин по версии ВВС вошли также две представительницы из России – зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина и художница, фемактивистка Юлия Цветкова.
Как отмечают составители списка, Пушкина была единственным депутатом, кто публично поддержал журналисток, заявивших о сексуальных домогательствах со стороны председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.
Художница Юлия Цветкова в театральном центре в Комсомольске-на-Амуре начала поднимать вопросы, связанные с правами женщин, ЛГБТ, антимилитаризмом и экологией, отмечает ВВС. Теперь ей грозит срок до шести лет по обвинению в распространении порнографии и ЛГБТ-пропаганде. Российские правозащитные организации признали ее политзаключенной.
Гулназ Жузбаева, глава Кыргызской федерации незрячих, также вошла в список самых влиятельных женщин по версии ВВС. Отмечается, что активистка неустанно работает над тем, чтобы важные правительственные документы страны были доступны на шрифте Брайля. Команда Жузбаевой также реализует программу по социальной адаптации незрячих.
Одна строчка в списке ста самых влиятельных женщин осталась пустой – как дань тем, кто во время пандемии коронавируса жертвует своей жизнью ради других.
Рогозин подал в суд на СМИ, которые назвали его «гробовщиком российского космоса»
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал иск о защите чести и деловой репутации к трём СМИ, которые назвали его "гробовщиком российской космонавтики". Он требует от изданий выплатить 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Останкинского суда Москвы.
Ответчиками по иску являются ООО "Неоход-медиа", ООО "Премьермедиаинвест" и АО "ИД "Аргументы недели". Рогозин собирается взыскать с изданий Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru по 100 тысяч рублей. Также глава "Роскосмоса" требует признать порочащими и удалить из статей следующие высказывания: "Дмитрий Рогозин станет гробовщиком российского космоса", "Под руководством Рогозина окончательно разрушены крупные конструкторские бюро страны и институты, работавшие над космическими проектами" и "Рогозин хоронит космонавтику и именно таким войдет в историю".
Данные материалы были основаны на статье издания "Новые известия" от 1 октября 2018 года.
В "Роскосмосе" заявили, что иск не касается госкорпорации, а связан с физическим лицом. Рогозин на своей странице в фейсбуке сообщил, что собирается передать взысканные с изданий деньги в детский дом.
Ранее президент России Владимир Путин остался недоволен, как руководство "Роскосмоса" занимается космическими программами. В частности, Путин поручил "Роскосмосу" объяснить задержку программы "Сфера". Рогозин обвинил в задержке правительство. Создание "Сферы", которая должна обеспечивать связью всю поверхность земного шара, было анонсировано Путиным в 2018 году.
Счётная палата неоднократно сообщала о масштабных финансовых нарушениях в "Роскосмосе". После этого летом 2020-го правительство предложило засекретить госзакупки "Роскосмоса".
Георгий Анджапаридзе назван лучшим футболистом Абхазии 2020 года
Полузащитник сухумского футбольного клуба «Динамо» Георгий Анджапаридзе назван лучшим футболистом Абхазии. О результатах опроса, проведенного Госкомитетом по делам молодежи и спорта самопровозглашенной республики Абхазия, сообщила пресс-служба ведомства.
Второе место занял полузащитник ФК «Нарт» Наур Цвинария. Третьим стал полузащитник ФК «Рица» Виктор Пимпия.
Кроме того, опросом были определены:
- лучший вратарь – Инал Кацба («Нарт»)
- лучший защитник – Астан Мукба («Рица»)
- лучший полузащитник – Наур Цвинария («Нарт»)
- лучший нападающий – Леон Тания («Гагра»)
- лучший легионер – Вилли Джембе («Динамо»)
- перспективный молодой игрок – Марат Агрба («Рица»).
Бомбардирами чемпионата стали Темур Агрба и Алан Квициния из сухумского «Нарт». Лучшим тренером признан тренер сухумского «Динамо» Темур Ахба.
- Чемпионат и Кубок Абхазии были возобновлены после полуторагодовалого перерыва. Чемпионом Абхазии по футболу стал сухумский «Нарт».
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