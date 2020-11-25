Премьер-министр Армении Никол Пашинян не думает, что срок пребывания российских миротворцев в Карабахе ограничится пятью годами. Об этом он заявил в интервью российскому информагентству ТАСС.

«За пятилетний срок, конечно, нужно успеть создать гарантии безопасности и стабильности в регионе. Но поскольку карабахский конфликт затяжной, я не думаю, что срок пребывания российских миротворцев ограничится пятилетним сроком», – заявил Пашинян.

«То есть, пятилетний срок – это начало процесса… Предусмотрена возможность автоматического продления. Я думаю, на данный момент главный вопрос – обеспечить стабильность в Нагорном Карабахе и в регионе и обеспечить безопасность граждан Нагорного Карабаха, и я думаю и надеюсь, что российские миротворцы будут действовать успешно и сумеют реально воплотить в жизнь эту миссию», – добавил глава армянского правительства.

Отвечая на вопрос о подходах Еревана к вопросу о статусе Карабаха в изменившихся условиях, Пашинян сказал: «Фактически есть консенсус, по крайней мере среди сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и Армения согласна с этой точкой зрения, что переговорный процесс должен продолжиться в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, и те вопросы, которые не разрешены в совместном заявлении, должны стать предметом [обсуждения] в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Вы знаете позицию Армении по статусу Нагорного Карабаха, и наша позиция, конечно же, не изменилась».

Пашинян также заявил, что «разблокирование транспортных коммуникаций может стать отправной точкой для изменения не только экономической ситуации в регионе, но и всей логики экономического развития в нашем регионе».