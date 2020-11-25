Окружной суд Гааги, рассматривающий дело о крушении пассажирского "Боинга" на востоке Украины в 2014 году, отклонил ходатайство защиты о проведении расследования альтернативных версий случившегося, передаёт агентство Reuters. По мнению председательствующего судьи, альтернативные версии не имеют отношения к конкретному процессу. В нём сторона обвинения доказывает, что самолёт был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", доставленного из России.

Самолет "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17, потерпел крушение над Донецкой областью Украины в июле 2014 года. Погибли все 298 человек на борту.

В июне 2019 года прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения в убийстве против троих граждан России, среди которых бывший командующий силами донецких сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин), и одного гражданина Украины. Следствие считает, что они несут ответственность за доставку комплекса "Бук" на подконтрольную сепаратистам территорию.

Обвиняемые свою вину отрицают. Россия причастность к крушению не признаёт. Российский оборонный концерн "Алмаз-Антей" заявил, что, согласно проведённым его специалистами экспериментам, самолёт был сбит ракетой, принадлежащей украинской армии со стороны контролируемой ей территории. Ранее российские государственные СМИ выдвигали ещё несколько версий крушения.

По мнению суда, защите не нужно доказывать альтернативные сценарии произошедшего. Для оправдания достаточно доказать, что конкретные обвинения не имеют под собой никаких оснований.