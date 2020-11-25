Соцсеть принимает огонь на себя

В условиях дефицита свободных коек и перегруженных горячих линий в грузинском сегменте Facebook появился ряд групп, посвященных теме COVID-19. Люди в них обмениваются опытом, ищут места для тяжелых больных в клиниках, консультируются с врачами и просто поддерживают друг друга.

«Мне нужна ваша помощь, очень срочно. У мамы подтвердился ковид. У нее была миома, и, вероятно, произошел разрыв, женщина теряет кровь третий день. Не может встать на ноги. Гинеколог ее не принимает, т.к. она ковид-положительная. Помогите, пожалуйста».

Через некоторое время после этой публикации женщина, сделавшая ее, внесла дополнение: «Маму доставили в первую университетскую клинику. Всем спасибо еще раз».

В группе «Медгид», образованной две недели назад, на сегодня состоят 20 тысяч человек. Кто-то, как женщина, написавшая этот пост, ищет через нее место в клинике для тяжелого больного, кто-то пытается выяснить, что значат те или иные показатели в анализах, где можно сдать ПЦР-тест, на что могут указывать определенные симптомы, или же просто найти поддержку, столкнувшись с заболеванием.

«Вчера, например, поступило около 200 вопросов, и на все были полностью даны ответы. На большинство из них отвечают лично врачи (…) Тбилисский государственный медицинский университет выделил нам группу студентов. Они предоставляют информацию участникам нашей группы о технических вопросах – где, например, можно сделать ПЦР-тест, какие клиники осуществляют выезд на дом к ковид-инфицированным и т.д. Разумеется, они отвечают только на технические, а не на клинические вопросы, т.к. лицензии у них пока нет», – рассказывает Софио Джапаридзе, одна из основательниц группы, приглашенный педагог Тбилисского государственного медицинского университета и основательница Лиги профессионалов здравоохранения.

Эта организация, по словам Джапаридзе, и стала костяком онлайн-сообщества, созданного две недели назад.

«Когда мы оказались перед фактом – когда появились проблемы в коммуникации пациентов с врачами, мы решили использовать наш ресурс. С этими врачами (согласившимися вступить в онлайн-сообщество) нас связывают восемь лет сотрудничества, и мы решили создать эту платформу. Мы взяли на себя роль своего рода посредников между пациентами и врачами».

Чисто технически коммуникация с пациентами строится так: после того как на странице появится определенный вопрос, от администрации группы публикуется комментарий, в котором уточняется, какой именно врач ответит на него – его имя, фамилия и регалии.

Еще одно онлайн-пространство, которое появилось на днях, – Covider, созданное основателями платформы «Единство». Covider – это место, где на вопросы интернет-пользователей отвечает искусственный интеллект. Ответы на эти вопросы для платформы составил аллерголог и иммунолог Бидзина Кулумбегов.

Он говорит, что активность подобных групп наглядно продемонстрировала острый дефицит информации у людей. В то же время эта нехватка информации в ряде случаев может способствовать необязательной госпитализации. Когда с человеком, заболевшим ковидом, три дня не связывается семейный врач, он может запаниковать и, не получив ответы на свои вопросы, начать искать возможность, чтобы попасть в больницу. Разумеется, говорит Бидзина Кулумбегов, вопрос госпитализации в целом намного глубже и серьезней, но подобные платформы ставят целью, в том числе, и разгрузку клиник.

Что касается вопроса, почему людям так не хватает информации, которую, по идее, они должны получать от семейных врачей, лечащих их на дому, то Кулумбегов говорит:

«Вчера один пациент написал мне, что ему в течение часа позвонили сразу два семейных врача, некоторые же говорят, что ждали звонка от врача в течение пяти дней, а с ними так и не связались. Скрывать нечего – раньше, когда у человека было тяжелое заболевание, люди из Батуми, скажем, бежали лечиться в Тбилиси и т.д. Те клиники, которые удовлетворяли (запросы), и уровень тех немногих врачей, которого хватало на лечение (того количества) пациентов, которое было раньше, – сейчас пациентов очень много, люди болеют массово, и инфекционной, республиканской, университетской клиник на всех не хватает».

Общее количество подтвержденных активных случаев ковида на сегодня – 18197. Из них 8329 человек лечатся на дому.