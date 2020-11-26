Частичный локдаун: правительство Грузии объявило о новых ограничениях

За бюджетным финансированием в Центральную избирательную комиссию Грузии обратились девять политических партий, в том числе те, которые отказываются проходить в парламент и находятся в режиме бойкота. Об этом сообщил Первый канал Грузии со ссылкой на ЦИК.

Письменное согласие на получение финансирования выразили партии, входящие в блок «Единое национальное движение — Сила в единстве»: «Национальное движение», «Движение государство для народа», «Прогресс и свобода», «Республиканская партия Грузии» и «Европейские демократы».

Также соответствующее согласие на получение финансирования в ЦИК представили две политические партии, объединившиеся в блок «Георгий Вашадзе — Стратегия Агмашенебели»: «Георгий Вашадзе — Стратегия Агмашенебели» и «Закон и справедливость».

Соответствующее письменное согласие на получение финансирования в избирательную администрацию представила и «Европейская Грузия». К избирательной администрации обратилась и правящая партия «Грузинская мечта», – пишет «Новости-Грузия».

Политические партии должны были представить в ЦИК письмо с согласием на финансирование до 25 ноября. Несмотря на это, по закону, сейчас ЦИК обязана письменно уведомить те партии, которые пока не выразили согласия, после чего у партий будет еще три дня, чтобы завершить процедуру.

По итогам парламентских выборов 2020 года право на финансирование имеют 14 партий. По данным к этому времени к ЦИК пока не обращались «Альянс Патриотов», «Лейбористская партия», «Граждане», «Гирчи» и «Лело».